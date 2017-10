OTSEBLOGI | Walesi ralli laupäev: Tänak läheb hoolduspausile ja öökatsetele vastu kolmandalt kohalt

Evans on tänasest seitsmest katsest võitnud kuus. Heas hoos on ka belglane Neuville, kes loodab veel Ogierile maailmameistritiitli osas survet avaldada. Belglane võitis 13. ja 14. kiiruskatse. Tänaku tänane parim koht katse aegade võrdluses on olnud kolmas (SS8). Loe eestlase kommentaari pärast 11. katset!

Ogier on öelnud, et ühtegi mees-mehe võitlusse teda oodata ei ole, pigem püüab prantslane Walesis kindlustada viiendat MM-tiitlit.

Üldseis pärast 13. katset: 1. Evans, 2. Neuville +46,3, 3. Tänak +1.01,1, 4. Ogier +1.04,9, 5. Mikkelsen +1.13,2, 6. Latvala +1.21,4, 7. Meeke +1.30,6, 8. Paddon +2.26,8, 9. Sordo +2.29,6, 10. Lappi +2.53,1.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Walesis kohapeal ning toovad kiiremad uudised ja tulemused lugejateni otseblogi vahendusel.

AJAKAVA

Neljapäev

SS1 (1,49 km) kell 21.00

Reede

SS2 (20,28 km) kell 12.20

SS3 (4,24 km) kell 13.00

SS4 (35,14 km) kell 13.15

SS5 (20,28 km) kell 16.31

SS6 (4,24 km) kell 17.11

SS7 (35,14 km) kell 17.26

Laupäev

SS8 (13,91 km) kell 9.55

SS9 (17,91 km) kell 10.47

SS10 (12,61 km) kell 11.59

SS11 (25,86 km) kell 12.28

SS12 (12,61 km) kell 14.08

SS13 (25,86 km) kell 14.37

SS14 (1,8 km) kell 17.48

SS15 (13,91 km) kell 20.55

SS16 (17,91 km) kell 21.47

Pühapäev

SS17 (10,41 km) kell 10.34

SS18 (6,43 km) kell 11.08

SS19 (7,49 km) kell 12.06

SS20 (10,41 km) kell 13.09

SS21 (6,43 km) kell 14.18

Walesi MM-ralli

Politsei tuli 14. katsel katkestanud Hänninenile appi ja tegi pettunud mehega kiire selfie. https://twitter.com/PoliceNantwich/status/924312602490101762

14. katsel pidid masinad tegema ka selliseid ilunumbreid: https://twitter.com/BenBuesnel/status/924311945787912193

Tänak ralliraadiole: "Me ei suuda esimestega enam heidelda. Vaatame, kuidas Sebiga (Ogier - toim) toime tuleme. Mõlemal on samad tingimused. Teeme kõik, mis suudame. Me ei saa teha rohkemat. Öistel katsetel oleneb kõik sellest, kas on udu või ei ole. Tulevad ilmselt keeruliselt katsed. (Küsimus: kas ka ohtlikud?) Ralli on alati ohtlik."

Super pilt taaskord Jaanus Ree poolt (Red Bull Content Pool). Pildil ralli liider Elfyn Evans ülesõidul.

Sebastien Ogier rääkis hoolduspausi eel meediaalas ralliraadiole, et kiirust lihtsalt pole. "Imelik tunne on endiselt. Meil on pisut kiirust puudu. Üritame midagi välja mõelda ja vaadata, kas saame edaspidi kiiremini sõita." Öiste katsete kohta ütles prantslane: "Saab keeruline olema. Ega kellelegi ei meeldi pimedas sõita, aga peame sellega leppima."

Vahepeal hoopis teisel teemal, mis siiski Walesi ralliga kaudselt seotud. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/politsei-loodab-walesi-ralli-pealtvaatajate-abiga-lahendada-aastatetagust-morvajuhtumit?id=79986972

Üldjärjestus enne öökatseid hoolduspausile minnes: 1. Evans, 2. Neuville +46,3, 3. Tänak +1.01,1, 4. Ogier +1.04,9, 5. Mikkelsen +1.13,2, 6. Latvala +1.21,4, 7. Meeke +1.30,6, 8. Paddon +2.26,8, 9. Sordo +2.29,6, 10. Lappi +2.53,1.

Evansil läheb kirja üheksas aeg (+1,6 kaotust Neuville'ile). Belglasele seega teine katsevõit järjest.

Tänakule kolmas aeg, Neuville'ist 0,8 sekundit maas.

Uskumatu! Hänninen on nii lühikesel katsel puud riivates vedrustuse lõhkunud! https://twitter.com/paddocknews/status/924296789209092101

Neuville on siiani olnud nobedaim ajaga 1.07,5. Tänaku stardini jääb poolteist minutit.

Lappi on Al Qassimist 1,7 sekundit kiirem - 1.08,6 läheb soomlase ajaks.

Al Qassimi on katse lõpetanud. Minut, 10,3 sekundit ja valmis! Edasi kauaoodatud Service Parki!

Umbes selline see katse välja näeb. Kiirused on küll täna veidi teised, kui antud videos. https://www.youtube.com/watch?v=zFkjz271RuU&t=39s

Edasi lükkuvad ka õhtused katsed pimedas. https://twitter.com/WalesRallyGB/status/924267010816708608

14. katse Cholmondeley lossi ümber on antud ralli ainus Inglismaa-katse.

