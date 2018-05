Ott Tänak: fookus on nüüd Sardiinia rallil, tahame mullust võitu korrata

Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks sai Portugali ralli läbi juba teise kiiruskatsega, kui teel olnud kivid lõhkusid Toyota mootori nii põhjalikult ära, et eestlased ei saa rajale ka järgmistel päevadel.

“Meie fookus on nüüd Sardiinia rallil. See on ralli, kus võtsime eelmisel aastal enda esimese võidu. Tahame seda kindlasti korrata,“ kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.

Portugali ralli katkestamise kohta tõdes Tänak, et tal on juhtunust eriti kahju, kuna kiirus oli hea ja kogu ettevalmistus oli läinud hästi.

“Teeninduspargis nägin auto vigastuste ulatust. Oli selge, et jätkamine ei ole võimalik. Loomulikult olin pettunud, kuid päeva lõpuks on see ju ralli ja kõike võib juhtuda. Sel korral ei olnud meil piisavalt õnne,“ lisas ta.

Sardiinia ralli sõidetakse 17.-20. juunini.