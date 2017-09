Ott Tänak paljastas oma kaardilugeja kohta põneva fakti

Teisipäeva õhtul vastas Ott Tänak Delfi lugejate küsimustele. Muu hulgas rääkis autoralli MM-sarjas kolmandat kohta hoidev eestlane oma kaardilugejast Martin Järveojast, kes olevat teda kunagi ühel kiiruskatsel isegi võitnud.

Küsimusele, kui kõva sõidumees Järveoja ise on, vastas Tänak: "Ise ta arvab, et kindlasti on. Oleneb, mis tasandil ja kelle vastu. Teades Martini sportlikkust, siis kindlasti ta saaks hästi hakkama, kuid ilmselgelt maailmatasemel on asjad teistmoodi. Vahest madalamal tasemel on see võimalik."

Ja siis paljastas Tänak ühe huvitava fakti Järveoja sõitjakarjäärist. "Martin ise vehib kõvasti faktidega, et kas aastal 2003 või kuskil seal oli ta väidetavalt mingi kiiruskatse kuskil rahvarallil minu vastu võitnud. See on huvitav fakt," sõnas Tänak, lisades, et ametlikku protokolli ta selle kohta näinud ei ole.