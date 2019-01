Ott Tänak: olen näljasem kui kunagi varem

"Olen võrreldes eelmise aastaga Monte Carlo ralli eel palju rahulikum," sõnas Ott Tänak Toyota meeskonna pressiteate vahendusel. "12 kuud tagasi oli kõik minu jaoks uus, aga nüüd lähen hooajale vastu sama auto ja kolleegidega ning usun, et oleme nüüdseks tõeliselt tugev meeskond. Kõik kogemused ja teadmised, mis eelmisel aastal saime, teevad meid ainult tugevamaks."

"Isiklikult olen näljasem kui kunagi varem, pärast seda, kui eelmisel aastal jäi nii vähe puudu maailmameistritiitlist," jätkas saarlane. "Teame, et peame sõitma targalt, eriti sellisel ettearvamatul rallil nagu Monte Carlo. Eelmise aasta teine koht oli suurepärane tulemus, aga loodetavasti õnnestub seda parandada. Meil on vastas tugevad konkurendid."

"Meie meeskonnas on toimunud muudatused seoses Kris Meeke'i liitumisega, nii et on huvitav näha, mis Monte Carlos saama hakkab," lausus Toyota pealik Tommi Mäkinen. "Loomulikult on tegu keerulise etapiga, kuid meie sõitjatel on seal palju kogemusi. Kogemused maksavad Monte Carlos kõige enam. Minu edu tuli seal samuti minu viimastel aastatel."

"Lähme Monte Carlosse positiivse emotsiooniga: Ott tunneb ennast autos võrreldes eelmise aastaga nagu kodus. Jari-Mattil (Latvala - toim) oli lõppenud hooaja teine pool väga tugev ning Kris on tundnud ennast koheselt uues autos mugavalt."