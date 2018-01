Ott Tänak on samasuguse läbimurde lävel nagu Colin McRae 1994. ja Sebastien Loeb 2003. aastal

Ott Tänak rallihooaja avamisel. Foto: erakogu

Mootorispordiuudiseid kajastav The Checkered Flag on teinud eelvaate algavale WRC-hooajale. Võistlusaasta eel on välja toodud viis punkti, mida peaks eelkõige jälgima. Loomulikult leitakse, et kindlasti peaks jälgima Toyotasse siirdunud Ott Tänakut.