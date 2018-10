OTSEBLOGI | Vihmases Kataloonias kolivad ralliautod kruusalt asfaldile. Kas Tänak säilitab liidrikoha?

SS8 Savalla 1 (asfalt, 14,12 km) - kell 9.23

SS9 Querol 1 (asfalt, 21,26 km - kell 10.08

SS10 El Montmell 1 (asfalt, 24,4 km) - kell 11.08 (otseülekanne Delfi TV-s)

Hoolduspaus

SS11 Savalla 2 (asfalt, 14,12 km) - kell 14.28

SS12 Querol 2 (asfalt, 21,26 km) - kell 15.10

SS13 El Montmell 2 (asfalt, 24,4 km) - kell 16.08 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS14 Salou (asfalt, 2,24 km) - kell 18.00

Kataloonia ralli

Sir Mull: Miks on vaja muuta sõitja istmeasendit tulles kruusalt asfaldile?

Tänane esimene katse on kuue minuti kaugusel. Tegu on sama trassiga, kus mullu nii Sordo kui Mikkelsen ühes ja samas kurvis auto roolisüsteemi lõhkusid.https://www.youtube.com/watch?v=CinhW36k17s

https://twitter.com/OttTanak/status/1056062273515651072

Tänane stardijärjekord on siin:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1056061216861302784

Siin on väike video sellest, mis eile Ken Blockiga juhtus:https://youtu.be/5MwVo85rvdk

Eile õhtul pidid mehaanikud vaid 75 minutiga kruusal kihutavast ralliautost asfaltmasina tegema. Toyota on sellest väikese videoülevaate teinud:https://twitter.com/TGR_WRC/status/1056060951005487104

Siin on tänane ilmateade. Lühidalt: vähemalt päeva esimeses pooles vihm, vihm, vihm!https://twitter.com/serviceparknews/status/1056060524750925824

Jätkame küll täna sama blogiga, kuid uue artikli sees - kõige värskema info saab kätte just sellest uudisest!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-vihmases-kataloonias-kolivad-ralliautod-kruusalt-asfaldile-kas-tanak-sailitab-liidrikoha?id=84135510

Meid ootab ees seitse katset - sarnaselt eilsele läbitakse kolme katset kaks korda ning õhtul on taas kavas publikukatse.https://twitter.com/rallyparadise/status/1056059934780088320

Tere hommikust! Meid ootab ees väga põnev rallipäev - Salous sajab vihma ning vihmane asfalt võib teadupoolest mida iganes kaasa tuua.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1056042502824837120

Tänaku värsked muljed: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-tanak-laupaeval-algab-taiesti-uus-ralli?id=84134034

Mäkinen ootab väga rasket laupäeva... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-makinen-homme-tuleb-tanakul-porgulik-paev?id=84133912

Naxx: Reede õhtuks on virtuaalne MM-sarja üldseis: Tänak 193, Neuville 191, Ogier 188.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-rallipaeva-kommentaar-kas-vihm-paiskab-kaardid-segi?id=84133768

Täpselt ei tea, mis juhtus, aga mees endiselt seisab ning liikuma pole saanud.

Ksjdjriz: Blocki kohta infot on?

Ralli üldseis pärast reedet. Tänaku edu Sordo ees on 26,8 sekundit, Ogier alles seitsmes ning Neuville üheksas!

7. katse tulemused. Latvala taas võimas, Tänak teisel kohal, Loebiga võrdse ajaga:

Loebile katse teine aeg, aga esikolmik jääb siiski 0,5 sekundi kaugusele!

Nii - mida suudab nüüd Loeb? Hea katse lõpu korral võib ta päeva lausa esikolmikus lõpetada!

Suninen kaotas sel katsel lausa 50,3 sekundit. Elfyn Evans annab samuti suhteliselt palju ära ning kukub teiselt kohalt - ta kaotab sel katsel Latvalale 18,2 sekundit!

Breen kaotab sel katsel päris kõvasti ning langeb üldarvestuses Ogier' ja Neuville'i vahele. Latvala oli temast 16,7 sekundit kiirem.

Tundub, et Ken Blockil on midagi juhtunud - ta on rajal pärast ühte kiiret paremkurvi seisma jäänud.

Sordo on finišis Latvalast 10,2 sekundit maas. Loeb tuleb aga tagant hirmsa hooga!

Mikkelsen kaotab finišis Latvalale 10,8 sekundit ning paigutub kokkuvõttes Latvala ja Ogier' vahele.

Tagapool on nüüd huvitav jälgida Sébastien Loebi tulekut. Esimeste splittide põhjal võib ta lausa Dani Sordo esikolmikukohta ohustada!

Latvala teebki järjekordse avalduse katsevõiduks: 2,9 sekundit on tema edu Tänaku ees. Latvala läheb sellega 1,8 sekundiga üldarvestuses ka Ogier'st mööda.

Lappi tuleb finišisse teise ajaga - 4,9 sekundit jääb ta Tänakule alla. Üldarvestuses on ta hoolimata väga kesisest päevast vaid 7,7 sekundit Neuville'ist tagapool.Latvala on samal ajal viimases splitis Tänaku aja 3,3 sekundiga ümber sõitnud. Soomlane taas lendab rajal.

Tänak: "Midagi pole veel tehtud. Keeruline päev. Pärastlõuna lõpus hakkas mul autoga pisut raske, aga ma ei tea, miks. Ma poleks saanud palju kiiremini sõita."

