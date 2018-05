Ott Tänak ja Martin Järveoja stardivad Rally Estonial!

Ott Tänak: „Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga. Shell Helix Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat. Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. Shell Helix Rally Estonia suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu.“

Martin Järveoja: „Kodusel tippsündmusel osalemine on hea võimalus meie pöidlahoidjatele midagi tagasi anda. Loodan, et suudame pakkuda põneva ja positiivseid emotsioone täis nädalavahetuse. Shell Helix Rally Estonial osalemine on pärast Sardiinia ja Portugali teedelt tulekut hea võimalus kiireks Soome ralliks õige tunnetus sisse saada. Asjaolu, et starti on tulemas ka teised WRC tiimid annab lisaks ka reaalse võrdlusmomendi, mida tavaline rallieelne test kunagi ei võimalda. Mulle endale on kindlasti väga emotsionaalne, et saan kihutada WRC autoga omakodulinna, Elva tänavatel sõidetaval publikukatsel.“

Loe veel

Tommi Mäkinen: „Eesti on tõeline rallimaa ja osalemine Shell Helix Rally Estonial on hea võimalus anda tiimi poolt midagi tagasi Otile, Martinile ja Eesti rallifännidele. Me teame, kui populaarsed on Ott ja Martin Eestis ja me soovime pakkuda publikule ja rallifännidele tõelise elamuse meie sõitjate poolt.“

Oleg Gross, suurettevõtja ja Tänaku pikaajaline toetaja: „See on ideaalne võimalus kõigile näha neid sõitmas kodus, samal ajal kui nad on WRC maailmas absoluutses tipus. Selle taga on palju tööd ja suured tänud Toyota meeskonnale, olen kindel, et kõik fännid ootavad neid Eestisse võistlema. Mulle isiklikult on see hetk südantsoojendav, Ott ja väga paljud teised on selle nimel aastaid tööd teinud, et meil kõigil on võimalus neile kaasa elada. Tegu on vaieldamatult väga olulise sündmusega ja kutsun kõiki raja äärde kaasa elama ja näitama sellega üles toetust.“

Marek Maide, Toyota Baltic AS juhatuse liige: „Toyota Baltic’l on ääretult hea meel, et saime kaasa aidata võimalusele tuua Ott ja Martin võistlema Shell Helix Rally Estoniale. Shell Helix Rally Estonia on parim võimalus Eesti rallifännidele jälgida maailmatasemel võidusõitu ja Otile ning Martinile koduteedel kaasa elada. Usume, et Shell Helix Rally Estonia kogemusest võidab ka Toyota Gazoo Racing World Rally Team kes saab võimaluse katsetada erinevates seadetes Toyota Yaris WRC autot Lõuna-Eesti kruusateedel, mis on heaks üleminekuks Sardiinia mägiselt rallilt kiiretele Soome kruusateedele. Hoiame pöialt, et Ott ja Martin saaksid oma sõitu tähistada pjedestaali kõrgemal astmel ja loodame väga, et kõrgetasemeline Shell Helix Rally Estonia oma hea asukoha ja suurepärase korraldusega leiab tulevikus koha ka WRC sarja ametliku rallina.“