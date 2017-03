Ott Tänak rõhutas järgmisel nädalal toimuva Mehhiko MM-ralli eel täpse ja puhta sõidu olulisust, sest sealsed kõrgmäestikuolud röövivad autolt jõudu.

"Mehhikos tuleb meeles pidada kahte asja - kuumust ja kõrgust. Saabume võistluspaika pisut varem, et kliimaga harjuda, aga mis katsetesse puutub, siis sa pead olema valmis kohe, kui öeldakse sõna "Go!"," rääkis Tänak M-Spordi pressiteates.

"Kõrgmäestiku olud tähendavad, et sul on kasutada vähem jõudu ning seda tuleb pidevalt silmas pidada. Sa pead sõitma väga puhtalt ja täpselt ning tagama, et sul on õigel ajal kiirus üleval."

"Katsed ise on ilusad ja sujuvad, aga teisel läbimisel võivad nad muutuda roopalisemaks. See muudab puhta sõidu rolli veelgi tähtsamaks. Uuel autol on palju aerodünaamikat ning sa ei taha sellest midagi kaotada," jätkas Tänak.

"Läbisime eelmisel nädalal palju testikilomeetreid, kuid peame ootama ja vaatama, kuidas kõik rallil välja tuleb. Meil pole sel aastal palju võimalusi kruusal sõita olnud, seega võtmekohaks on leida algusest peale hea rütm."

"Peame jälle teed lahti lükkama ning see on midagi, mina ma pole kruusal varem kogenud. Tuleb huvitav ralli, kus on palju uut avastada, aga ma ootan juba huviga, milleks me võimelised oleme."

Tänak on kahe etapi järel MM-sarja kokkuvõttes kolmandal kohal. Ralli esimene katse sõidetakse neljapäeva ööl vastu reedet Eesti aja järgi kell 2.