Tänaku edu Ogier' ees on seega tänase kruusapäeva järel 39,4 sekundit, Neuville jäi maha lausa 59,7 sekundiga. Töö kiire ja korralik!

Tänak finišis - Ogier'd edestab ta 5,3, Neuville'i 9,5 sekundiga.

Tänak on samal ajal viimases splitis prantslasest 3,6 sekundit nobedam.

Ogier on finišis Neuville'ist 4,2 sekundit kiirema ajaga. Üldarvestuses jääb ta tänase päeva järel seega belglasest 20,3 sekundit ettepoole.

Neuville on tänase viimase katse finišis ajaga 26.25,6.

Natuke uudiseid ka tagantpoolt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-hirmus-avarii-kataloonia-rallil-iirlane-soitis-rajajulgestajale-otsa?id=84133270

Järgmises splitis on õnneks vahe taas suurenemas - 2,9 sekundit Ogier'ga, 6,5 Neuville'iga. Tundub, et just asfaldil võtab Tänak rahulikumalt.

Nagu ka hommikusel läbimisel, võtab Tänak justkui katse keskel pisut jala gaasipedaalilt. Neljandas splitis on tema edu Ogier' ees vaid 0,6 sekundit, Neuville on 5,5 sekundit maas.

Nii Lappi kui Latvala on teises splitis üks-kaks sekundit Tänakust kiiremad.

Tänaku edu on kolmandas splitis Ogier' ees 3,4 sekundit, Neuville jääb prantslasest omakorda veel sama palju maha.

Lappi virutab esimeses splitis hirmsa aja - ta on ka Tänakust 1,5 sekundit kiirem.

Teises splitis on Tänak 1,7 sekundit Ogier'st eespool, Neuville on 4,9 sekundit maas.

Esimesest splitist on tiitlikolmik läbi tulnud. Tänak on seal 0,8 sekundiga Ogier' ees liider, Neuville kaotab 1,7 sekundiga.

Eesti fännid said eetriaega!https://twitter.com/triinkd/status/1055840020014264320

Neuville on tänasele viimasele katsele startinud!

Saarekas: Ideaalsemat olukorda annab välja mõelda! Mõlemad Hundai'd on eespool ka Ogierist e ei ole mõtet Neuville'i nimel gaasi maha lasta. Ainukene on Evans Ogier'i nimel, kes mängida saaks... Latvala ronib ka veel suure tõenäosusega järgmise katsega Ogieri ja Tänaku vahele! Kindlasti nii see asi ei lõppe, sest minna on veel kuule ja tagasi ka veel, aga ....no lihtsalt jutu jätkuks ;)

Ants: Eile just kui kanti üle seda 1. katset, siis kommentaatorid ütlesid, et Kataloonias pole see sodi probleemiks, kuna teed on laiemad ja ei lõigata nii palju, kui Korsikal. Eks kindlasti mingil määral kandub, aga väidetavalt mitte nii palju, kui seal.

Ralli üldseis pärast 6. katset. Tänak jätkab kindla liidrina, Loeb tõusis neljandaks, Ogier ja Neuville langesid.

Loebilt korralik aeg - 4,2 sekundit kaotust ning neljas koht.

6. katse tulemused. Latvalale kena katsevõit, Tänak ei jäänud palju maha.

Asfaldil on pigem hea ikka eestpoolt startida, ka vihma korral. Esimesed sõitjad toovad tee äärest kurve lõigates päris palju sodi rajale.

Ats: Kas homsel päeval on kasulikum startida eestpoolt või tagantpoolt nagu täna?

Evans kaotab sel katsel Latvalale 6,9 sekundit, Tänakule annab ta ära 2,9 sekundit.

Suninen kaotab taas suurelt, 18,4 sekundiga. See pole vähemalt seni kohe üldse tema ralli olnud.

Breen sõidab välja Tänakuga võrdse aja - täpselt neli sekundit kaotust Latvalale.

Sordo jätkab heas tempos - ta läheb praegu kolmandaks, kaotust Latvalale 5,6 sekundit.

Mikkelsen päris nii hästi ei tule, aga Lappit, Ogier'd ja Neuville'i ta lööb - kaotust Latvalale 9,6 sekundit.

mc: Latvala ikka pingutab kõvasti, et tuua Toyotale head punktid, loodetavasti ei juhtu tal enam äpardusi.

Latvala teeb võimsa sõidu! Soomlane edestab Tänakut finišis 4,0 sekundiga ning tõuseb kokkuvõttes Neuville'ist mööda!

Lappi sõidab välja teise aja - 6,2 sekundit on ta Tänakust aeglasem.

Naerusuine Tänak: "Amordid tundusid katse lõpus väga kuumaks minevat, aga katse algus oli väga okei."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 7,1 sekundit, Neuville jääb 9,5 sekundi kaugusele.

Ogier finišeerib Neuville'ist 2,4 sekundit parema ajaga.

Tänaku aeg eelviimases splitis on endiselt hea - Ogier' ees on edu 7,0, Neuville'i ees 8,0 sekundit.

Neuville tõdes, et sõitis väga hea katse ning andis endast kõik. "Järgmist katset ma nii sõita ei saa - lendaksin teelt välja!"

Neuville on finišis - 14.26,0.Tänak edestab neljandas splitis samal ajal Ogier'd ja Neuville'i juba 6,1 sekundiga!

Kolmandas splitis on Tänaku edu 2,8 sekundi peale kasvanud - Neuville ja Ogier on seal võrdse ajaga.