Nagu belglane kuulutab, siis uus katse algusaeg on 18.10. https://twitter.com/thierryneuville/status/924281216412643328

Kuidas katkestanud masinad "koju" toimetatakse? Vastus: ATV-ga! https://twitter.com/WTRallying/status/924286394561900546

Kuna eelmine katse algas päris palju hiljem, siis pole lootust, et ka 14. katse õigel ajal stardib.

Värskendatud galerii. Walesi ralli on fotograafidele tõeline maiuspala. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=204782

Kuidas aega enne järgmist katset surnuks lüüa? Sõida Ott Tänakuga kaasa 3. kiiruskatse (4,24 km, Sweet Lamb 1), mille eestlane eile võitis: https://www.youtube.com/watch?v=di47eiYPccc

14. katseni on nüüd pisut aega (17.48). Pärast seda tuleb hoolduspaus ja siis kaks öökatset pikkustega 13,91 ja 17,91 km.

Evans: "Alguses oli kõik OK, kuid me ei surunudki eriti. Lõpus ei olnud meil enam mingit pidamist, kui võrrelda sellega, millega me harjunud oleme. Oli väga keeruline katse. Katse keskosast läks väga raskeks."

Üldseis pärast 13. katset:

13. katse ajad: 1. Neuville 15.21,2, 2. Evans +2,7, 3. Ogier +5,3, 4. Mikkelsen +7,3, 5. Tänak +7,9, 6. Latvala +10,0, 7. Meeke +12,3, 8. Lappi +14,3.

Evans ei võidagi katset! Hoopis Neuville võidab. Evans kaotab talle 2,7 sekundiga. Tänak saab kirja viienda aja.

Tänak: "Neuville on väga tugev ja liigub kiirelt. Me ei saa temaga midagi teha, peame oma asja ajama. Meil on kindlasti kiirust puudu."

Tänak on katse finišis hetkel neljanda ajaga. Kaotust Neuville'ile kogunes 7,9 sekundit. Ogier jäi belglasele alla 5,3 sekundiga. Kokkuvõttes jääb Tänak Ogieri ette veel 3,3 sekundiga.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Neuville'ile 5,8 sekundit, Ogierile 2,6.

Evansi teine split on Neuville'ist 4,3 sekundit nobedam.

2. vaheajapunkt (ilma Evansita): 1. Neuville 8.14,9, 2. Ogier +0,9, 3. Tänak +1,9, 4. Latvala +2,9. Evans juhib esimeses splitis Neuville'i ees juba 3,9 sekundiga. Mehel oleks nagu doping sees.

Tänak kaotab 1. splitis Neuville'ile 0,1 sekundiga.

Ogier on 1. splitis (3 tükki neid sellel katsel on) Neuville'ist sekund aeglasem.

Aga muidugi... Põhjus võib olla selles, et katse algus lükati edasi, aga WRC plussis jooksevad ajad ikka omasoodu. Neuville'i esimese split on kohal. See on hetkel kiireim (0,7 sekundit parem kui Latvalal).

Meil peaks praeguseks olema Tänaku esimene split, aga ajavõtusüsteem seda hetkel ei paku. Ogieri ja Neuville'i kiiruse osas oleme samuti teadmatuses.

Tänak startis just 13. katsele!

13. katse algas alles nüüd. Ikka päris palju lükati edasi.

Evans võidab täna juba neljanda katse. Tänakule siit kaheksas koht.

Üldseis pärast 12. katset: 1. Evans 1:57.14,8, 2. Neuville +56,7, 3. Tänak +1.02,6, 4. Ogier 1.14,7, 5. Latvala +1.14,7, 6. Mikkelsen +1.19,0, 7. Meeke +1.21,4, 8. Paddon +2.05,8. https://twitter.com/motor_box/status/924242699703803905

Tänak läheb katse aegades seitsmendaks. Neuville'ile annab ära veel 4,9 sekundit.

Ogier jääb Neuville'ile alla 4,5 sekundiga.

Neuville finišis hetkel kiireima ajaga 7.36,4. "Peame meistritiitli nimel edasi võitlema!"

13. kiiruskatse algab pealtvaatajate tõttu pisut hiljem (14.37 oleks pidanud algama). https://twitter.com/WalesRallyGB/status/924239269375430656

Mäkinen: kohtleme Jari-Mattit ja Otti võrdselt http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-tanakul-on-toyotas-ees-juba-mitu-eestlast-ja-ta-saab-latvalaga-vordse-auto?id=79985834

Tänaku kommentaarid enne 12. katset: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-raske-on-utelda-kus-me-aega-kaotame?id=79985882

Dani Sordo Paddonile vastu ei saa - 2,5 sekundit kaotust. Mehed võitlevad hetkel kaheksanda koha peale - Paddon juhib nüüd 9,8 sekundiga.

Paddon sõidab Lappi aja 3,6 sekundiga üle - uus mark järgmistele on 7.40,8.

Kolm meest on 12. katse lõpetanud. Esapekka Lappi on seni kiireim 7.44,4-ga. Hänninen teine (+1,4), Al Qassimi (+35,8) kolmas. Tänaku stardini jääb veidi vähem kui veerand tundi.

