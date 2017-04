Ott Tänak: poodiumile käib kõva võitlus, aga peame targalt sõitma

Argentina rallil viie kiiruskatse järel neljandat kohta hoidev Ott Tänak andis lõunapausil mõista, et ei kavatse pärastlõunal esimestest kilomeetritest peale kohta parandama minna.

"Mul polnud homikul esimesel katsel kõige parem tunne. Olime valinud liiga pehme seadistuse, aga tegime teiseks katseks päris suure muudatuse ning tundsime end kohe paremini. Kolmandal katsel (SS4) ei surunud me eriti palju, aga aeg polnud paha," rääkis Tänak M-Spordi pressiteenistusele.

"Poodiumikohtadele käib kõva võitlus, aga me peame targalt sõitma. Seal on päris karmid olud ning need lähevad pärastlõunal järjest karmimaks. Peame vaatama, et samasugune vahe püsiks."

Rallit üllatuslikult juhtiv ja täna neli kiiruskatset võitnud Elfyn Evans: "Meil on olnud väga hea hommik. Minu elu parim start rallile. Kõik pole olnud 100 protsenti täisulik, aga meil on hea pakett ja kõik töötab kenasti. Enesekindlusele mõjub see kindlasti hästi ning me üritame pärastlõunal tempot hoida. Katse teised läbimised saavad olema rasked. Peame leidma tasakaalu surumise ja auto hoidmise vahel. Juba hommikul oli päris palju kive välja tõmmatud, seega pärastlõuna tuleb kindlasti keeruline."

5. kohta hoidev Sebastien Ogier: "Nagu kõikidele teistelegi, oli hommik meile keeruline. Tegime esimesel katsel (SS2) väikse vea - mul oli legend vale ning me sõitsime väga terava kurvi otseks. Sõitsime teepeenrasse, mis lõhkus meie esipamperi ning see maksis meile viis või kuus sekundit. Pärast seda üritasime nii, kuidas saime, aga ikka oli väga raske. Jätkame võitlust. Siin rallil on ellu jäämine sama tähtis kui hea esitus."