Teises vaheajapunktis on eestlane aga juba liider - 0,9 sekundit on edu Neuville'i ees, Ogier on 1,8 sekundit maas.

Tänaku esimene splitt on Neuville'ist 0,5 sekundit aeglasem, Ogier'st aga 0,4 kiirem. Eestlase tänase tempo põhjal on see justkui väike pettumus!

Tänak on samuti lähte saanud. Esimeses splitis on Neuville samal ajal Ogier'st 0,9 sekundit nobedam.

Samal ajal on 6. katse juba alanud ning nii Neuville kui Ogier on ka rajal. Neuville'il oli juba korralik moment, kui auto tagaosa tahtis teelt välja minna!

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänaku edu Evansi ees on 11,5 sekundit.

Loeb on samuti finišis ning tõmbame viiendale katsele kiirelt joone alla. Sordole katsevõit, Tänak viies:

Evans näitas küll suurepärast splitti, aga finišis on ta neljas. Tänakult võidab ta siiski 0,2 sekundit tagasi ning jääb üldarvestuses meie mehest nüüd 11,5 sekundiga maha.

Suninen on kogu tänase päeva olnud lihtsalt aeglane. Erand ei ole ka see katse - kaotust Sordole 5,1 sekundit ja praegu eelviimane koht.

Breen pressib ennast samuti praeguse seisuga esikolmikusse - ta kaotab Sordole vaid 0,8 sekundit.

Sordo tuleb võimsalt! Hispaanlane läheb 0,5 sekundiga Latvala ette uueks katse liidriks.

Mikkelsen jätkab samuti korraliku tempoga - 3,2 sekundit kaotust Latvalale asetab ta hetkel kolmandaks.

Hea märk on aga see, et Latvala pole oma hommikust kiirust kuhugi kaotanud - ta läheb 0,8 sekundiga Tänaku ette liidriks!

Stakan K. Butõlkin: Tundub et tulevane Cidrunimees sõidab juba praegu nagu Cidrunimees.

Lappile läheb eksimus finišis maksma 15,1 sekundit.

Rait: Katse ajad on Neuvillel ja Ogieril palju paremad kui hommikul. Seega rada puhtam ja sõita parem.

Lappi on hädas! Tema Toyota veedab spinni järel päris tükk aega tee peal vales suunas ning ajakaotust tuleb päris palju.

Tänak: "Pidamist on palju, aga esimestel katsetel peame rehve säästma, et pikal katsel hästi sõita."

Tänak finišis - Ogier'd edestab ta 2,6, Neuville'i 2,9 sekundiga.

Ogier edestab finišis Neuville'i 0,3 sekundiga. Tänak on samal ajal vaheajapunktis belglasest 0,4 sekundit kiirem.

Neuville on finišis - 4.18,9. Oodatult mõned sekundid kiirem kui hommikusel läbimisel. Ogier on temast ainsas splitis 0,6 sekundit aeglasem.

Vaatame üle ka rehvivaliku: pärastlõunasele tiirule on kõik tipud peale Lappi ja Mikkelseni kaasa võtnud viis kõva seguga rehvi, nemad kaks aga kuus kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1055806847414951936

Thierry Neuville on 5. katsele startinud!

Nõnda - oleme õhtusteks katseteks valmis! Seniks saab vaadata Toyota videokokkuvõtet hommikust.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1055807734426279936

Liidrite olukord on ka õhtul keeruline: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-neuvilleil-ja-ogierl-parastlounal-lihtsamaks-ei-lahe?id=84130296

Neuville`i värsked muljed hommikuse programmi järel: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/alles-8-kohal-asuv-neuville-meil-laks-isegi-hasti?id=84129906

Ants: Huvitav, kas Latvala tõesti arvas, et Tommi oleks lasknud tal selle ralli võidu peale minna, kui Ott oleks olnud nt 2.kohal? Pigem ilmselt ta arvas, et ta oleks selle katse võitnud, mitte seda rallit...

Nüüd on meil taas käes aeg pausiks - samal ajal kui autod hoolduses on, saame meie väikese hingetõmbepausi teha. Oleme tagasi juba kella 16.15 paiku!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-latvala-avaldas-pohjuse-miks-tema-auto-rehv-purunes?id=84129088

Uudiseid ka WRC2 klassist - Petter Solberg võttis seal esimese katsevõidu!https://twitter.com/volkswagenms/status/1055779460778201088

Värsked kommentaarid!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-muresid-hetkel-ei-ole-tegime-kindlasti-hea-hommiku?id=84128572

Päris kummaline, et WRC ametlik ülekanne reklaamib põnevat tiitliheitlust välja kui Neuville'i ja Ogier' duelli. Sama klippi näidati ka hooaja keskel, aga toona oli Tänaku välja jätmine arusaadav, kuna ta oli toona tõesti päris pikalt teistest maas. Praegu pole küll põhjust teda mitte tõsiseks tiitlipretendendiks pidada.

Praegu on sellest küll mõistagi vara rääkida, aga kui ralli oleks neljanda katsega lõppenud, oleks tiitliheitlus Austraalia etapi eel lausa fenomenaalselt põnev!https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1055772648188215296

Sõitjaid ootab nüüd ees lõunapaus, mille jooksul saame millalgi ilmselt ka meeste pikemaid mõtteid kuulda. Eesti fännide jaoks on ralli igatahes hästi alanud - kui Latvala rehvipurunemine välja arvata. Õnneks ei kaotanud soomlane nii palju, et ta totaalselt mängust väljas oleks - samasuguse tempoga jätkates võib ta õhtuks taas kas või Ogier'st ja Neuville'ist ette tõusta, see on meie jaoks peamine.

