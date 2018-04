Ott Tänak, kaks legendi, tiitlikaitsja ja mustad hobused

Tänavu kolme ralli järel MM-i kokkuvõttes 6. kohal asuv Tänak vajab punktitabelis tõusmiseks seekord suuremat kordaminekut - esiviisiku piiril püsimise asemel on vaja püüda kohta vähemalt esikolmikus.

„Mullu tundsin end Korsikal juba päris hästi. Seega tahaks seekord teha tugeva tulemuse," rääkis Tänak tänavuse ralli eelvaates. „Meil oli korralik kahepäevane test. Tundub, et liigume õiges suunas ja auto töötab hästi. Peame hakkama konkurentidelt punkte tagasi võtma."

Korsikal võitmiseks või vähemalt esikolmikusse jõudmiseks, on Tänakul vaja suurt õnnestumist. Tõenäoliselt on ta ise selleks valmis, kuid oluline on see, mida suudavad konkurendid. Konkurendid on aga Korsikal hirmkõvad.