Paar Oti tänast kurvi: https://twitter.com/JoMoWRC/status/924233695095115776

Khalid Al-Qassimi avab 12. kiiruskatse. Östberg katkestas.

Tänak stardib 12. katsele 27 minuti pärast. Katse ise algab kell 14.08.

Peep Pahv sai väikse pausi jooksul videosse Tänaku askeldamise auto kallal: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-walesist-tanak-sattis-vedrustust-ning-vahetas-rehve-uhest-kohast-teise?id=79985562

Raul Jeets pärast 11. katset (aeg 17:10.2): "Meil on olnud mõned kriitilised hetked, aga oleme siin. Esimesed katsed läksid väga hästi, see mitte nii väga."

Sebastien Loeb MM-sarja hetkeseisust ja Walesi rallist: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-loeb-ogier-on-tanavu-olnud-koige-nutikam-soitja?id=79985486

Mads Östbergi jaoks on ralli lõppenud. https://twitter.com/TeamAdapta/status/924221623829450752

11. katse ajad (ehk miks Tänak teiselt kohalt langes): 1. Evans (pildil) 15.02,6, 2. Hänninen +1,8, 3. Neuville +3,6, 4. Mikkelsen +4,3, 5. Paddon +7,7, 6. Ogier +8,2, 7. Latvala +9,3, 8. Tänak +10,7. (Foto: M-Sport)

Evans võidab ka 11. katse ajaga 15.02,6. Teine Hänninen (+1,8), kolmas Neuville (+3,6). Tänak kaheksas (+10,7). Kokkuvõttes: 1. Evans, 2. Neuville +49,3, 3. Tänak +50,5, 4. Ogier +56, 5. Latvala +1.10,3.

Tänak finišis ajaga 15.13,3 ja kaotab teise koha Neuville'ile. Belglane läheb eestlase ette 1,2 sekundiga. https://twitter.com/OttTanak/status/924216109997395968

Ogier kaotab finišis Neuville'ile veel 4,6 sekundit. 7,5 sekundit on neljanda ja kolmanda mehe vahe kokkuvõttes. Taktika kohta ütles Ogier: "Kui ma pean liiga palju riske võtma, usaldan oma sisetunnet."

Oi, mida teeb vaheajasüsteem! Näitab Craig Breenile konkurentsitult kiireimat teist vaheaega (-16,8 sekundit Hänninenilt). Parem, kui splitte täna üldse ei näitaks...

Kolmandas splitis kaotab Ogier Neuville'ile 3,6 sekundit.

Teises splitis Tänak Neuville'i järel kolmas (+2,6). Evansit seal veel pole. Ogierile näitab 34 sekundit kaotust (ei maksa usaldada...)

Tänak jääb esimeses splitis Evansile alla 2,1 sekundiga, kuid edestab Neuville'i 0,5-ga. Ogier kaotab Evansile 1,4-ga.

Kuid nagu ralliraadiost kuulda võib, siis ei tasu tänaseid splitte (eriti neid, mis suuri kaotussekundeid näitavad) eriti usaldada...

Paddon on 11. katse finišis siiski normaalse ajaga 15.10,3. Hänninen on seni kiireim 15.04,4-ga.

Paddonil on midagi lahti. Esimeses splitis kaotus seni kiireimale mehele Mikkelsenile juba 4.14,3. Östberg kurdab samuti, et autoga on väga ohtlik sõita. Ikka seesama diferentsiaali mure, mis läheb järjest hullemaks. Ta ei tea, kas saab üldse rallit jätkata.

Tänase päeva pikim katse (25,86 km, sõidetakse ka veel õhtupoole) on käimas. Tänak stardib 10 minuti pärast.

Üldseis pärast 10. katset:

10. katse ajad:

Evans võidab kodukatse ajaga 7.30,5. Edu Tänaku ees kasvas 39,8 sekundile.

"Ei olnud mingit momenti - lihtsalt bank (teeperv). Rohkem pidamist kui eelmistel katsetel. Hea on see, et oleme veel teel." Ralliraadio reporter küsis nimelt, kas lõpu eel oli väike ehmatus... https://twitter.com/OttTanak/status/924207153124139008

Tänak finišis seitsmenda ajaga 7.34,2 (+3,4 Neuville'ile). Edu Neuville'i ees on kokkuvõttes 5,9, Ogieri ees 8,8 sekundit.

Evans on splitis Tänaust 1,8 sekundit kiirem, aga mitte nii kiire kui Mikkelsen ja Neuville. Vahed on siiski imeväiksed.

Ogier on finišis alles kümnenda ajaga 7.36,3 (+5,5 sekundit Neuville'ile). Prantslane langeb neljandaks, 2,9 sekundiga belglase selja taha.

Tänaku split on hetkel neljas (+3,0 Mikkelsenile). Ogieri edestab ta seal 2,1 sekundiga.

Neuville on finišis kiireima ajaga 7.30,8. "Raske on vahet sisse teha, sest kõik tunnevad seda katset hästi, aga ma üritasin siin natuke rohkem suruda."

Ogier sõidab välja alles kaheksanda spliti (+5,1 sekundit Mikkelsenile). Neuville oli seal 4,5 sekundit kiirem.

