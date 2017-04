Ott Tänak: oleme võimelised heitlema vähemalt teise koha eest

Argentina rallil üheksa kiiruskatse järel viiendat kohta hoidev Ott Tänak usub, et on võimeline heitlema vähemalt teise koha eest.

Elfyn Evans juhib rallit Mads Östbergi ees pea minutiga, kuid kohad 2.-5. mahuvad kõik 13,6 sekundi sisse.

"Oli keeruline päev. Teadsime, et see ralli võib autodele raske olla ning mu plaan oli algusest peale sõita turvaliselt ja auto eest hoolitseda. Võibolla olime mõnes karmimas osas liiga ettevaatlikud, kuid tulime läbi, mis on täna peamine," rääkis Tänak M-Spordi pressiteenistusele.

"Siledamates kohtades oleme siiski sõitnud üsna kiiresti ja ajad on normaalsed, seega ma ei näe põhjust, miks me ei võiks homme vähemalt teise koha eest võidelda."

"Seis on veel väga tasavägine ja kõike võib juhtuda. Homsed katsed ei ole nii karmid, kui me täna nägime ning need peaksid ka autole lihtsamad olema. Ning kindlasti on neid nauditavam sõita. Pikk tee on veel minna, aga ma ootan homsest head võitlust," lisas ta.