Kataloonia ralli üldseis pärast 4. katset. Tänaku edu Evansi ees on 11,7 sekundit, Sordo on 19,2 sekundi kaugusel. Ogier viies, Neuville kaheksas.

Neljanda katse tulemused: Tänak jäi katsevõidust vaid 0,1 sekundiga ilma.

Loeb teeb teiste poolt puhastatud rajal hea sõidu ning lõpetab kolmanda ajaga: kaotust Mikkelsenile 2,0 sekundit.

Elfyn Evans teeb taas hea sõidu ning läheb finišis kolmandaks - kaotust Mikkelsenile 3,9 sekundit. Evans on üldarvestuses Latvala ebaõnne järel päris kindlalt teisel kohal.

Tundub, et ka Suninenil võis mingi probleem olla - finišis kaotab ta Mikkelsenile 38,1 sekundit.

Siim Järve: Kui Latvala sama tempoga jätkab õhtul siis on tal lootust uuesti suurde mängu naasta.

Breen läheb finišis hetkel kuuendaks - vahe Mikkelseniga 15,4 sekundit.

Kordusest näidatakse, kuidas Sordol üks pidurdamine väga pikaks läks. Finišis on ta Mikkelsenist 7,4 sekundit maas.Hitihoiatus on aga Loeb, kes edestab neljandas splitis kõiki peale Latvala!

Selline nägi Latvala rehv finišis välja:https://twitter.com/SportAutoForum/status/1055764171722231808

Üllatusaeg tuleb Mikkelsenilt: ta läheb 0,1 sekundiga Tänaku ette ning katse liidriks.

Kõiki kõrgemaid jõude siunav Latvala: "Oleksin selle ralli võitnud, kui seda f**king rehvipurunemist poleks tulnud!"

Latvala finišis - kaotust koguneb 39,2 sekundit. Üldarvestuses langeb ta nüüd isegi Lappist tahapoole.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055791101565644800

Viimases splitis kaotab Latvala Tänakule juba 18,2 sekundit. Paganama kahju.

Latvalal on tagumine vasakpoolne rehv katki ning tundub, et ta ei kavatse seda vahetada, vaid lihtsalt katse lõpuni jõuda. Õnneks on ta suhteliselt finiši lähedal.

Lappi on samal ajal finišis teise ajaga - 3,9 sekundit kaotust Tänakule.

Latvala edestab küll eelviimases splitis Tänakut 12,9 sekundiga, aga nüüd tundub, et ta ei liigu nii kiiresti kui peaks! Kas vedrustusega on midagi lahti?

Tänak: "Hommik on olnud hea. See katse oli kohati nagu ringrada, mitte tavaline rallirada. Neuville ja Ogier on minust varem rajal ning tee läheb puhtamaks."

Tänak on taas katse lõpus pisut aega ära andnud, aga finišis suudab ta nii Ogier'd kui Neuville'i edestada. Vahe prantslasega finišis 5,8, belglasega 17,2 sekundit.

Vahepeal huvitavaid uudiseid Toyota meeskonna tulevikust!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ullatav-areng-ott-tanak-saab-toyotas-uueks-hooajaks-ka-kolmanda-tiimikaaslase?id=84127556

Ogier on finišis Neuville'ist 11,4 sekundit kiirem. Üldarvestuses on ta belglasest nüüd 13,4 sekundiga eespool.

Neuville on finišis - 27.18,5 on tema ajaks. "Üritasin vajutada, aga nendes tingimustes on see võimatu. Auto lendab tee ühest otsast teise. Ma pole rahul."

Tänak on viiendas splitis Ogier'st 5,1 ja Neuville'ist 13,3 sekundit nobedam. Ka Esapekka Lappi on lõpuks kiiruse üles leidnud ning jääb eestlasele vaid 2,5 sekundiga alla.

Latvala jätkab võimsalt - kolmandas splitis on tema edu Tänaku ees 5,1 sekundit. Praeguse asjade käigu jätkudes võib soomlane katse lõpus ralli liidriks tõusta.

Ott Tänaku fännid raja ääres!https://twitter.com/RallyRACC/status/1055758513773953024

Neljandas splitis on Tänak pisut tagasi andnud - Ogier on tulnud 3,6 sekundi kaugusele, Neuville jääb maha 10,4-ga.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 7,2, Neuville'i ees 14,2 sekundit. Latvala on aga esimeses splitis ülivõimsalt liider, edestades ka meie meest 4,2 sekundiga.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees 5,8 sekundit, eksinud Neuville jääb seal juba 14,1 sekundit maha.

Esimesed kolm meest on avasplitist läbi tulnud ning Tänak on seal 2,5 sekundiga Ogier' ees, 5,5 sekundiga Neuville'i ees.Telepildist näidatakse hüpet, kus Neuville'i Hyundai päris valusalt põrkab. Loodame, et Toyota põhjakaitse peab vastu...

Neuville eksib ühes kitsas kohas ning kaotab seetõttu kindlasti päris mitmeid sekundeid.

WRC teleülekandes kommenteeriv tippsõitja Mads Östberg sõnas, et tiitlipretendentidest on tema jaoks kõige parema mulje jätnud just Tänak.

