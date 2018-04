Ott Tänak: loodame, et hooaeg lähebki nüüd sama hästi edasi

Ott Tänakust õhkus Argentina ralli laupäeva hommikuste katsete järel rahulolu. Auto sõitvat nüüd täpselt nii, nagu eestlane tahab ning millegi üle nuriseda oleks patt.

"Ei saa kurta," ütles Tänak WRC TV-le tänase päeva kohta. "Tee on ilus olnud. Udu tegi olukorra veidi keeruliseks. Eriti pika katse alguses, kus oli raske näha, kuhu minema pead. Kui ilm selgemaks läks, saime jälle rohkem suruda. Tuli päris hästi välja."

Küsimusele, mis on eelmiste rallidega võrreldes muutunud, vastas Tänak. "Auto sõidab nii, nagu ma tahan. See on suur muutus ja annab palju enesekindlust. Ei saa öelda, et me Mehhikos ja Korsikal palju aeglasemad oleksime olnud. Oleme nüüd lihtsalt lähemal sellele, kus me tahame olla. Jätkame surumist ja loodame, et ülejäänud hooaeg läheb samamoodi edasi."

Täna on veel sõita kolm katset. Pärast 12 katset juhib Tänak rallit 42,2 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai) ees. Kris Meeke (Citroen) jääb eestlasest maha 52,3 sekundiga.