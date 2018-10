Ott Tänak: muresid hetkel ei ole, tegime kindlasti hea hommiku

"Kindlasti hea hommik. Tingimused ei ole meie jaoks stardipositsiooni näol lihtsad olnud, aga kaks meest teevad meile pisut teed ette ja oleme üritanud sellest maksimumi võtta. Muresid hetkel ei ole," kinnitas eestlane.

Kas pärastlõunaste katsete eel tehakse auto juures ka muudatusi? "Tavaliselt läheme teisele ringile pisut jäigema seadistusega, nii ka seekord. Üldiselt ei ole aga midagi muud suurt muuta tarvis - auto on hästi käitunud."

Hommikuse rehvivalikuga - kolm keskmist segu, kaks kõva segu - jäi Tänak rahule. "Usun, et tegime hea valiku. Keskmise katse lõpp läks pisut pehmeks, aga muidu oli kõik korras. Pidime tagumistega võrreldes midagi teisiti tegema ning panime täkkesse."

Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul on kõik praeguse seisuga korras - ka legendis ei ole tulnud suuri parandusi teha. "Ei saa kurta. Meie stardipositsioon oli Sebi ja Thierryga võrreldes parem, aga sellest hoolimata läks tee meie järel veel puhtamaks," rääkis Järveoja.

Ott Tänak on korduvalt rõhutanud, et tema enda õlul pinget ei tunne. Kuidas on Järveojaga? "Natuke pinget tunnen ja see on hea, aga mitte midagi liiga suurt."