Ott Tänak: anname endast kõik, et Austraalias teiseks tõusta

Ott Tänak istub järgmisel nädalal viimast korda M-Spordi rallimeeskonna Fordi masina rooli, kui Austraalias algab hooaja viimane MM-etapp.

"Hea tunne on Austraaliasse minna maailmameistritiitli võitnud meeskonna liikmena, kuid raske töö pole veel lõppenud. Meil on veel võimalus individuaalselt teisena lõpetada ja anname endast kõik, et lahkuda parimal võimalikul moel," sõnas uueks hooajaks Toyotasse siirduv Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Enne viimast etappi on Tänak ja Martin Järveoja 169 punktiga kolmandal kohal, teisel positsioonil asuvast Thierry Neuville`ist lahutab neid 14 silma. MM-tiitli on kindlustanud Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (215p).

"See ei saa kindlasti kerge olema - Austraalia ralli pole seda kunagi - ning see on teistest rallidest, kus oleme startinud, täiesti teistsugune. Kõik on erinev - isegi varjud metsas on erinevad ja kui me tahame head tulemust teha, peame andma endast maksimumi," lisas Tänak. "Kõik algab recce'ga ja me peame olema algusest peale väga keskendunud - usaldama oma märkmeid ja jala gaasipedaalile suruma."

Tänaku senine parim tulemus Austraaliast pärineb 2015. aastast, mil eestlane saavutas kuuenda koha.