Mikkelsen sõidab katse põhjaks 7.30,9 ja rõõmustab, et tegi üsna puhta sõidu. Eelmise katse valestardi kavatseb ta veel videost üle vaadata. Sellega ta rahul kindlasti polnud.

Paddonil purunes eelmisel katsel vasak eesmine rehv. Sel katsel on ta hetkel finišis kolmanda ajaga (+3,8 sek Hänninenile), eelmisel oli ta alles 13 (+17,2 Evansile). Kokkuvõttes üheksas.

Esimesed mehed on 10. katse lõpetanud. Östbergil on mingi diferentsiaaliprobleem, mis teda mitmes kurvis välja viskab. Positiivse poole pealt tõi ta välja, et on veel 100 kurvi, mida ta probleemideta nautida saab. Norralane on hetkel kiireim ajaga 7.34,1, Lappi teine (7.36,2), Al Qassimi kolmas (8.12,8). https://twitter.com/RallyingUK/status/924201369434718208

11. katsele rahvast enam ei mahu, soovitatakse minna 14. katsele. Karm värk. Kui varavalges kohal polnud, oma mure. https://twitter.com/WalesRallyGB/status/924196816400379904

11. katsel (25,86 km) on publik samuti ammu valmis, see algab kell 12.28: https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/924198234439942144

Raul Jeets hoiab WRC2 klassis 8. katse järel endiselt viimast ehk 16. kohta. Järgmine masin on alles 2 minuti ja 12,8 sekundi kaugusel.

Katset on eelmise aastaga võrreldes pisut muudetud, aga selline ta välja nägema umbes peaks: https://www.youtube.com/watch?v=ypCd3NkUgnA

Kohe algava 10. katse finiš näeb välja selline: https://twitter.com/RallyingUK/status/924197131908538368

Näis, kas Ogier suudab oma kolmandat kohta Neuville'i ees kaitsta. Belglane ültes 9. katse lõpus, et võinuks esimeses pooles veel kiiremini sõita, kui poleks pidanud suurest kivist mööda põikama. Ogier sõnas, et ei kavatse sel nädalavahetusel kellegagi võitlust pidada, kuid viimase katsega rahule samuti ei jää.

10. katse on tõeline Evansi kodurada. Mees elavat sealsamas lähedal. "Katse on kiire ja hea nähtavusega ning annab sõitjatele hea võimaluse surumiseks," kirjeldab WRC live text.

Järgmine katse (12,61 km) stardib kell 11.59. Tänakut on rajale oodata alles 49 minuti pärast.

9. katse ajad: 1. Evans 10.15,5, 2. Mikkelsen +3,5, 3. Neuville +5,8, 4. Tänak +6,1, 5. Meeke +8,7, 6. Hänninen +9,0, 7. Latvala +9,4, 8. Ogier +9,8.

Evans võtab järjekordse katsevõidu ajaga 10.15,5. Edu Tänaku ees kasvab 36,1, Ogieri ees juba 42,8 sekundile.

Tänak on 9. katse finišis ajaga 10.21,6. Hetkel katse aegades kolmas (+2,6 sek Mikkelsenile, +0,3 Neuville'ile). Vahe Ogieriga kasvab 6,7 sekundile. Mikkelsen sai 10-sekundilise karistuse valestardi eest.

Tänak räägib, et katse alguses on hiiglaslik kivi, aga tal õnnestus seda vältida. Veel kurtis ta juhitavuse üle, aga midagi tõsist ilmselt ei ole. https://twitter.com/OttTanak/status/924190072181837824

Evans on ka teises splitis kiireim. Tänak kaotab talle seal 4,8 sekundit, Ogier tervelt 9,9.

Teises splitis kaotab Tänak Mikkelsenile 1,4 sekundit, kuid edestab Neuville'i 1,6-ga ja Ogieri 5,1-ga.

Latvala (katse aeg 10.24,9) kurdab, et tal pole autol head tasakaalu ega pidamist. Seega puudub ka enesekindlus. Mikkelsenil hetkel parim aeg 10.18,9, Neuville teine (10.21,3). Evans sõidab parima esimese spliti, Tänak kaotab talle 2,9 sekundit.

Tänaku esimene split on paremuselt teine. Mikkelsenile kaotab 1,4 sekundiga. Evansit veel oodatakse. Ogier on selles punktis kaheksas (+4,4), Neuville kolmas (+3,0).

Tänak on rajal. Paari minuti pärast peaks ka esimene vaheaeg tulema.

Kris Meeke olevat 9. katse teisel kilomeetril ühe kurvi pikaks sõitnud. Aga liigub edasi.

Samal ajal kui Esapekka Lappi lõpetab 9. katset, on Jeets jõudnud 8. katse finišisse ajaga 8.38,7. Lõpetajatest kehvim.

WRC2 seis pärast 8. katset: 1. Tidemand, 2. Camilli +44,2, 3. Cave +45,9, 4. Brynildsen +54,3. Raul Jeets ja Kuldar Sikk (avapäeva järel 16. kohal) on rajal.

9. katse on juba alanud. Tänaku stardini on aega 18 minutit.

Üldseis pärast 8. katset:

8. kiiruskatse ajad: Evans ikka omaette klassist.

