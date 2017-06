Ott Tänak: mul on Sardiiniast head mälestused, jahime taas poodiumikohta

Ott Tänak ütles järgmisel neljapäeval algava Sardiinia MM-ralli eel, et tal on Itaaliast head mälestused ja ta loodab ka tänavu poodiumile pääseda.

Eesti hetke parim rallimees jõudis esmakordselt MM-sarjas esikolmikusse just Sardiinias, kui lõpetas 2012. aastal kolmandana.

"Mul on Sardiiniast väga erilised mälestused, kuna jõudsin 2012. aastal seal esmakordselt poodiumile. Loodame järgmisel nädalal vähemalt sama kõrge koha saavutada," sõnas Tänak oma tiimi M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Peame kohe alguses hästi valmis olema, sest seal on palju asju, mida peab sellise keerulise ralli juures arvestama. Sealsed kiiruskatsed on kitsastel teedel, kuid samas kohati päris kiired," lisas eestlane, kelle sõnul tuleb Itaalias kohaneda ka väga kõrge temperatuuriga: "Oodata on hooaja kõige palavamat rallit ja seal kuluvad rehvid rohkem."

"Me õpime iga etapiga ja läheme järjest paremaks. Eelmisel rallill Portugalis oli meie masinal selle hooaja parim seadistus ja eelmise nädala testid läksid samuti hästi, seega läheme Sardiiniasse hea tundega."

Tänak on hooaja seitsmenda etapi eel kokkuvõttes neljandal kohal 83 punktiga. Esikolmiku moodustavad Sebastien Ogier 128, Thierry Neuville 106 ja Jari-Matti Latvala 88 silmaga.