Nüüd on aga algamas paljude sõitjate meelest kogu ralli kõige keerulisem katse - 38-kilomeetrine La Fatarella-Vilalba, mis sisaldab endas ka kuuekilomeetrist asfaldilõiku. Thierry Neuville on rajal!

huvitav: Ka Evans on mees kes saab ilmselt käsu ogier mööda lasta

Kuna päeva esimene katse lükati kümme minutit edasi, siis algab järgmine katse kell 12.30.

Ralli praegune seis teeb selle teoreetilise küsimuse päris huvitavaks. Kui Toyotad kaksikvõidu saaksid, oleks meeskondlikus arvestuses nende tiitel juba vaat et kindel. Ogier teeniks Neuville'ist kaks punkti rohkem mõlemal juhul - nii siis, kui prantslane ja belglane lõpetaksid kuuenda-seitsmendana kui siis, kui kohad oleksid viies ja kuues. Ainus vahe oleks Tänakuga, kellele pisut vähem punkte ära antaks. Huvitav olukord igal juhul.

d: hüpoteetiline olukord. eeldame, et täpselt sama paremusjärjestus on ka viimasel päeval. kas siis näiteks sordo võtaks hoo maha, et lasta neuville'il kõrgemale tõusta, kui samas tõuseks ka ogier ühe koha võrra?

Ralli üldseis pärast 3. katset. Tänak tõusis liidriks, Ogier ja Neuville langesid alles kuuendaks-seitsmendaks!

3. katse tulemused. Toyotadele kaksikvõit, Neuville ja Ogier alles esikümne lõpus.

Loeb finišis - kaotust Latvalale 8,7 sekundit, kohaks viies.

Evans võtab kolmanda koha endale - kaotust Latvalale 5,0 sekundit. Loeb võib samuti sel katsel splittide põhjal esinelikusse tulla.

Teemu Suninen ei suuda kiires tempos püsida - ta kaotab Latvalale finišis lausa 26,8 sekundit.

Breenil koguneb kaotust 9,6 sekundit, kohaks hetkel neljas.

Tänaku stiilinäide aegluubis:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1055742326939750400

Koduradadel kihutav Sordo teeb korraliku katse, kaotab Latvalale küll 7,3 sekundit, aga läheb kolmandaks.

Mikkelsen kaotab küll Latvalale 18,4 sekundit, aga läheb praeguse seisuga kolmandaks.

Latvala lähebki katse arvestuses liidriks - 1,9 sekundiga Tänaku ette!"Olen üllatunud. Ütlesin Miikkale, et ei saa aru, kas sõidan liiga kiiresti või liiga aeglaselt. Kõik töötab ja enesekindlust on. Nüüd ootan selle tüübi Sébastien Loebi vastust!"

Lappi tuleb samas tempos Neuville'i ja Ogier'ga - finišis kaotab ta Tänakule 18,6 sekundit.Soomlane vastab kolmele küsimusele kokku kaheksa tähemärgiga. "Kas said piduriprobleemi osas vahepeal midagi ette võtta?""Ei.""Kas pead selle probleemiga ka järgmisele kiirele katsele minema?""Jah.""Oled vist väga pettunud?""Jah."

Latvala võib aga Tänakult katsevõidu ära võtta. Eelviimases splitis on soomlane meie mehest 0,7 sekundit eespool.

Tänak: "Mida oskan öelda? Proovime kõvasti. Perfektne katse see ei olnud - teekate on väga lahtine, nii et tagantpoolt tulijad võivad veel kiiremad olla. Võtsime oma sõidust maksimumi."

Tänak on finišis vapustava ajaga - Neuville'i edestab ta 16,6 sekundiga, Ogier'd 18,7 sekundiga! Braavo!

Ogier on finišis - 2,1 sekundit kaotab prantslane Neuville'ile.Splittides on samal ajal head minekut näitamas Jari-Matti Latvala, kes edestab kolmandas vaheajapunktis 0,7 sekundiga isegi Tänakut.

Eelviimases splitis on Tänaku edu Neuville'i ees juba 10,9 sekundit, Ogier jääb 14,3 sekundi kaugusele. Meeletu tempo!

Neuville rehvivalikust: "Peame vaatama, kuidas ülejäänud hommik läheb. Tee läheb kindlasti teiste jaoks palju puhtamaks."

Neuville on finišis - 14.55,0 tema lõppajaks. Tänak edestab belglast neljandas splitis samal ajal juba 8,7 sekundiga, Ogier jääb juba 10,8 sekundi kaugusele.

Tänaku ülivõimas minek jätkub: kolmandas splitis on edu Neuville'i ees juba 6,4 sekundit, Ogier' ees 6,5 sekundit.

Tänak alustab kolmandat katset taas võimsalt - esimeses splitis on tema edu Ogier' ees 1,3 sekundit, Neuville'i ees 2,3 sekundit.

Ralli üldseis pärast 2. katset - Tänak veel 0,1 sekundiga Ogier' taga.

Nüüd saab teisele katsele joone alla tõmmata! Tänakule seega võimas katsevõit, Ogier ja Neuville kuues-seitsmes.

Ootame veel teise katse lõpptulemusi (loe: Loebi aega), aga Tänakule võib ilmselt katsevõidu kirja panna küll - üldarvestuses on ta veel 0,1 sekundiga Ogier' taga. Läheme juba mõtetega järgmisele katsele, kuhu Ott ka startinud on!

Ogier eksis korra kolmandal katsel, vajudes teelt välja põllu peale, aga tema õnneks ta väga palju aega sellega ei kaotanud ega millelegi otseselt otsa ei sõitnud.https://twitter.com/eWRCresults/status/1055737719085850624

Millegipärast ei pakuta meile veel Loebi teise katse aega. Block ja Al-Qassimi kõrgesse mängu ei sekku.

