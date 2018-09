OTSEBLOGI | Ülikeeruliste oludega Türgi ralli saab täna tõelise alguse, Tänak loodab turvalist sõitu

Türgi ralli neljapäev ja reede

Mikkelsen tulebki ülivõimsa liidrina - edu Neuville'i ees lausa 10,3 sekundit!

Lappi tuleb finišisse teise ajaga - 3,4 sekundit kaotust Neuville'ile. Järgmisena on tulemas juba Mikkelsen.

eid_1510ee50730839: Peale 6 vaheaega on kõik kaotanud ajas, seal vist miskit segavat kõigil.

Tagumistest meestest on splittides seni head minekut näidanud Mikkelsen ja Latvala, kes edestavad Neuville'i umbes kolme sekundiga.

Tänak: "Väga palju tolmu. Mitmes kohas ei olnud mitte midagi näha ja me ei saanud kiiresti sõita. Sellistes oludes on kerge vigu teha ja peame seda vältima."

Tänak finišis - kaotust Neuville'ile koguneb lõpuks 14,5 sekundit. Kohe kuuleme seda, mida mees ise räägib.

Ogier kaotab Neuville'ile 6,0 sekundit. "Teadsime, et tolm saab probleemiks ja küsisime neljaminutilist intervalli, et see MM-sarja üldarvestust ei mõjutaks, aga..."

Neuville: "Kohutav hommik. Kõigepealt oli hotellis tuletõrjealarm ja pidime väga vara ärkama, nüüd aga selline katse. Meie auto töötab karmides tingimustes hästi, aga oleksin võinud veel kiirem olla."

Tundub, et midagi on tabanud ka Elfyn Evansit, kes neljandas splitis juba 25 sekundit kaotab.

Neuville on lõpuks pika ja raske katse finišis - 38 kilomeetri ajaks 28.48,9.

Järgmises splitis on vahe Neuville'iga juba 14 sekundile kasvanud. Kas eestlasi vaevab mingi probleem?

Allar: Otseblogi teated minu Iphone-l töötavad 🤔

Kuuendas splitis kaotab Tänak juba ka Ogier'le. Neuville on eestlasest üheksa sekundit kiirem, Ogier täpselt kolm sekundit.

Tuletasin seda meie arendajatele meelde, aga väidetavalt tuleb selle vea eel veel mitu viga parandada, seetõttu läheb sellega aega. Ütlen ausalt - ma ei kujuta ette, millal selleni jõuda võiks.

Einar: See on nüüd kolmas ralli, kus otseblogi teateid ei saa Iphonele sisse lülitada. Kas hooaja lōpuks on plaan asi korda saada?

Mikkelsen jätkab võimsalt - neljandas splitis edestab ta kõiki teisi juba vähemalt kuue sekundiga.

Viiendas splitis on Tänak Neuville'ist aga juba 5,6 sekundi kaugusel, Ogier jääb belglasest seitsme sekundiga maha. Kas nüüd eksis kuskil eestlane?

Pehmemate rehvidega Mikkelsen on esimeses splitis teine, jäädes Neuville'ile vaid 0,2 sekundiga alla. Teises splitis on norralane juba 0,4 sekundiga liider!

Neljas splitt - nii Tänak kui Ogier on umbes sekundi võrra vahet Neuville'iga vähendanud. Belglane võis kuskil väikese eksimuse teha.

Otsekaadritest on näha, et hoolimata kolmeminutilistest stardiintervallidest on raja kohal eelmistest autodest veel päris korralikult seisvat tolmu.

Tänaku kolmas splitt on Neuville'ist 1,5 sekundit aeglasem, aga Ogier'st 3,9 kiirem. Lappi alustab belglasest 1,6 sekundit aeglasema avasplitiga.

Tänane hommikune rehviinfo: kõik peale Ogier' ja Mikkelseni on valinud kuus kõva seguga rehvi. Mikkelsen on sarnaselt eilsele valinud pehmema seguga rehvid, mis kujutab endast riski.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040465881065816064

Tänaku aeg avasplitis on Neuville'iga enam-vähem võrdne: 0,6 sekundit belglase kasuks.

