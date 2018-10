Ott Tänak kandideerib maailma aasta rallisõitja tiitlile

Aasta rallisõitja tiitlile saavad konkureerida profid või poolprofid, kes võistlevad rahvusvahelistel võistlustel. Lisaks Tänakule on kuue finalisti seas WRC2 mees Jan Kopecky, Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville, Sébastien Ogier ja Dakari ralli võitja Carlos Sainz.

"Eestlane näitas juba eelmisel aastal M-Spordi ridades märke sellest, et temast saab superstaar, ent Toyotaga liitumine on loonud väga võimsa kombinatsiooni. Kuigi hooaja esimesel poolel oli probleeme auto vastupidavusega, on Tänak teinud kõik, et igast võimalusest maksimum võtta, võites nii kruusal kui asfaldil. Väärine tiitlipretendent," seisab Tänaku kirjelduses.