Kui lükati üks katse edasi, lükati automaatselt ka teised katsed edasi - aga Neuville sai just 3. katsele stardi.

Siim: Kas 3 kiiruskatse On alanud v lükkusid kõik edasi 10min?

Elfyn Evans üllatab kiire ajaga - 3,0 sekundit kaotust Tänakule asetab ta suisa kolmandaks. Sébastien Loeb on tagant umbes sama tempoga tulemas.

Suninen tõdeb, et tema jaoks oli tegemist "s*ta" katsega. 9,9 sekundit kogunes kaotust.

Breen läheb neljandale kohale - 3,9 sekundit on tema kaotus Tänakule.

Indrek: Oluline on ka, kuidas edeneb Latvala ja Lappi, sest ka konstruktorite karikas oleks tore Toyota hoovi tuua. Praegu tundub, et on ok, aga minna on kõvasti, tore siiski oleks, kui ralli lõpus oleks taaskord kaks Toyota ekipaazi esikolmikus, see peaks kindlustama ka sisuliselt selle karika enne viimast etappi, kus oleks vaja vaja vaid vormistada. Mäkinenile ja kogu tiimile kauaoodatud trofee. Edu kogu Toyota tiimile, aga eriti, Go Ott, go :-D

Koduradadel kihutav Sordo läheb kolmandaks - 3,2 sekundit kaotust Tänakule.

Mikkelsen alustab sarnaselt, nagu tema hooaeg suuresti olnud on - kiirust napib. 5,4 sekundit kaotab ta Tänakule selle seitsme kilomeetri peale.

Latvala teeb ka Eesti rallisõprade rõõmuks hea alguse - Tänakule kaotab ta 2,5 sekundiga, ent Ogier'd ja Neuville'i ta edestab.

Lappi: "Käisime kaks korda teelt väljas. Pidurid jätavad millegipärast eespoolse vasaku ratta kinni, isegi kui olen jala pedaalilt tõstnud. Ma ei tea, milles probleem on."

Lappi kaotab finišis oma väikese väljasõidu tõttu 13,1 sekundit. Tundub, et see lõi segi ka tema rütmi, sest tee peale tagasi sai ta sellest kõvasti kiiremini.

Ants: Vägev algus Oti ja Martini poolt. Loodame nüüd, et see Toyota-peldik vastu ka peab ralli lõpuni! #goOtt!

Lumehelves: Loebi stardipositsioon võib talle muidugi eelise anda, eks näis. Igal juhul oleks tore, kui Loeb kaarte segaks ... noh Oti seljataga.

Esapekka Lappi käis korra rajalt väljas, aga sai suhteliselt kiirelt tagasi tee peale. Tuuleklaasis on võsast läbi sõitmise tõttu suur mõra sees.

Kuidas suudab eestlane konkurentidest nii palju kiirem olla?"See on meie töö!"

Tänak: "Olen päris üllatunud. Tee tundus libe, auto oli pisut pehme. Usun, et suudame veel parendada."

Tänak läheb ka finišis esimeseks - edu Ogier' ees koguni 4,1, Neuville'i ees 4,5 sekundit! Võimas!Tuletame meelde - see oli vaid seitsmekilomeetrine katse!

Tänak edestab splitis mõlemat meest tugevalt. Neuville'ist on ta 0,5 sekundit ees.

Lumehelves: Tsiteerides eilset Aktuaalset Kaamerat: "Eesti rahvuslik mure on Ott Tänaku Toyota põhjakaitse" Kataloonias on lõike, mis korduval läbimisel võivad väga hulluks minna. Aga igal juhul nii põnevat WRC hooaega ei mäleta enam aastaid!

Ogier edestab finišis Neuville'i 0,4 sekundiga.

Ott Tänak on samuti startinud!

Neuville: "Vajutasin nii kõvasti kui suutsin. Loodame, et meie rehvivalikust on pikematel katsetel rohkem kasu."

Esimeses splitis on igatahes Neuville Ogier'st 0,6 sekundit kiirem. Belglane on ühtlasi finišis - ajaks 4.24,1.

Tuletame meelde, et stardiintervallid on täna vähemalt alguses kolmeminutilised, mis tähendab, et katsed venivad pisut pikemaks kui tavaliselt ning infot tilgub meieni harvem.

Hea on näha, et nagu viimasel ajal juba tavaks saanud, on raja ääres ka palju Eesti lippe.

Thierry Neuville on rajal ning katse on alanud!

Praeguse seisuga kell 10.43. Loodame, et katset rohkem edasi ei lükata ega päris ära ei jäeta.

mc: Millal esimene mees rajale saab?

Seni saame tutvustada rehvivalikuid. Suurem osa on läinud rajale viie kõva rehviga, aga Neuville ja Latvala on rajal nelja kõva ja ühe keskmise seguga rehviga, Ogier ja Tänak kolme keskmise ja kahe kõvaga ning Lappi nelja kõva ja kahe keskmise seguga. Lappi on seega ainus, kes võtab kaasa kokku kuus rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1055718580002664448

WRC ametlik Twitteri konto manitseb samuti rallisõpru: kui te ei liigu ohututesse paikadesse, võivad katsed sootuks ära jääda. Loodame, et päris nii ei lähe.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055722628332298241

Tänane esimene kiiruskatse on kümme minutit edasi lükatud.Tõenäoliselt on põhjuseks raja peal ohtlikes paikades olevad pealtvaatajad.

