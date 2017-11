Ott Tänak poole ralli peal: "Esimesed pole kaugel, peame midagi välja mõtlema"

Kuna Austraalia ralli toimub suures osas Eesti aja järgi öötundidel, jäävad paljud rallihuvilised poolest infost ilma. Et Delfi lugejatel oleks ka hommikul selgem ülevaade, mis öösel toimus, toome otseblogile lisaks välja ka Ott Tänaku kommentaarid iga katse järel.

SS1 (9,71 km, 6. aeg, +5,3 Mikkelsenile)

Tänak oli pisut üllatunud, et tema aeg seni kolmas on: "Tundub, et teised teevad head tööd."

Raja äärest raporteeriti lisaks, et Tänak on autol kaotanud tagumise difuusori.

SS2 (18,92 km, 7. aeg, Mikkelsenile kaotust +8,3)

"Peame seaded üle vaatama. Auto on difuusorita pisut ülejuhitav. Pean sõitma natuke teistmoodi."

SS3 (26,59 km, 4. aeg, Mikkelsenile kaotust +7,3)

"Parandasime seadistust ning autot oli palju parem käsitseda. Tegu on väga kiire katsega, mis võib sind omajagu üllatada. Aga tunne on palju parem, seega jätkame samamoodi!"

SS4 (9,71 km, 9. aeg, Mikkelsenile kaotust +3,5)

Tänaku auto tagumine põrkeraud oli vasakult poolt pisut katki. Eestlane keeldus ralliraadioga rääkimast.

SS5 (18,92 km, 9. aeg, kaotust Mikkelsenile +7,7)

"Oli suhteliselt libe. Jäime taas tagumistest aerodünaamika osadest kohe ilma." Eestlane vihjas lisaks, et selle tõttu tahab auto kurvides külge ette keerata. "Sõidame, vaadates välja läbi küljeakende."

SS6 (26,59 km, 6. aeg, kaotust Mikkelsenile +3,3)

"Peale difuusori puudumise teisei probleeme pole"

SS7 (1,27 km, Tänakule katsevõit)

SS8 (1,27 km, 2. aeg, kaotust Neuville'ile +0,7)

"Polnud paha, aga võinuks olla parem. Homme on meil vaja kogu paketti. Vähemalt on mu stardipostisioon siis parem kui täna."

SS9 (48,89 km, 5. aeg, +16,8 Neuville'ile)

"Rada oli alguses päris märg, aga mitte halb. Kui kuivemaks läks, oli meil auto tasakaaluga rohkem probleeme. Aerodünaamika on täna korras, kohe palju parem sõita!"

SS10 (20,86 km, 2. aeg, +5,7 Latvalale)

"Eelmisekatsega võrreldes oli rajakate pisut kuivem ja seetõttu libedam, aga ühtlasem ning auto töötas hästi."

SS11 (1,37 km, Tänakule katsevõit)

Tänakult küsiti, kas tema lootused kõrgeimate kohtade nimel võidelda on pärast Mikkelseni katkestamist paranenud. "Ma pole kindel, kas me päris tippu kätte saame. Selleks peame oma esitust kõvasti parandama," kõlas vastus.

INTERVJUU 2. PÄEVA KESKEL MEEDIAALAS

Martin Järveojalt küsiti ralliraadio intervjuus, mitu lehekülge legendi tal kaasas oli. "Mitte väga palju. Katsed on kiired ja sirgeterohked. Teisel katsel oli sama palju kui poole pikemal esimesel, sest see oli keerulisem ja kurvilisem."

Kaardilugeja jätkas: "Hommik polnud kõige ideaalsem, aga okei. Pikal katsel kaotasime Thierryle palju aega ja Jari-Matti on väga kiire. Teisel katsel oli tunne parem, aga mitte veel kõige parem. Vaatame, mis pärastlõuna toob."

Tänak lisas: "Heast vormist on asi kaugel. Teisel katsel oli tunne parem. Kokkuvõttes pole me esimesestest palju maas, aga kui tahame neile lähemale jõuda, peame midagi välja mõtlema ja kiiremini sõitma."

Uudist täiendatakse jooksvalt...