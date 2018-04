Ott Tänak: homme tuleb Neuville'i ja Lappiga kõva võitlus

Korsika rallil teise päeva lõpuks teiseks tõusnud Ott Tänak lubab homme teda jälitavatele Thierry Neuville'ile ja Esapekka Lappile lahingu anda.

Tänu Kris Meeke'i väljasõidule teiseks tõusnud Tänak edestab enne kahte viimast katset Neuville'i 0,1 ja meeskonnakaaslast Lappit 10,4 sekundiga. Sebastien Ogier juhib rallit juba 44,5 sekundiga.

"Me ei saa kurta. Tunne autos on hea. Tasakaal ja kõik on paigas. Võime jätkata sama kiirusega, mida seni oleme näidanud," ütles Tänak päeva lõpus WRC All Live otseülekandele.

Tänak sai laupäeval kirja kaks katsevõitu, viimast neist jäi ta jagama Lappiga. Viimasel päeval ootavad ees 55,17-kilomeetrine maratonkatse ja 16,25-kilomeetrine punktikatse.

"Kindlasti ootab homme ees suur võitlus. Eks näis, kuidas Neuville'il läheb - tundub, et tal on raskusi, aga ta surub alati ja igal pool kõvasti. Esapekka on näidanud uskumatuid aegu, huvitav võitlus tuleb ka temaga. Kui kaks autot sõitsid välja katsel sama aja, pidi see olema meie auto maksimum."

Nii Tänak kui ka Lappi rõhutasid, et tähtis roll on homme ilmal. Kui jääb kuivaks, suudavad nad sama kiirusega edasi sõita, kui peaks sadama hakkama, on neil kohe raske. Sademete tõenäosuseks hinnatakse pühapäeval vaid 20 %, ilm peaks olema paari-kolme kraadi võrra jahedam kui täna ning pilvine.