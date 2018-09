OTSEBLOGI | Türgi ralli algab juba hommikuse testikatsega

Türgi ralli on tänavuse MM-kalendri üks raskematest rallidest, kus autod ja sõitjad peavad hakkama saama karmide teede ja kuuma ilmaga.

Koos Türgi ralliga on sel hooajal sõita veel neli rallit. Senisest üheksast osavõistlusest on võidurõõmu tunda saanud kolm meest. Nii Thierry Neuville, Sebastien Ogier kui ka Ott Tänak on kõik võitnud kolm rallit. Punktitabelis on liidriks Neuville 172 silmaga. Teine on Ogier 149-ga ja kolmas kaks viimast rallit võitnud Tänak 136-ga.

Türgi ralli testikatse algab täna kell 9.30. Delfi Sport hoiab lugejaid sündmustega kursis otseblogi vahendusel. Türgi ralli esimene kiiruskatse algab täna kell 20.08.

Türgi ralli Ogier testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040130257188282369 Neuville testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040129682316775425 Toyota on seni teada andnud, et ralli on nende jaoks alanud. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040128631475818496 Praegune paremusjärjestus: Lappi läheb liidriks - 3.38,4. Mikkelsen teiseks - 3.38,7. Tänaku esimene aeg on väga tagasihoidlik - 3.59,6. Kaotust Neuville'ile sisuliselt 20 sekundit. Kohe ei ole aeglase sõidu põhjust teada. Ogier tuleb Neuville'iga samas tempos ja jääb lõpuks belglasele alla kõigest 0,1 sekundiga. Esimesena tuleb testikatselt läbi MM-sarja liider Thierry Neuville, kes saab 4,7 km pikkusel katsel kirja aja 3.39,9. Vahepeal spekulatsioone ka tuleva hooaja kohta. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-liitub-vaidetavalt-taas-citroeniga-sordot-ja-paddonit-ootab-taas-kurb-saatus?id=83655185 Testikatse on peagi alagamas. Toyota tiimi erinevad värvid. Milline on Ott Tänak? https://twitter.com/TGR_WRC/status/1039800889589084160 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-tanak-jatkab-turgis-voidujada?id=83646883

Türgi ralli ajakava

Neljapäev

1. kiiruskatse: Super Special Stage Turkey Full Speed, kell 20.08 (2 km)

Reede



2. kiiruskatse Cetibeli 1, kell 7.58 (38,1 km)

3. kiiruskatse Ula 1, kell 9.21 (21,75 km)

4. kiiruskatse Cicekli 1, kell 10.24 (12,57 km)

5. kiiruskatse Cetibeli 2, kell 13.37 (38,1 km)

6. kiiruskatse Ula 2, kell 15.00 (21,75 km)

7. kiiruskatse Cicekli 2, kell 16.03 (12,57 km)

Laupäev