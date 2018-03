Ott Tänak: Loebi kiirus teeb meid kurvaks!

Ott Tänak (Toyota) läheb Mehhiko rallil laupäeval taga ajama teisel kohal kihutavat Sebastien Loebi (Citroen). Mehi lahutab vaid 3,8 sekundit. Liidrist Dani Sordost (Hyundai) jääb eestlane maha 11 sekundiga.

Comeback'i tegeva üheksakordse maailmameistri kiirust kommenteerides lausus Tänak WRC otseülekandele muiates: "Kurvaks teeb. Nagu me polekski kõik need aastad midagi teinud... Müts maha muidugi! Ta on teinud head tööd ja on tõesti imeline. Kuid täna alustas tema 11. kohalt, meie viiendalt. Homme on meil võrdsemad stardikohad. Plaan on kiirem olla."

Tänak tunnistas, et jäi reede pärastlõunaga palju rohkem rahule kui hommikuga, kui tal sarnaselt tiimikaaslastele Jari-Matti Latvalale ja Esapekka Lappile mootor jukerdas.

"Pärastlõuna oli kuumem. Autos sees oli päris soe. Olud olid katsel karmimad, teeolud olid paljudes kohtades muutunud. Kokkuvõttes raske päev, aga me üritasime sellest parima välja võtta. Mehaanikud tegid lõunapausil head tööd."