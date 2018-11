Ott Tänak: olen pettunud, kuidas ralli lõppes, aga kokkuvõttes võib kõigega väga rahule jääda

"Õnnitlen kõiki Toyota meeskonnast, nad on teinud suurepärast tööd," sõnas Tänak. "Olen pettunud, kuidas ralli lõppes, aga üldjoontes olen kõigega väga rahul. Mul on MM-sarja parim auto ja mind ümbritseb parim meeskond."

"Võitlus tiitli nimel kestis kogu aasta. Igal etapil võitlesime võidu eest ja andsime endast parima," lisas Tänak. "Austraalias andsime endast veelgi rohkem kui tavaliselt. Väga palju oli kaalul, nii et pidime suruma ja läks nagu läks. Me võitsime siiski meeskondliku maailmameistritiitli, mis on väga oluline."

"See oli keeruline katse, kus olid väga mudased teeolud," kommenteeris Tänak eelviimasel katsel juhtunud saatuslikku väljasõitu. "Kaotasime tagumise põrkeraua ja kohe tuli järgmine kurv, kust me libisesime välja ja jäime kinni."

"Hooajale tagasi vaadates jään väga rahule," võttis Tänak hooaja kokku. "Olen väga rahul inimestega, kes meid aitavad. Meil on väga tugev meeskond. On hea võtta üks väike puhkus, aga kavatseme edasi pingutada ja loodetavasti saame järgmistel hooaegadel taas tiitli nimel võidelda."