Vahepeal on sisse tulnud ka Mikkelseni aeg 7.35,0, mis tõukab Tänaku neljandaks. See aga ei muuda esikolmiku üldjärjestust. Mikkelsen on kokkuvõttes seitsmes.

"Oli hea katse. Nähtavus on halb, aga pikk päev on veel ees," ütles Tänak.

Latvala aeg oli 7.38,3. Mitte just kõige parem. Soomlane polnud ka väga rahul. Aga Evans on sõitnud seni kiireima aja 7.30,2. Üldseis seega: 1. Evans, 2. Tänak +30,0, 3. Ogier +33,0, 4. Neuville +39,6.

Tänaku aeg on 7.35,6. Ogieri edestab 0,8 sekundiga, Neuville'ile kaotab 2,9-ga.

Aegade puudumine valmistab peavalu ka ralliraadiole. Kaks ametlikku aega on vaid antud: Neuville'i 7.32,7 ja Ogieri 7.36,4.

Tänak on 1. splitis kolmas (+1,7). Neuville juhib, Mikkelsen teine (+0,4), Ogier neljas (+1,8).

Tänak on rajal. Ootame esimest vaheaega. See on praegu kõik, mida süsteem pakub. Lõppaegu pole.

Ogier läks rajale. Tänak valmistub.

Ralliraadios on nalja nabani. Kuna süsteemi ei tule hetkel just väga palju aegasid, peab Colin Clarke neid ümbritsevatelt ametnikelt küsima.

Yazeed Al-Rajhi eilne avarii 4,24-kilomeetrisel publikukatsel: https://www.youtube.com/watch?v=CXmxmvbQPQs

Kaks esimest meest on rajal. Katse algas õigel ajal.

Tänane stardijärjekord: 1. Al Qassimi, 2. Östberg, 3. Lappi, 4. Hänninen, 5. Paddon, 6. Sordo, 7. Mikkelsen, 8. Meeke, 9. Latvala, 10. Neuville, 11. Ogier, 12. Tänak, 13. Evans. Tänaku stardini on aega 27 minutit. Katse algab 5 minuti pärast.

Jaanus Ree (Red Bull Content Pool) sai pildile kaks legendi. Ogier ja Loeb.

Ralliraadio annab teada, et vihma täna oodata pole.

Mikkelsen saabus hommikul hooldusesse stiilselt! https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/924146467799011329

Ott Tänak eile: https://www.instagram.com/p/BaxMKfBgGAV/

Täna kell 14.08 algavast katsest toodetakse ka otsepilti. Pikimad katsed on 25,86 km, kõige lühem 1,8. Kell 9.55 algav katse on 13,91 km.

Hommikune hooldus tehtud, katsetele minek! https://twitter.com/MSportLtd/status/924156434912350208

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/seitsmendat-walesi-mm-rallit-soitev-tanak-sai-lopuks-kogeda-midagi-uut-ja-omaparast?id=79983494

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/m-spordi-boss-wilson-enam-paremaks-minna-ei-saagi?id=79983526

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-liider-evans-saab-abi-spetsiaalselt-walesi-ralliks-valmistatud-rehvidest?id=79983078

M-Sport naudib tänase päeva järel kolmikjuhtimist!https://twitter.com/MSportLtd/status/923931365082615810

Reedese päeva lõpptulemused: Evansi edu on juba üsna turvaline, Tänak ja Ogier võitlevad teise koha nimel.

Kõik WRC sõitjad peale katkestanud Breeni on nüüd tänase päeva finišisse jõudnud. 7. katse tulemused:

Neuville'ist saab ka esimene mitte M-Spordi sõitja, kes sellel rallil katse võidab - muidugi juhul, kui keegi enam tagantpoolt ei üllata.

Ühtlasi tähendab see nüüd ka seda, et Tänak läheb homsele vastu teisel kohal. Evans on koguni 24,6 sekundiga ralli liider, Ogier on vaid 2,2 sekundi kaugusel.

Evans finišis ning üllatuslikult mitte kiireimana - kaotust Neuville'ile kogunes aga vaid 0,8 sekundit.

Noore Kalle Rovanperä rallipäev lõppes katkise radiaatoriga.https://twitter.com/KalleRovanpera/status/923922561100107777

Neuville on ka üldarvestuses hoolimata eilsest kümnesekundilisest karistusest mängus sees - vahe Tänakuga on enne homset 12,2 sekundit.

Neuville paneb finišis võimsa märgi maha - Ogierist 7,6 sekundit ja Tänakust 9,3 sekundit kiirem!

Tänak: "Meil ei olnud autol head tasakaalu. See oli suhteliselt frustreeriv."

Tänak finišis - katse lõpuga võttis ta Ogierilt natuke tagasi ning kaotas lõpuks vaid 1,7 sekundit. Üldarvestuses jääb ta prantslasest enne homset 2,2 sekundit ettepoole.

Craig Breen on katsel seisma jäänud!

Ogier saab esimesena tänase võistluspäevaga ühele poole - 20.29,9. Enda esimesest läbimisest kümme sekundit kiirem.

Tänak kaotab viimases splitis Ogierile juba 3,1 sekundit. Evans on samal ajal teises splitis Neuville'ist 2,1 sekundit kiirem ning tundub, et suurendab oma üldedu veelgi.

