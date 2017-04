Ott Tänak Argentina ralli eel: hea tunne on kruusateedele tagasi pääseda

Ott Tänak (M-Sport) ütles järgmisel nädalal algava Argentina ralli kohta, et kuigi kruusateedele on hea tagasi pääseda, ei kuulu eelseisev jõuproov tema lemmikute hulka.

"On hea tunne kruusateedele tagasi pääseda, kuid Argentina ralli on meie jaoks suur väljakutse. See ei sarnane mulle meeldivate kiirete rallidega, kus saab kasutada terve tee laiust. Siin on alati oht millelegi otsa sõita. Suured kivid võivad teele sattuda ja seetõttu tuleb alati silmad lahti hoida - tuleb teada, milliseid riske võtta ja milliseid mitte," sõnas Tänak M-Spordi kodulehele.

Tänaku senine parim tulemus Argentinast pärineb 2012. aastast, mil ta sai kümnenda koha. Eestlane usub, et tänavu sekkuvad nad märksa kõrgemasse mängu.

"Varem pole mul Argentinas kuigi suurt õnne olnud, kuid ma tunnen, et oleme teinud palju selleks, et sel aastal siin paremini esineda. Meil olid eelmisel nädalal siin head testid - tegime masina juhitavuse ja roolitunnetuse parandamise nimel kõvasti tööd. Ootan järgmist nädalavahetust ja usun, et meil on hea võimalus teha Argentinas tugev tulemus," lisas Tänak.

Ka M-Spordi juht Malcolm Wilson usub, et Tänak teeb tänavu Argentinas karjääri parima ralli. "Otil pole Argentinas kuigi hästi läinud, aga ma ei usu, et see teda segama hakkab. Kruusal sõitmine tõstab tema enesekindluse arvatavasti taas lakke," usub Wilson.

Argentina MM-ralli sõidetakse 27.-30. aprillini. Nelja päeva jooksul on kavas 18 kiiruskatset.