Esimeses splitis on Neuville Ogier'st lausa 3,6 sekundit kiirem. Teises splitis on vahe lausa 5,4 sekundi peale kasvanud.Ott Tänak on järgmine mees, kes sinna jõudma peaks.

Paistab, et autod lähevad rajale kolmeminutiliste intervallidega. Ogier on samuti alustanud.

Thierry Neuville on rajal!

Kase: Siin rallil ei oskagi arvata milline stardipositsioon on parem, kas alguses või lõpu poole. Tegu pole siiski traditsioonilise kruusaralliga ja teedel on telliskivi suurused rahnud. Need autod aetakse küll antud kohas viimasele piirile.

Nüüd tundub aga ka otsepilt enam-vähem töötavat ning katse on peagi algamas!

Vastab tõele. Loodetavasti saab asja kiiremas korras taas jonksu, sest kümned tuhanded inimesed ootavad.

Tiit: #WRClive on jälle maas...

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040462437756162053

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040461321278550016

Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Türgi ralli on peagi reedese päevaga jätkumas ning meie mõistagi loodame, et Ott Tänak suudab keerulistes tingimustes teha õiged ja piisavalt turvalised valikud.

Seis pärast esimest katset:

Jan Kopecky sõitis välja aja 2.07,3, mis annab talle viienda koha.

Rajal on veel siiski ka WRC2 sõitjad.

Lõplik seis pärast esimest katset:

Thierry Neuville sõidab välja aja 2.07,0, mis annab talle neljanda koha.

https://twitter.com/kokainyok/status/1040294671715586049

Prantslase ajakaotuse põhjuseks on rajapiirete rammimine. Ühtegi tõsisemat tagajärge olukorral pole.

Ogier sõidab välja vägagi tagasihoidliku aja! Ogier kaotab Mikkelsenile 7,5 sekundit ja on 9. praegu.

Nüüd on rajal Ogier ja pärast teda tuleb Neuville.

Ott Tänak ei suuda samuti Mikkelseni üle sõita. Eestlane sõidab välja kolmanda aja, kaotust liidrile 2,8 sekundit.

Aga nüüd rajal Ott Tänak!

Lappi Mikkelsenile vastu ei saanud. Aeg on 2.07,04.

9. sõitja täna on Esapekka Lappi.

Tundub, et rehvivalik tasus ära! Mikkelsen sõidab võimsa uue aja: 2.03,9. Edu Breeni ees on 2,5 sekundit

Järgmisena on rajal Mikkelsen, kes sõidab ainsana pehmemate rehvidega.

Latvala jääb samuti Breenile alla. Soomlase ajaks 2.07,09, kaotust 1,5 sekundit

Esimene Toyota mees Jari-Matti Latvala alustab nüüd Türgi rallit!

Evans jääb ka Breenile alla. Ajaks on 2.08,2, mis annab talle kolmanda koha.

Nüüd on rajal M-Spordi Elfyn Evans.

Hetkeseis:

Östbergi siiski trendi ei jätka. Sõidab välja aja 2.07,8, millega jääb 1,4 sekundit alla Breenile.

Östbergi edu esimeses splitis 0,5 sekundit Breeni ees.

Mida suudab järgmisena rajale läinud Mads Östberg?

Breen sõidab taas uue kiireima aja: 2.06,4.

Järgmisena on rajal Craig Breen.

Suninen sõidab võimsalt Paddoni aja üle: 2.09,2!

Mikkelsen läheb rajale konkurentidest erineva ehk pehmema rehviga.

Nüüd on rajal Teemu Suninen.

Paddon sõidab Al Qassimi aja kindlalt üle. Aeg on 2.13,5.

Esimeses splitis Paddoni edu juba 3,9 sekundit.

Järgmisena on stardis Hayden Paddon.

Khalid Al Qassimi lõpetab avakatse ajaga 2.17,8.

Al Qassimi on startinud!

Meeldetuletuseks: hommikuse testikatse võitis Thierry Neuville. Talle järgnesid Ogier, Latvala ja Tänak.

Avakatse järjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040284431863480321

Ilm Türgis on väga heitlik.https://twitter.com/DannyFChen/status/1040281284008992779

Esimese kiiruskatse kaart

Tänase ainsa kiiruskatse pikkuseks on 2 kilomeetrit.

