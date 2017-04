Ott Tänak: 20 sekundit ei ole pühapäevastel katsetel mingi vahe, kõik on võimalik

Argentina rallil viimase kolme kiiruskatse eel kolmandat kohta hoidev Ott Tänak usub, et võib veel heidelda isegi ralli võidu nimel.

Elfyn Evans mängis laupäeval oma minutilise edu Thierry Neuville'i ees maha 11,5 sekundile, Tänak jääb britist maha 26,8 sekundit. Sebastien Ogier kaotab eestlasele omakorda 23,1 sekundiga.

"Plaan oli algusest peale esimene päev turvaliselt läbida. Võibolla olime kohati liiga ettevaatlikud, aga tänased katsed olid juba autole palju lihtsamad ning me saime rohkem sõitmist nautida. Arvan, et tegime täna hea sõidu. Tegime hoolduspausi ajal autole mõned päris suured muudatused ning pärastlõunal läksid asjad paremaks," rääkis Tänak M-Spordi pressiteenistusele.

"Homme ootab ees väga raske päev kahe väga keeruka katsega. Neil katsetel ei ole 20 sekundit mingi vahe, seega me peame edasi panema ja olema keskendunud. Kõik on võimalik. Me surume edasi."