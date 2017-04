Ott Tänak: olen väga pettunud, sest veel hommikul oli väga hea tunne

"Olen väga pettunud, sest veel hommikul oli väga hea tunne," sõnas Tänak Twitteri vahendusel. Rohkem kommentaare pole eestlane hetkel andnud.

Samal kiiruskatsel katkestas ka teine eestlane, juunioride klassis sõitev Miko-Ove Niinemäe. Katkestamise põhjuseks tehnilised probleemid masinaga.