Ja siin ka üldseis pärast kuuendat katset. Evansi edu üha suureneb:

Vahepeale ka kuuenda katse lõplikud tulemused. Ogierile katsevõit, Tänak alles kuues.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak juba Ogierist tahapoole vajunud - 1,9 sekundiga.

Neuville'i edu teises splitis on Tänaku ees 2,7 sekundit.

Teises vaheajapunktis on Tänaku edu sulanud vaid 0,4 sekundi peale.

Neuville on aga Tänakust veel 1,5 sekundi võrra kiirem.

Häid uudiseid seitsmendalt katselt: Tänak edestab esimeses splitis Ogieri 2,6 sekundiga!

Ogier on nüüd startinud juba ka järgmisele, tänasele viimasele katsele. Tänaku stardini kaks minutit.

Ka Evans ei saa sellel katsel Ogierile vastu, kaotades prantslasele 0,7 sekundit.

Latvala sõidab välja Tänakuga võrdse aja.

Ogier on päeva teisel poolel seni ikka väga hea rütmi leidnud. Ka Neuville kaotab talle 4,2 kilomeetriga 1,3 sekundit.

Tänak kaotab aega ka sellel väga lühikesel katsel - koguni 1,7 sekundit. Ogier jääb üldarvestuses vaid 3,9 sekundi kaugusele.

Ogier finišis - 2.41,6.

Kuues katse algab kohe nüüd - Ogier läks just rajale.

Üldseis pärast 5. katset: Evansi edu Tänaku ees juba üle 15 sekundi, Ogier tõusis taas kolmandaks ning eestlasele lähemale.

5. katse tulemused: Evans suurendas vahet, Tänak alles kaheksas.

Mikkelsen teeb suurepärase sõidu: kolmas aeg, kaotust Evansile 6,3 sekundit. Üldarvestuses jääb norralane kuuendal kohal liidrist 33,7 sekundit maha.

Kiireima mehe Evansi stiilinäide:https://twitter.com/jackbenyon/status/923910309353611265

Meeke tuleb samuti Tänakust kiiremini - kaotust Evansile 7,7 sekundit.

Eelmisel katsel rehvi purunemise tõttu minuti kaotanud Craig Breen sõidab samuti korraliku aja välja - kolmas koht, kaotust Evansile 6,8 sekundit.

Evans on finišis ning aeg ongi vägev: 10.52,3 on Ogierist 4,3 sekundit kiirem. Üldarvestuses on waleslase edu Tänaku ees hoobilt 15,1 sekundit!

Foto Tänaku autost finišis:https://twitter.com/RallyingUK/status/923908785655205889

Evans on teises splitis Ogierist 4,2 sekundit nobedam. Siit tuleb ilmselt üks väga kõva aeg...

https://twitter.com/OttTanak/status/923909130200510465

Latvala on finišis täpselt Neuville'i ja Tänaku vahel, 3,8 sekundit Ogierist maas.

Neuville'i kimbutab huvitav mure - kaardilugejal kipub hääl ära minema! "Ma aeg-ajalt ei kuulnud teda hästi."

Neuville finišis - 0,6 sekundit Tänakust kiiremini, 3,5 Ogierist aeglasemini.

Elfyn Evans lööb esimeses splitis Ogieri aega 3,5 sekundiga!

Tänak: "Tunne polnud üldse paha. Sebastien tegi ilmselt lihtsalt väga hea sõidu."

Üldarvestuses jääb Tänak Ogieri ette 5,6 sekundiga.

Tänak on finišis ning tiimikaaslasest koguni 4,1 sekundit aeglasemalt. Ootame huviga kommentaare...

Ogier on finišis ning aeg on võrreldes esimest läbimist suurepärane - 10.56,6. Tuletame meelde - Evans säras hommikul 11.01,6-ga.

Teises splitis kaotab Tänak Ogierile 1,3 sekundit.

Tänak on samas splitis tiimikaaslasest 0,4 sekundit aeglasem. Väike üllatus, aga ei midagi liiga olulist.

Ogier tuleb esimesse vaheajapunkti 0,4 sekundit kiiremini kui esimesel läbimisel. Selle järgi võiks arvata, et tee oluliselt halvemaks pole läinud.

Tingimused on Walesi ralli kohta omapärased: päike paistab!

Nõnda - tänase võistluspäeva teine pool on peatselt algamas. Sõidujärjekord ikka endine: Ogier, Tänak, Neuville, Latvala jne.

https://twitter.com/RallyingUK/status/923892647336513536

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-rallimehed-puuavad-auto-kaalu-nimel-mudast-vabaneda?id=79979064

Nõnda - nüüd saavad rallisõbrad paaritunnise lõunauinaku teha - järgmine katse saab alguse kell 16.31.

Üldseis pärast neljandat katset: Evansi edu Tänaku ees 6,7 sekundit, teised juba 16 sekundi kaugusel.

4. katse tulemused: Evans ja Tänak teisest klassist, Ogier alles kuues.

See pikk katse teeb päris suured vahed sisse ka üldarvestusse: Sordo, Paddon ja Hänninen kaotasid siin üle 20 sekundi, Lappi juba üle 30 sekundi.

Üldarvestuses murrab Meeke seega M-Spordi kolmikjuhtimise, tõustes Ogierist mööda. Tänakust jääb ta maha 9,3, Evansist 16,0 sekundiga.

