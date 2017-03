Ott Tänak 10 000 kurviga ralli eel: Korsikal võib kogu aeg midagi juhtuda

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Korsika ralliga, kus ta kahel viimasel aastal on pidanud leppima kümnenda kohaga.

Pikkade ja kurviliste katsete tõttu kutsutakse rallit ka "10 000 kurviga ralliks". Suurt osa katseid ääristavad ühelt poolt teravad kaljud, teiselt poolt kuristikud, kust alla veeredes oleks järgmine peatus meri. Lihtsamaks ei tee rallit ka saare alati ettearvamatud ilmastikuolud, mis asfaltirallidel mängivad alati suuremat rolli kui kruusal.

"Järgmisel nädalal toimuv Korsika ralli saab olema meie senise hooaja suurim tuleproov, kuid me oleme enda arendamise nimel selleks väljakutseks kõvasti ära teinud," rääkis Tänak M-Spordi tiimi pressiteate vahendusel.

"Tegu on ralliga, millega ma pole varasemalt päris sina peal olnud, kuid ausalt öeldes oli mul sama tunne enne Monte Carlot. See tuli meil väga hästi välja, seega kui me säilitame keskendumise ja motivatsiooni, siis on kõik võmalik ning me võime leida end healt positsioonilt."

"See on alati meie eesmärk ning me tahame koju tuua parima võimaliku tulemuse. Fiesta tundus Montes väga hea ning me oleme pärast seda testidel kõvasti tööd teinud. Eelmisel nädalal läbisime pea 500 testikilomeetrit. Loodame, et need tasuvad end järgmisel nädalal ära," jätkas Tänak.

"Samal ajal tean, kui nõudlik see ralli on. Katsed on kitsad ja kurvilised ning kogu aeg võib midagi juhtuda. Eksimusteks pole mingit ruumi. Pead olema algusest peale keskendunud."

Tänak hoiab MM-sarja sõitjate arvestuses kolme etapi järel 48 punktiga kolmandat kohta. Juhib tiimikaaslane Sebastien Ogier (66), teine on Toyotaga sõitev soomlane Jari-Matti Latvala (58).