Ott Tänak pärast hullu laupäeva hommikut: tunne oli kohati nagu kardis

Ott Tänak rääkis pärast pöörastes oludes möödunud laupäeva hommikut Monte Carlo rallil, et olud olid tõesti keerulised ning asja tegi raskemaks ka väike probleem amortidega.

Tänaku Toyota sai pärast reedest päeva uued amordid, kuid need olid selgelt liiga jäigad. "Oli väga keeruline, eriti avakatsel. Saime tänaseks spetsiaalsed amordid, kuid kahjuks on nendega probleeme. See hommik oli päris raske, aga õnneks jõudsime siia, kus saame vastavad parandused teha ja edasi sõita," rääkis Tänak. "Tunne autos oli nagu kardis, kõik oli väga jäik. Asfalfi peal on see muidugi hea, aga..."

Pärastlõunase rehvivaliku osas ei osanud Tänak veel midagi öelda. "Ilm on praegu kena ja lumi sulab ilmselt iga minutiga. Ootame ära, mis info meile raja pealt edastatakse."