Ott Tänak ja Martin Järveoja tõstsid Eesti kõigi aegade üheksandaks rallimaaks

Kui Ott Tänak on karjääri jooksul võitnud kuus WRC-rallit, siis Markko Märtin sai varasemalt kokku viis esikohta.

Eesti lähim jälitaja on Belgia, kellel on kümme esikohta. Praegune staar Thierry Neuville on saavutanud üheksa võitu. Märtini kunagine tiimikaaslane Francoius Duval võitis enda karjäräi jooksul ühe MM-etapi.

Järgmisena on Eestil võimalik püüda Saksamaad ja Norrat, kes on 17 võidu peal. Esikohal on Prantsusmaa 188 triumfiga.

Edukamad riigid võitude järgi WRC-sarjas:



1. Prantsusmaa 188 esikohta

2. Soome 178

3. Rootsi 43

4. Suurbritannia 42

5. Itaalia 30

6. Hispaania 28

7. Saksamaa 17

8. Norra 17

9. Eesti 11

10. Belgia 10