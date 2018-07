Ott Tänak püstitas käimasoleva WRC-hooaja kiirusrekordi

Ralli viienda kiiruskatse ehk Äänekoski esimesel läbimisel tõusis Tänak tänavusel hooajal esimeseks meheks, kes saanud ühel kiiruskatsel keskmiseks kiiruseks üle 130 km/h.

Tänaku keskmine kiirus Äänekoski kiiruskatsel oli 130,9 km/h.

2017. aastal kasutusele võetud uute WRC autode keskmine kiirusrekord kuulub samuti Tänaule. Mullu Rootsi rallil oli Tänaku keskmiseks kiiruseks Knoni katsel 137,8 km/h.

Äänekoski kiiruskatse sõidetakse Soomes täna korra veel. Joonele tullakse seal kell 18.45. Tegemist on tänavuse Soome ralli 10. kiiruskatsega.