Tänane esimene katse algab lühikese asfaldilõiguga ning läheb seejärel üle kruusa peale.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1055721943566114816

Täna täpselt neli aastat tagasi suutis Ogier Kataloonia ralli võiduga endale karjääri teise MM-tiitli kindlustada.https://twitter.com/eWRCresults/status/1055718030473392128

Üheksakordsel maailmameistril Daniel Elenal on täna sünnipäev - Monaco mees saab 46-aastaseks.https://twitter.com/eWRCresults/status/1055716147826429953

Esialgsed andmed räägivad, et stardiintervallid on alguses kolmeminutilised. Stardijärjekord:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1055705953645998080

Täna on kavas kuus katset kruusal ning esimesed uudised on kolmandana startiva Ott Tänaku jaoks head - ilm on väga ilus, päike paistab ning vihmapilvi paista ei ole - see tähendab, et tagantpoolt startijatel on kerge eelis.Homme on aga vihma oodata küll!

Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Uus rallipäev on algamas ning esimene kiiruskatse on juba vähem kui tunni algusel - on õige aeg end tagasi WRC-lainele seadistada!

Petter Solberg sõidab välja 13. aja, WRC2 klassis on mees kolmas.

https://twitter.com/OttTanak/status/1055503389738569728

Katse pole veel lõppenud, sest rajal on WRC2 klassi masinad. Kalle Rovanperä sõitis välja seitsmenda aja, Jan Kopecky üheksanda.

Seis esimese kiiruskatse järel. Liidriks on Ogier, kes edestab Neuville'i 3,7 ja Tänakut 4,2 sekundiga.

"Ei ole mingit pinget peal," sõnas taas Neuville.

Neuville kaotab Ogierile 3,7 sekundit ja edestab 0,5 sekundiga Tänakut.

Neuville kaotab teises splitis Ogierile kaks sekundit, aga edestab Tänakut ühega.

Nüüd on rajal Thierry Neuville.

Ogier näitas müstilist kiirust ning edestas Tänakut 4,2 sekundiga. Aeg: 3.35,3.

Tänakult küsiti, mis on tema eelis konkurentide ees. "Minu Toyota, minu väike Yaris. Kavatsen seda eelist kasutada."

Ogier on alustanud katset võimsalt, esimeses splitis juba edu 2,3 sekundit.

Nüüd on rajal Sebastien Ogier. Kas Ogier või Neuville suudavad Tänakut edestada?

Tänak edestab Mikkelseni 1,4 sekundiga ja läheb katse liidriks! Ajaks läks kirja 3.39,5.

Tänak sõidab teises splitis Mikkelseniga võrdselt.

Nüüd on rajal Ott Tänak!

Lappi kaotab Mikkelsenile 4,2 sekundit ning on kuues.

Latvala kaotab Mikkelsenile 4,1 sekundit!

https://twitter.com/rallylive18/status/1055498538463977474

Rajale tulevad nüüd Toyota sõitjad! Kõigepealt Latvala, siis Lappi ning kolmandana Tänak.

Mikkelsen sõidab Evansi aja üle ja läheb katse liidriks! Edu Evansi ees on 0,4 sekundit.

Järgmisena on sõitmas Mikkelsen.

Sordo kaotab samuti Evansile. Kaotust tuleb 1,5 sekundit.

https://twitter.com/rallylive18/status/1055496495586336768

Dani Sordo on nüüd rajal.

Craig Breen kaotab 2,7 sekundit Evansile ning läheb teiseks.

Craig Breen on nüüd katset alustanud.

Suninen kaotab Evansile 4,9 sekundiga.

Ken Block näitas, mis ta oskab!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055494515363057664

Järgmisena on sõitmas Teemu Suninen!

Evans sõidab uue kiireima aja: 3.41,3 ehk edestab omakorda 10 sekundiga Loebi!

Järgmisena on sõitmas Evans.

Loeb saab ajaks kirja 3.51,2. 10 sekundit kiirem kui Block.

Sebastien Loeb suretab auto välja kohe katse alguses.

Blocki ajaks läks kirja 4.01,8.

Block näitab, et on tõeline meelelahutaja ning teeb kaks rohkem ringe ümber takistuse kui tarvis!

https://twitter.com/SebOgier/status/1055491469929263105

Esimesena läks sõitu Ken Block.

https://twitter.com/RallyRACC/status/1055487469070807042

Tänak stardib katsele kell 19.44!

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1055487147304730626

Esimene kiiruskatse algab juba vähem kui tunni pärast!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1055480933011415040

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mis-peaks-juhtuma-et-hooaja-viimasele-katsele-laheksid-tanak-ogier-ja-neuville-vordsete-punktidega?id=84119242

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-kataloonia-ralli-testikatsel-oleks-aarepealt-juhtunud-traagiline-onnetus?id=84116476

Testikatse tulemused: Ogier parim, Latvala teine, suninen kolmas. Tänak sai kirja kuuenda aja.

Ralli korraldajad märgivadki Twitteris, et järgmisena ootab ees esimene kiiruskatse. https://twitter.com/RallyRACC/status/1055395728535760896

Tundub, et tänaseks on testikatsega kõik. Vähemalt Toyota annab teada, et nende sõitjad on kõik raja läbinud. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1055394339101294593

Volkswagen on olukorraga rahul. https://twitter.com/volkswagenms/status/1055388334627975168

Just niimoodi kõikus Loebi auto. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055385767839780864

Uue Volkswagen Polo R5 autoga kihutav Petter Solberg sõidab välja päeva kümnenda aja. Samuti Volkswageniga sõitev Camilli on 11. WRC autodest on neist tagapool näiteks Block, Mikkelsen, Neuville ja Al-Qassimi.

