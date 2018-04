Ott Tänak: meeldiv on näha, kui kiiresti me uues tiimis areneme!

Karjääri kolmanda MM-ralli võitnud Ott Tänak rõõmustas, et tõusis poodiumi kõrgeimale astmele juba viiendal etapil uue auto roolis.

"Võrreldes eelmiste võitudega on see kindlasti väga eriline. Me ei teadnud, mida tiimivahetus endaga kaasa toob, aga on meeldiv näha, kui kiiresti me areneme," rääkis Tänak kohe pärast finišijoone ületamist.

"Auto on peaaegu selline, nagu ma tahan ning kogu meeskond on mu selja taga! Mul on tiimi üle väge hea meel. Nad on teinud suurepärast tööd ja pingutanud kõvasti, et siia punkti jõuda. Pange samamoodi edasi!"

Kuigi Tänak domineeris rallit alates viiendast kiiruskatsest, tuli võit tema sõnul siiski raskelt kätte. "Võit polnud kindlasti kerge. Sõitsin enamus reedest piiri peal, laupäeval veidi vähem, aga surusime ikkagi väga kõvasti!"