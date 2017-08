Ott Tänak läheneb hoogsalt Markko Märtini tippmargile

Ott Tänak on laupäeva lõunaks võitnud Saksamaa rallil juba 5 kiiruskatset ning nii on ta karjääri jooksul suutnud võita juba 74 kiiruskatset. Sellega jõuab ta aina lähemale eestlaste tippmargile.

Eestlastest on kõige rohkem MM-sarjas kiiruskatseid võitnud Markko Märtin, kes võitis karjääri jooksul 101 kiiruskatset. Sel hooajal on Tänak seni võitnud 24 kiiruskatset ehk sisuliselt kolmandiku oma karjääri katsevõitudest on Tänak saanud sel hooajal.

Eestlastest on WRC-sarjas katsevõiduni jõudnud ka Urmo Aava, kes aastate jooksul võitis MM-sarjas 6 kiiruskatset.

Läbi ajaloo on MM-sarjas kõige rohkem kiiruskatseid võitnud Sebastien Loeb, kelle nime taga ilutseb number 909. Esikolmikusse mahuvad veel Markku Alen 821 ja Carlos Sainz 757 kiiruskatse võiduga.