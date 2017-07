Ott Tänak avaldas Soome ralli võiduvalemi

Ott Tänak sõnas järgmisel nädalavahetusel sõidetava Jyväskylä MM-ralli eel, et Soomes tuleb edu saavutamiseks kihutada väga julgelt ja enesekindlalt.

"Soome teed on kiired ja pimedate kurvidega. Seal tuleb olla julge ja enesekindel. Kui sa seal end mugavalt ja kindlalt ei tunne, siis pole ka vähimatki lootust täisvõimsusel kihutada," sõnas Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Tänak loodab, et suudab põhjanaabrite juures Poola ralli ebaõnne unustada. Eelmisel etapil sõitis eestlane mäletatavasti tihedat esikohaheitlust pidades rajalt välja.

"Poolas ei läinud meil nii nagu soovinuks, kuid me teame oma kiirust ja vaatame nüüd Soome ralli suunas. Ka see on väga kiire ralli, mis on ühtlasi üks mu lemmikuid. Kui Soomes sõita ideaalne katse, siis see parim tunne, mis üldse olla saab," lisas Tänak.

Eestlane on varem Soomes võistelnud seitsmel korral, parim koht ehk viies pärineb kahe hooaja tagant.