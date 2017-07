Ott Tänak pärast katkestamist: tuleme tagasi tugevamana

Tänak, kes 21. katsele minnes juhtis Thierry Neuville'i ees 1,8 sekundiga, rääkis teleülekandes, et sõitis mudasel lõigul teepeenrasse ning käis küljega vastu puud. Katkestamise otsus tehti mõni minut pärast finišisse jõudmist, kui oli selge, et auto enam edasi ei liigu.

That's the end of @rajdpolski for us, but thanks to everyone who supported us this weekend and you know we'll be back stronger!! 💪🏼 #WRC pic.twitter.com/SXLpxZC7D3— Ott Tänak (@OttTanak) July 2, 2017