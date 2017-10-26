OTSEBLOGI | Walesi ralli stardib lühikese publikukatsega, tõsiseks andmiseks läheb homme

Täna saab alguse autoralli MM-sarja eelviimane etapp ehk Walesi ralli, millele antakse stardipauk kell 21 lühikese (1,49 km) publikukatsega. Delfi ja Eesti Päevaleht on Walesis kohapeal ning toovad kiiremad uudised ja tulemused lugejateni otseblogi vahendusel.
Hommikusel testikatsel (3,32 km) näitasid Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) kolmandat aega 2.00,5. Testikatse võitis kodupubliku ees sõitev Elfyn Evans (Dmack Ford) 1.58,1-ga.
AJAKAVA
Neljapäev
SS1 (1,49 km) kell 21.00
Reede
SS2 (20,28 km) kell 12.20
SS3 (4,24 km) kell 13.00
SS4 (35,14 km) kell 13.15
SS5 (20,28 km) kell 16.31
SS6 (4,24 km) kell 17.11
SS7 (35,14 km) kell 17.26
Laupäev
SS8 (13,91 km) kell 9.55
SS9 (17,91 km) kell 10.47
SS10 (12,61 km) kell 11.59
SS11 (25,86 km) kell 12.28
SS12 (12,61 km) kell 14.08
SS13 (25,86 km) kell 14.37
SS14 (1,8 km) kell 17.48
SS15 (13,91 km) kell 20.55
SS16 (17,91 km) kell 21.47
Pühapäev
SS17 (10,41 km) kell 10.34
SS18 (6,43 km) kell 11.08
SS19 (7,49 km) kell 12.06
SS20 (10,41 km) kell 13.09
SS21 (6,43 km) kell 14.18