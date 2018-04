Ott Tänak: esimesed muljed Toyotast asfaldi peal on päris head. Mõned väikesed muudatused ja kõik on korras!

Korsika MM-rallil esimese kahe katse järel neljandat kohta hoidev Ott Tänak sõnas WRC All Live teleülekandele, et esimesel tõsisel asfaldirallil on tema Toyota väga hästi töötanud.

"Kõik on hästi. Ütleme nii, et suuri muresid ei ole," rõõmustas Tänak. "Kuna see on meie jaoks Toyotas esimene tõeline ralli asfaldi peal, kogeme palju uut. Esimesed muljed on päris head. Mõnes kohas on pidurdamise ja üldise tasakaaluga probleeme, aga need asjad saab lihtsate muudatustega korda."

Ralli liidri Sébastien Ogier' kohta jagus Tänakul vaid kiidusõnu. "Sébastien sõidab väga kiiresti, aga ta on ka rajal esimene. Ülejäänud on aga tihedasti koos, aga minu tunne on hea ja loodan parimat."