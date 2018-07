Ott Tänak: meil on olnud hea ettevalmistus Soome ralliks

Toyota meeskonnas sõitev Ott Tänak sõnas järgmisel nädalal peetava Soome ralli, et Soome teid tuleb austada.

"Meil on olnud hea ettevalmistus Soome ralliks," lausus Tänak Toyota pressiteate vahendusel. "Eelmisel nädalavahetusel võtsin osa Rally Estoniast, mille ma ka võitsin. Seda oli väga tore teha kodupubliku ees."

"Soome ralli on alati olnud üks mu lemmikuid," lisas eestlane. "See on üsna spetsifiiline ralli: kõrged kiirused, kuid ka tehniline ja tuleb arvestada hüpetega. Tänavu on kavas mitmeid uusi teid, mida me pole varem näinud ning see teeb väljakutse keerulisemaks."

"Soome teid tuleb austada."

"Tegemist on suurepärase võistlusega kogu meeskonna jaoks," sõnas Toyota meeskonna pealik Tommy Mäkinen. "Soomes saame fännidelt suurepärast tuge. Ma olen kindel, et palju tullakse ka Eestist kohale, et Ott Tänakule kaasa elada."

"Oleme ralliks hästi valmistunud ja usun, et teised meeskonnad pakuvad meile tugevat konkurentsi," lisas Mäkinen.

Eelmisel aastal võidutses Soome rallil Toyota sõitja Esapekka Lappi.