Ott Tänak: eelmise aasta tulemus lubab Argentina rallile enesekindlalt vastu minna

Ott Tänak ütles järgmisel nädalal toimuva Argentina ralli eel, et eelmisel aastal seal saavutatud kolmas koht lubab tal Lõuna-Ameerikasse minna hea ja kindla enesetundega.

"Argentina ralli on alati olnud raske etapp. Seal on mõned kenad sujuvad ja kiired katsed, aga ka mõned päris tehnilised lõigud, seega sa saad nädalavahetuse jooksul natukene kõike. See on ka autole väga nõudlik ralli, sest katsed võivad olla päris karmid," rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.

"Sain seal eelmisel aastal kolmanda koha ning see annab mulle kindlust, et ma võin seekord hästi esineda. Tunnen end pärast Sardiinias tehtud testi hästi: teed varieerusid seal märjast kuivani ning Argentinas võivad olud olla sama karmid, seega ma arvan, et me saime just õigetes oludes testida. Olen uuendustega, mis me autole tegime, päris rahul ega jõua ära oodata, kuidas me võrreldes teistega liigume."