Neuville annab sotsiaalmeedias teada, et tema auto on taas võistlusvalmis. https://twitter.com/thierryneuville/status/1055384264433393664

Praegu kihutavad WRC2 autod. Tõenäoliselt WRC-autod enam rajale ei tule. Tänak on kuuendal kohal. Juhib Ogier.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/foto-uheksakordne-maailmameister-sebastien-loeb-oleks-kataloonias-auto-peaaegu-ule-katuse-keeranud?id=84114462

Kataloonias on stardis ka USA rallitäht Ken Block, kes on testikatsel praegu kümnes. WRC-autodest on temast aeglasemad olnud Mikkelsen, Neuville (läbis testikatse ainult ühe korra) ja Al-Qassimi. https://twitter.com/CCHH_MSport/status/1055376299798290432

Praegu on rajal WRC2 masinad. Parimat minekut on näidanud Volkswagen Pologa kihutav Eric Camilli, kes jääb 0,1 sekundiga alla Thierry Neuville'ile. Camilli on seega 13. kohal.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-makinen-nais-kuidas-avarii-neuvilleile-mojub-aga-lahing-toimub-siiski-tanaku-ja-ogier-vahel?id=84113720

Tänak neljandal katsel aega ei paranda. Tänak on praegu kuuendal kohal. Liider on Ogier, kellele järgnevad Latvala ja Suninen.

Mõnda aega ei ole ühtegi tulemust juurde tulnud, kuid Jaan Martinson raporteerib Katalooniast, et Tänak on endiselt rajal ja testikatse käib.

Auto katusele keeranud Neuville jagab juba juhtunu kohta selgitusi ning mehe sõnul juhtus kõik väga aeglases kurvis ja tegemist oli lihtsalt ebaõnnega. “Auto läks kurvis järsku kahe ratta peale. Seejärel tuli rehv veljelt maha ja siis käisin juba üle katuse. Kõik juhtus aeglases kurvis,“ rääkis Neuville, kelle sõnul saab auto kiiresti korda ja õhtul on ta juba esimese kiiruskatse stardis.

Ogier on kerkinud liidriks. Suninen on teine ja Loeb kolmas. Tänak hoiab neljandat positsiooni.

Neuville'i väljasõidust on levimas veel üks video. https://www.youtube.com/watch?v=DzHhB_w6mK0&=&feature=youtu.be

Neuville'i auto on Hyundai boksis tagasi. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1055358481950298112

Ott Tänaku stiilinäide testikatse kolmandalt läbimiselt. https://twitter.com/OttTanak/status/1055357412100714496

Testikatse on läinud taas käima. Suninen on kerkinud liidriks. Tänak on teine.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ja-fotod-mm-sarja-thierry-neuville-eksis-ja-auto-maandus-katusel?id=84112636

Praegu testikatse endiselt seisab. Ühtegi aega ei ole seni juurde tulnud.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-latvala-paneks-panused-ogier-mitte-tanaku-peale?id=84112354

Ott Tänak: “Tee on veidike muutunud. Peame silmad lahti hoidma. Võime oodata väga keerulist reedet. Ees ootavad mõned uued teed. Kruus on siin alati väga nõudlik. Laupäeval ja pühapäeval ootavad ees head asfaltteed.“

Ogier räägib, et paljudel oli selles kurvis probleeme ja usutavasti saab Neuville'i auto korda.

Nüüd kinnitab ka WRC koduleht, et Neuville käis üle katuse. Testikatse on peatatud. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055348332032335878

Tundub, et Thierry Neuville on keeranud testikatsel auto katusele. Vähemalt säärane pilt on internetis levimas. https://twitter.com/FRST_CH/status/1055346795541336064

Breen on tõusnud liidriks. Katse esimesena teist korda läbinud Tänak hoiab viiendat positsiooni.

Üheksa meest on praeguseks aja kirja saanud.

Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier on valmis kuuma andma. https://twitter.com/SebOgier/status/1055341712372056064

Kuus meest on aja kirja saanud. Esimene on Lappi 1.38,2-ga. Teine Tänak 1.38,4-ga ja kolmas Neuville 1.39,5-ga.

Mehed on valmis. Nüüd tuleb oodata, millal saabuvad esimesed ajad. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1055338098517794817

Kes kroonitakse tänavu parimaks? https://twitter.com/RallyRACC/status/1055337485818097666

Meeskonnad on testikatseks valmis. https://twitter.com/RallyRACC/status/1055332352191315969

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/markko-martin-oli-kataloonias-viimane-voitja-valjaspool-nuudseks-kinnistunud-mustrit-kas-ott-tanak-murrab-nuud-selle-traditsiooni?id=84111716

Ott Tänaku sõnul tundub Kataloonia ralli nagu vormel-1 metsas. https://twitter.com/OttTanak/status/1055118995110723586

Toyota meeskond on ralliks valmis. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1055142517463752707

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-kui-riskida-on-vaja-siis-moistagi-riskin?id=84109088

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-ott-tanak-siin-on-mul-esmane-eesmark-edestada-kahte-meest?id=84109302

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tuntud-ralliajakirjanik-tanak-voidab-kaks-viimast-mm-rallit?id=84107690