"Ott on uuel hooajal minu konkurent number üks!" Sébastien Ogier määris taas Tänakule mett moka peale

Ogier tunnistas taaskord, et lõppeval hooajal võidetud MM-tiitel oli tema karjääri raskeim. "Ilma igasuguse kahtluseta. Pidime olema tugevamad kui kunagi varem ning võitlema sellise rivaali vastu nagu Ott, kes oli hooaja teisel poolel fantastilises hoos. See polnud lihtne, kuid suutsime tiitli võita vaatamata sellele, et me polnud kiireimad."

Prantslase sõnul mängis tema Citroeni naasmise juures rolli ka tõsiasi, et meeskonna juhina võttis Yves Mattonilt aasta tagasi ohjad üle Pierre Budar. "Pole saladus, et meie suhted Yves'iga ei olnud kõige soojemad ning see oli üks põhjuseid, miks me varem kokkuleppele ei jõudnud. Pierre'iga oli asi algusest peale teistsugune, ta näitas mulle, et on väga pühendunud, et situatsioon Citroenis ümber pöörata ja meeskond taas sinna viia, kus nad kunagi olid. Annan enda poolt kõik, et see nii ka läheks."

Kuuekordse tšempioni sõnul ei oleks tal olnud probleem ka meeskonda üheksakordse maailmameistri Sébastien Loebiga jagada. "See ei oleks olnud probleem. Rääkisime sellest isegi esimeste läbirääkimiste ajal ja ma olin sellele avatud. Ainus probleem, mis mul tema ja teiste osaliselt hooaega kaasa tegevate sõitjatega seoses on, on see, et nad saavad minu hinnangul ebaausalt hea stardipositsiooni. See ei tundu õige."

Ogier' sõnul oli Loebi Hyundaisse siirdumine tema jaoks üllatus. "Mul polnud aimugi, mida ta ette võtab. Aga olen tegelikult isegi pisut pettunud, et ta kogu kalendrit kaasa ei tee - see oleks olukorra palju huvitavamaks teinud. Kokkuvõttes ei muuda see ju liiga palju, sest MM-tiitli peale ta ei heitle."

Kes siis heitlevad?