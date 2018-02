Ott Tänak: korraldajad tahtsid, et me aega kaotaks

Rootsi rallil ühe kiiruskatsega teiselt kohalt seitsmendaks kukkunud Ott Tänak saatis ka katsetevahelisel hoolduspausil ralli korraldajate suunas kriitikanooli.

"Korraldajad tahtsid kohalikele sõitjatele natuke asju ette mängida, et meie aega kaotaks. See ei olnud väga tore, aga elu on juba selline," rääkis Tänak WRC TV-le, viidates norralastele Andreas Mikkelsenile ja Mads Östbergile, kes stardijärjekorras tagantpoolt tulijatena Tänaku ja teiste alustajate aeglasemast sõidust võitsid. "Kaotasime seal palju aega. Samas ei ole me väga kaugel, aga teame, et ka teine ring tuleb väga raske."

Päeva teisel poolel sõidetakse hommikused katsed teist korda läbi ning stardijärjekord jääb samaks.

"Peame teist ringi hästi manageerima, et mõni koht tagasi võita ja homseks parem positsioon stardijärjekorras saada. Esimesel ringil on püsivalt kogu aeg libe, teisel ringil on libe just auto tagaosa, mis teeb sõitmise natuke raskemaks," selgitas Tänak kahe läbimise erinevusi.