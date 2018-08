Ott Tänak ja Martin Järveoja käisid külas Toyota tehases: lähme ja surume TMG inimestel hea töö eest kätt

„Mootor on meie auto alustala, see, mis Toyota konkurentidest paremaks teeb. Lähme ja surume TMG inimestel hea töö eest kätt,” selgitas Tänak.

Lisaks Tänakule ja Järveojale külastasid Toyotat ka Jari-Matti Latvala, Janne Ferm ja Miikka Anttila. "Pärast edukat Saksamaa rallit kutsuti meid külla Toyota Motorsport GmbH juurde, kus meie meeskonna sõitjatel oli võimalus näha, kuidas Yaris WRC süda valmistatakse," kirjutas Toyota meeskond Twitteris. "Suured tänud selle võimsa päeva eest!"

After the successful Rally Germany, we were invited to Toyota Motorsport GmbH, where our team members had an opportunity to see how the heart of Yaris WRC is made.



