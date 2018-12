Ott Tänak läks kahte testipäeva kirjeldades luuleliseks

Kuigi Monte Carlo etapp peetakse alles jaanuari viimasel nädalavahetusel, käis Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga juba sel nädalal Prantsusmaal autot testimas, et hooaja avaetapiks õiged seadistused üles leida.

"No time for the rest if you want to be the best!" luuletas Tänak Twitteris ("Ei ole aega puhata, kui tahad olla parim!"), lisades, et kaks testipäeva olid tõeliselt õnnestunud.