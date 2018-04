OTSEBLOGI | Ülivõimsa katsevõidu saanud Tänak suurendas Neuville'iga vahet, soomlast tabas ebaõnn

Pühapäeval ootab rallimehi ees vaid kaks kiiruskatset: esimesena sõidetakse kell 10.23 ülipikk, enam kui 55-kilomeetrine Vero - Sarrola-Carcopino katse, punktikatseks on aga 16-kilomeetrine Pénitencier de Coti-Chiavari, mis algab kell 13.18.

Pikal katsel tegi Tänak ülivõimsa sõidu, võttes kindla katsevõidu ning suurendades vahe Thierry Neuville'iga 13,3 sekundile. Ebaõnn tabas Esapekka Lappit, kes pidi katse ajal rehvi vahetama ning kaotas sellega pisut alla kahe minuti.

Üldseis enne viimast katset:



Korsika ralli ajakava:

PÜHAPÄEV

SS11 Vero - Sarrola-Carcopino (55,17 km) - kell 10.23

SS12 Pénitencier de Coti-Chiavari (16,25 km) - kell 13.18 (punktikatse - otseülekanne Viasat Sport Balticus)

Korsika ralli viimane päev

Nüüd ootab meid ees vaid viimane ja otsustav punktikatse. 16 viimast Korsika ralli kilomeetrit ootavad meid ees juba pooleteise tunni pärast!

Üldseis pärast 11. katset. Ogier' edu on endiselt kindel, Tänak mängis endale teise koha kaardid kätte:

11. katse tulemused. Tänakule suurepärane katsevõit, Lappi kaotas rehvivahetusega aega.

Loeb kaotab finišis Tänakule 20,1 sekundit. Seega tuleb eestlasele ülivõimas katsevõit!

Meeke läheb Tänaku järel teiseks, aga vahe on 12,6 sekundit. Mida suudab nüüd Loeb? Tema splitte meil samuti võrdluseks tuua pole, nii et sealt võib tulla sisuliselt ükskõik mida...

Ogier on samuti finišis - kaotust Tänakule 13,5 sekundit. Üldarvestuses see midagi mõistagi ei muuda - puhta sõiduga eestlane ralli liidrit ei püüa.

Tänak: "Me ei olnud veel päris maksimumi peal. Sõitsime väga puhtalt. Täna oli natuke rohkem alajuhitavust kui eile. Ainus asi, mida täna teha sain, oli puhtalt sõita."

Neuville tunnistas, et tegi Lappiga samas kohas väikese vea ning pärast seda oli autos kerge vibratsioon.

Tänak finišis ja aeg on ülivõimas - 13,2 sekundit Neuville'ist kiirem! Super!

Lappi tõdeb, et rehvi purunemine oli tema viga - katse alguses läks ta auto tagaosaga liiga kõvasti ühe äärekivi vastu.

Lappi ja Neuville on mõlemad finišis - Neuville läheb 9,5 sekundiga Evansi ees liidriks, Lappi tegi korraliku sõidu, aga kaotas belglasele 1.42,3 - see kukutab ta kokkuvõttes 1,9 sekundiga Mikkelseni seljataha.

Tänaku vahe Neuville'iga on viimases splitis juba 10,8 sekundit. Nüüd tuleb turvaliselt lõpuni tulla!

WRC2 meeste jaoks on see kiiruskatse peatatud! Nicolas Ciamin tegi avarii ning tema auto on teed blokeerimas. WRC mehi see aga ei mõjuta.

Sordo finišis - kaotust Evansile tuleb vaid 0,3 sekundit. Enne viimast katset on kahe mehe vahe vaid 2,8 sekundit!

dialoog: see on küll jama , et me lappist ei tea kogu sõidu jooksul ühtegi vaheaega

Evans samuti finišis - tema aeg on Mikkelsenist 12,3 sekundit kiirem. Evansil käib suur võrdlus aga mõistagi Sordoga, kellest ta kokkuvõttes enne seda katset vaid 3,1 sekundit maas oli.

Andreas Mikkelsen on samal ajal aga finišis - ajaks 34.21,9. Lappi suure ajakaotuse tõttu võib norralane isegi koha võrra tõusta.

