Ott Tänak: oleme selleks hooajaks märksa paremini valmis

"Meil on võistkonnas hea õhkkond ja meil õnnestus hooaja jooksul üsna hästi edasi areneda. Tuleviku seisukohalt näib asi hea," sõnas Tänak. "Tunnen end sel aastal palju rahulikumalt, sest lähen hooajale vastu sama auto, samade inimeste ja sama tiimiga."

Tänaku kõrval jätkab Toyotas Jari-Matti Latvala, uue mehena asendab Citröeni siirdunud Esapekka Lappit Kris Meeke. Eestlane on kindel, et just Toyotal on kõige tugevam sõitjate koosseis.

"Keskendume tiitliheitlusele. Eelmisel aastal oli eesmärk sama, kuid algus oli keerulisem, eriti seetõttu, et me ei teadnud, mida rallidelt oodata - see tegigi strateegia planeerimise raskeks," märkis Tänak ja lisaks: "Sel aastal on meil rallidele minnes märksa selgem, mis seisus oleme. Teame, mis vahendid meil on ja see teeb elu märksa lihtsamaks. Saame etappideks paremini valmistuda."

Uus hooaeg algab juba sel neljapäeval Monte Carlo ralliga.