Türgi ralli on varsti algamas! Täna õhtul algusega kell 20.08 sõidetakse esimene kiiruskatse.

Testikatse paremusjärjestus:

Tundub, et Tänak testikatsel siiski rohkem rajale ei tule. https://www.instagram.com/p/BnqaWLQAD93/?taken-by=otttanak

Testikatse paremusjärjestus:

Östberg saab ajaks 3.31,6 ning tõuseb seitsmendaks.

Craig Breen on käinud rajal ja saanud ajaks 3.33,3. Sellega ta enda parimat tulemust ei paranda ja pingereas on ta jätkuvalt seitsmes.

Mikkelseni auto on taas korras ja norralane on valmis uuesti rajale minema. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1040169799396089856

Delfi Türgist: Tänak läheb täna tõenäoliselt veel rajale ja proovib testikatset veel läbida.

WRC2 autod proovivad parasjagu enda oskusi. WRC autodel on veel samuti aega, et veelkord rajale tulla.

Türgi teedel sõitmise järel näevad rehvid välja just sellised: https://twitter.com/MattJelonek/status/1040155946281066496

Praegu ei ole mõnda aega uusi aegu tulnud, kuid testikatset ei ole veel ka lõppenuks kuulutatud.

Praegune paremusjärjestus:

Tänakust tõusevad nüüd mööda ka Ogier ja Latvala. Ogier läheb 3.26,5-ga teiseks ja Latvala 3.27,0-ga kolmandaks. Tänak on praegu neljas.

Tänak tunnistab, et olud on keerulised ja kõiki ootab ees karm nädalavahetus.

Ilm on Türgis heitlik. Oodatakse äikest. https://twitter.com/RallyingUK/status/1040148287687467009

Neuville läheb võimsalt liidriks. MM-sarja üldarvestuses esikohta hoidva belglase ajaks märgitakse 3.24,9, mis on Tänakust koguni 3,7 sekundit kiirem.

https://twitter.com/OttTanak/status/1040148870569844736

Testikatse praegune seis:

Vahepeal tõuseb Evans 3.29,3-ga liidriks, kuid seejärel sõidab Tänak 3.28,6-ga päeva senise parima aja.

Senised tulemused:

Teisel läbimisel on Tänak hoos ning läheb ajaga 3.31,0 Lappi järel teiseks.

Neuville tunnistab, et Türgi esktreemsed olud on nende jaoks täiesti enneolematud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040130713507352576

Mikkelsen on mootoriprobleemide tõttu seisma jäänud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040136688305987584

Seni on parimat minekut näidanud Toyota mees Esapekka Lappi. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040137387635077120

Delfi Türgis: Tänak läks taas boksist välja. Testikatse esimese läbimise järel Tänak kommentaare ei jaganud. Tundub, et midagi lahti ei ole.

Nüüd tuleb Lappi ning ajaks on 3.30,2. Tegemist on senise parima ajaga.

Ogier parandab samuti ja läheb liidriks - 3.31,1.

Neuville läbib testikatse teist korda ja läheb 3.32,2-ga liidriks.

12 meest on praeguseks tulemuse kirja saanud. Tänak on eelviimasel kohal.

Ogier testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040130257188282369

Neuville testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040129682316775425

Toyota on seni teada andnud, et ralli on nende jaoks alanud. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040128631475818496

Praegune paremusjärjestus:

Lappi läheb liidriks - 3.38,4. Mikkelsen teiseks - 3.38,7.

Tänaku esimene aeg on väga tagasihoidlik - 3.59,6. Kaotust Neuville'ile sisuliselt 20 sekundit. Kohe ei ole aeglase sõidu põhjust teada.

Ogier tuleb Neuville'iga samas tempos ja jääb lõpuks belglasele alla kõigest 0,1 sekundiga.

Esimesena tuleb testikatselt läbi MM-sarja liider Thierry Neuville, kes saab 4,7 km pikkusel katsel kirja aja 3.39,9.

Testikatse on peagi alagamas.

Toyota tiimi erinevad värvid. Milline on Ott Tänak? https://twitter.com/TGR_WRC/status/1039800889589084160