Sarnaselt teistele ei ole meil veel ka Loebi splitte. Samal ajal on Tänak viiendas splitis Neuville'ist 8,1 sekundit kiirem!

Paraku ei ole meil olemas ei Ogier' ega Lappi vaheaegu. Neid oleks praegu väga hea teada. Esimese spliti järgi otsustades läks Ogier suhteliselt rahulikult sõitma.

Neljandas splitis on Tänaku aeg aga olemas ning see on võimas - Neuville'ist 7,1 sekundit kiirem!

Kolmandas vaheajapunktis Tänaku aega meile veel ei pakuta, kuid eestlane on sealt kindlasti läbi läinud.

Tänak on samal ajal teises splitis 11,5 km peal Neuville'ist 2,9 sekundit kiirem. Hea märk!

Lappi oli esimeses splitis Tänakust 0,1 sekundit kiirem, aga enam ei loe see midagi. Nüüd oleks hea teada, kui palju Lappi täpselt oma rattavahetusega kaotas. Praegu tundub, et Neuville ei ole temast mööda pääsenud.

Esimeses splitis on samal ajal Ott Tänak läinud võimsalt liidriks, edestades Neuville'i 2,7 sekundiga. Lappi aega meile sealt paraku ei pakuta.

Lappi taas liigub. Rattavahetus oli suhteliselt kiire, ent üle minuti läks ikkagi kaotsi.

Mehed tormasid kohe autost välja rehvi vahetama. Kui palju nad sellega aega kaotavad? Vahe Sordo ja Evansiga on alla minuti...https://twitter.com/OfficialWRC/status/982888087968714752

Lappil läks rehv katki! Ai-ai kui halb üllatus soomlasele!

Ott Tänak on rajal!

Sordo sõidab esimeses splitis välja Evansiga täpselt võrdse aja.

Esikolmikuheitluse taga käib kõva võitlus ka viienda koha peale - seal edestab Dani Sordo Elfyn Evansit enne tänast vaid 3,1 sekundiga.

55-kilomeetriselt katselt pakutakse meile kuut splitti. Mikkelsen ja Evans on esimesest vaheajapunktist ka läbi tulnud ning Evans on seal 0,5 sekundit kiirem.

Start viibis kokkuvõttes seega 11 minutit. Ott Tänak läheb Eesti aja järgi rajale kell 10.44.

Nüüd on Mikkelsen rajal!

Esialgsest stardiajast on möödas kümme minutit, kuid rajale pole veel kedagi lastud. Stardijoone juures on järjekorras juba kuus-seitse autot!

Pedaal: Nüüd Ott, anna minna võtame selle teise koha jõuga ära!

Neli minutit on Mikkelseni esialgsest stardiajast möödas, aga norralane veel seisab. Ilmselt on nii pika katse juures mõnes kohad pealtvaatajad pisut ohtlikus kohas. Loodetavasti ei tühistata katset päris ära.

Või siiski - tundub, et katse algus viibib pisut. Norralane on endiselt stardijoonel.

Andreas Mikkelsen on ralli pikimale katsele startinud!

Tänane esimene katse tähendab sõitjate jaoks sisuliselt 50 kilomeetrit uut trassi - eelmisel aastal sõideti selle katse teedest vaid päris lõpuosa. Sisuliselt tõustakse ühe mäe otsa ning tullakse pärast alla tagasi. Ees ootab igatahes 55 kilomeetrit tõelist põnevust!

Täna on ühtlasi viimane päev armastatud rallliraadio jaoks.https://twitter.com/Becsywecsy/status/982878049359327233

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/982872396964261888

Kihlveokontorid peavad viimase kahe katse eel Ogier' kõrval teise koha favoriidiks Tänakut, kelle koefitsient kipub Neuville'i omast tunduvalt väiksem olema. Iseasi, mis sellest välja lugeda - eilse päeva kokkuvõttes oli Tänak belglasest 10 sekundit kiirem, ent mõlemast oli veel tunduvalt nobedam Lappi.

Jari-Matti Latvala jaoks on ralli lõppenud - tema auto sai eile nii palju kannatada, et tänaseks ei olnud võimalik seda sõidukorda putitada.https://twitter.com/OfficialWRC/status/982840136659619840