Meeke tuleb katse finišisse neljanda ajaga - kaotust Evansile 9,8 sekundit.

Craig Breen on täna esimene WRC sõitja, keda tõelised probleemid on tabanud - ta kaotab katse finišis Evansile minuti. Vasak esirehv on iirlase autol katki.

Kris Meeke tõotab vaheaegade põhjal Tänaku taha tulla. Tema finišini on veel paar minutit aega.

https://twitter.com/OttTanak/status/923862324045328384

Evans: "Rehvid töötasid hästi, aga sõita pole lihtne. Üritasin puhtalt sõita."

Evans on finišis uue katse liidrina - Tänakut edestab ta nelja sekundiga ning üldarvestuses on ta eestlasest 6,7 sekundit eespool. Võimas, pole midagi öelda!

Neuville sõnas finišis, et "keegi tema ees on võtnud palju riske ja kurve lõiganud". Ott!

Latvala jääb Tänakule finišis alla 9,5 sekundiga. Üldarvestuses jääb soomlane meie mehest maha 14,2 sekundiga.

Evans alustas küll Tänakust aeglasemalt, kuid võtab neljandas splitis liidrikoha endale - seda eestlase ees 2,3 sekundiga.

Neuville kaotab finišis Tänakule 4,2 sekundiga. Üldarvestuses ta aga M-Spordi mehi ei ohusta - tuletame meelde, et eile sai ta kümnesekundilise trahvi ning sõitis tänasel esimesel katsel korra rajalt välja.

Tänak: "Pidamine oli parem kui eelmistel katsetel ning rehvid töötasid hästi, aga autoga ma ei ole üldse rahul: alajuhitavust on palju ja käsipidurit on pidevalt tarvis."

Tänak edestab Ogieri finišis 10,2 sekundiga! Võimas!

Ogier: "Pidamist oli raske hinnata. Ma ei olnud võib-olla piisavalt julge."

Ogieri finišiaeg on 20.39,5. Auto tundub terve olevat.

Evans on teisest splitist läbi tulnud ning isegi tema kaotab Tänakule 2,9 sekundiga.

Tänaku edu neljandas ehk viimases splitis on Ogieri ees 9,4 sekundit - prantslane on õige pisut tagasi võtnud.

eid_1508b9b81c4dc0: rehvid peavad ju päeva lõpuni vastu pidama

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogieri ees juba 10,3 sekundit.

Üldseis pärast kolmandat katset: Evansi edu pisut sulas, suures plaanis asjad endiselt samad. Tänak kolmas.

Vahepeale ka kolmanda katse tulemused: Tänakule katsevõit!

Neuville kaotab ka teises splitis Tänakule poolteist sekundit. Ogier võtab asja kas väga rahulikult või on tal mingisugune mure. Pigem teine variant.

Tänaku edu Ogieri ees on teises splitis juba 9,8 sekundit! Vägev tempo eestlaselt - aga kas Ogieril on probleemid?

Ka Neuville jääb Tänakule esimeses vaheajapunktis alla, kuid mitte nii suurelt - 1,5 sekundiga.

Tänak edestab esimeses splitis Ogieri juba 5,8 sekundiga!

Ogier ja Tänak on neljandale katsele startinud!

https://twitter.com/RallyingUK/status/923854473465868289

Üldarvestuses vähendab see Evansi edu Ogieri ees 2,2 sekundile ja Tänaku ees 2,7 sekundile.

Evans kaotab kolmanda katse finišis Tänakule üllatuslikult 1,1 sekundit.

Samal ajal, kui ülejäänud sõitjad veel kolmandat kiiruskatset lõpetavad, alustavad Ogier, Tänak ja teised esimesed juba peagi tänast põhilist tuleproovi - 35-kilomeetrise Hafreni katse esimest läbimist. Ogier läheb meie aja järgi rajale kell 13.15.

Latvala jääb Tänakust maha 0,8 sekundiga.

Neuville pigistab ennast Tänaku ja Ogieri vahele - 2.44,5. On selge, et sellel katsel on võimalik ainult aega kaotada, võita on siin väga-väga minimaalselt.

Tänak võtab Ogierilt kaks kümnendikku tagasi - 2.44,4.

Ogier on ralli kolmanda kiiruskatse lõpetanud - ajaks 2.44,6.

Tegu on väga lühikese, vaid neljakilomeetrise katsega. Sõitjatel hõlpu ei ole - juba 15 minuti pärast algab tänane kolmas katse!

Ärge arvuti või nutiseadme juurest ära minge - järgmine kiiruskatse just algas!

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: Evans tõusis liidriks, M-Spordil kolmikjuhtimine!

2. kiiruskatse tulemused: Evans ja Meeke kiireimad, Tänak Ogieri järel neljas.

Mikkelsen näitab, et temagi võib tippseltskonda sekkuda: norralane läheb otse Tänaku taha viiendaks, kaotust Evansile 7,4 sekundit.

Meeke läheb teiseks! 3,7 sekundit kaotust Evansile, Ogieri-Tänakut edestab britt aga 0,5 ja 0,6 sekundiga.

Breen läheb neljandaks - kaotust Evansile 8,3 sekundit, Tänakule 4,0 sekundit.

