Ott Tänak alustas Soome MM-rallit avakatse ilusa võiduga!

Sel nädalavahetusel peetav Soome MM-ralli sai ametliku stardi juba täna õhtul, kui esimesel, 2,31-kilomeetrisel linnakatsel näitas kiireimat aega Ott Tänak.

Tänak edestas lühikesel kiiruskatsel Thierry Neuville'i 1,1 ning Sebastien Ogieri 1,5 sekundiga.

"See on ralli, kus saab palju naeratada. Austan siinseid teid, sest need on väga rasked, aga kui sõitmist naudid, on kõik võimalik!" oli Tänak ralliraadiole antud kiirusutluses enesekindel.

Avakatse tulemused:

Kokku sõidetakse Jyväskylä rallil esialgse kava järgi läbi koguni 25 kiiruskatset - üks täna, 12 reedel, kaheksa laupäeval ning neli viimast pühapäeval.

Soome ralli ajakava:

Neljapäev:

SS1 Harju 1 (2,31 km) - kell 19.00

Reede:

SS2 Halinen 1 (7,65 km) - kell 7.12

SS3 Urria 1 (12,75 km) - kell 7.45

SS4 Jukojärvi 1 (21,31 km) - kell 8.48

SS5 Halinen 2 (7,65 km) - kell 10.06

SS6 Urria 2 (12,75 km) - kell 10.39

SS7 Jukojärvi 2 (21,31 km) - kell 11.42

SS8 Äänekoski-Valtra 1 (7,39 km) - kell 15.00

SS9 Laukaa 1 (11,76 km) - kell 16.13

SS10 Lankamaa (21,68 km) - kell 17.11

SS11 Äänekoski-Valtra 2 (7,39 km) - kell 18.09

SS12 Laukaa 2 (11,76 km) - kell 19.22

SS13 Harju 2 (2,31 km) - kell 20.30

Laupäev:

SS14 Pihlajakoski 1 (14,90 km) - kell 8.58

SS15 Päijälä 1 (22,68 km) - kell 10.06

SS16 Ouninpohja 1 (24,38 km) - kell 10.49

SS17 Saalahti 1 (4,21 km) - kell 12.02

SS18 Saalahti 2 (4,21 km) - kell 14.55

SS19 Ouninpohja 2 (24,38 km) - kell 16.08

SS20 Pihlajakoski 2 (14,90 km) - kell 17.16

SS21 Päijälä 2 (22,68 km) - kell 18.24

Pühapäev:

SS22 Lempää 1 (6,80 km) - kell 9.25

SS23 Oittila 1 (10,12 km) - kell 10.08

SS24 Lempää 2 (6,80 km) - kell 11.47

SS25 Oittila 2 (10,12 km( - kell 13.18 (power stage)

Delfi kajastab Soome rallit otseblogi vahendusel. Sündmuste keskmes on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.