Evans läheb liidriks ka üldarvestuses - seda Ogieri ees 3,1 ja Tänaku ees 3,8 sekundiga.

Evans kindlalt katse liidriks - edu Ogieri ees koguni 4,2 sekundit!

Sordo on oludega hädas. Kaotust Ogierile 13,1 sekundit.

Latvala kaotab Ogierile finišis 4,2 sekundit. Väga head tempot näitab vaheaegade põhjal aga oodatult Elfyn Evans.

https://twitter.com/OttTanak/status/923846220694605824

Neuville pole pärast katse alguse väljasõitu rohkem aega ära andnud. Finišis jääb ta Ogierile alla 8,4, Tänakule 8,3 sekundiga. Eile saadud trahv tähendab aga seda, et kokkuvõttes on ta Ogierist juba 18,9 sekundit maas.

Tänak: "Algus oli väga libe, pärast läks pisut paremaks. Tegime puhta sõidu, kõik on korras."

Tänak on finišis, aga on katse teise poolega natuke ära andnud - kaotust Ogierile 0,1 sekundit.

Ogier: "Rada oli väga-väga libe. Õiget sõidurütmi oli raske leida, auto ei olnud sugugi ideaalne."

Ogier paneb esimese märgi maha - prantslane on finišis ajaga 11.05,8.

Tänak edestab Ogieri ka teises splitis - 1,2 sekundiga.

Ralliraadiost öeldakse, et Neuville'il oli juba katse alguses väga ärev hetk ning avarii oli lähedal - auto käis isegi korra teelt väljas, aga midagi hullu ei juhtunud. Sellest ka ajakaotus.

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule juba üle üheksa sekundi! Kas midagi juhtus?

Tuleb välja, et Thierry Neuville on eile ühte kontrollpunkti hilinemise eest saanud kümnesekundilise trahvi. See selgitab ka seda, miks belglane eile pärast publikukatset sedavõrd raevus oli.

Tänak on esimeses splitis Ogierist 1,3 sekundit nobedam. Hea märk.

Esimene katse on kohe enam kui 20 kilomeetri pikkune, nii et see näitab ilmselt erinevalt eilsest publikukatsest päris hästi ära, millises seisus sõitjad ja autod on.

Ogier on startinud!

Rajale minnakse MM-sarja seisu järgi: esimeseks teepuhastajaks on Ogier, talle järgnevad Tänak, Neuville, Latvala ja teised.

Tere pärastlõunat kõigile Eesti rallisõpradele! Suurbritannia ralli saab täna kuue katsega õige hoo sisse - ja esimene neist on kohe-kohe algamas!

Michelini poisid tervitavad: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/923788875679584256

https://twitter.com/OttTanak/status/923622392290861056

https://twitter.com/PeepPahv/status/923620649624657920

Ogier lõpetab selle katse kiireima ajaga 1.09,7. Latvala teine (+0,4), Neuville kolmas (+0,5), Tänak neljas (+0,6).

Tänak on finišis kolmanda ajaga. Kaotust Latvalale 0,2, Neuville'ile 0,1 sekundit. "Loodetavasti pakkusime publikule head sõud, sest neile see katse ju mõeldud ongi. Õige ralli algab homme."

"See on üks äärmiselt rahulolematu sõitja!" kommenteeris Colin Clarke Neuville'i väljanägemist. Nii vihast belglast polevat varem nähtudki.

Neuville jääb Latvalale alla 0,1 sekundiga.

Latvala sõidab katse kiireimaks ajaks 1.10,1. Mikkelsenist 0,7 sekundit kiirem!

Elfyn Evans saab Mikkelseniga täpselt sama aja - 1.10,8.

Ralliraadio kutsus kuulajaid üles esikolmikut ennustama. Eestlased on agaralt vastanud. https://twitter.com/Taneln/status/923609831184961537

Tänaku stardini on aega veel 12 minutit.

Mikkelsen juhib katset 1.10,8-ga, Lappi kaotab talle 0,1, Östberg 2,2 sekundiga.

Hommikune testikatse läbi Evansi ehk kiireima mehe pardakaamera: https://twitter.com/OfficialWRC/status/923566024146018309

Mads Östberg tuli finišisse ja ütles, et pole kindel, kas sõitis ikka õiget teed pidi. Norralane nimetas korraldajate apsakat turvaauguks.

https://twitter.com/WalesRallyGB/status/923609130883080192

Šeik Khalid Al Qassimi on kolmanda masinana katse põhjaks sõitnud 1.14,4.

Tänak stardib esimesele katsele alles 15-ndana. Ogier viimase ehk 16-ndana.

Klõps fännidega (Foto: Peep Pahv). Tegevus toimus Towyni linnakese hipodroomil. Eestlaste juures oli huvilisi küllaga. Kohalike lemmikud olid aga mõistagi briti enda sõitjad.

Autogrammitund enne publikukatset (Foto: Peep Pahv)

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-napikas-tanaku-tuleva-hooaja-tiimikaaslane-oli-walesi-ralli-testikatsel-lahedal-avariile?id=79959496

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-norralane-vottis-walesi-ralli-testikatsel-kurvi-efektselt-kahe-ratta-peal?id=79966792

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-suurim-voimalus-vahet-teha-on-esimesel-ringil?id=79962666