OTSEBLOGI | Tohutu draama Saksamaa rallil: kaks meest esikolmikust langesid suurest mängust! Tänak jätkab küll liidrina, aga sai halbu uudiseid

Kui Sordo tegi viinamarjaistanduste vahel avarii, siis Latvalat tabasid käigukastimured. Avarii tõttu katkestas ka Mads Östberg.

Kuigi Tänak jätkab liidrina, olid teiste meeste probleemid talle halvaks uudiseks - see tähendab, et Thierry Neuville ja Sébastien Ogier tõusevad paremusjärjestuses kõrgemale ning teenivad rohkem MM-punkte.

Esimene tänane katse saab alguse juba kell 8.49, järgmised 10.42 ja 13.18. Kuigi kavas on vaid kolm katset, on nende kogupikkuseks üle 72 kilomeetri - kahel korral läbitakse 29-kilomeetrine Grafschafti katse.

Ralli üldseis pärast 16. katset:



Pühapäev, 19. august

SS16 Grafschaft 1 (29,07 km) - kell 08.49

SS17 Grafschaft 2 (29,07 km) - kell 10.42

SS18 Bosenberg (14,97 km) - kell 13.18 (punktikatse)

Saksamaa MM-ralli

Sordo üritab aga igatahes jätkata - ilma tuuleklaasita ning kahjustatud autoga, aga siiski. 17. katse alguseni on jäänud veel alla minuti - siis asub rajale Serderidis.

Latvala räägib, et tema auto läks katki võrdlemisi koomiliselt. "Peatasime auto ülesõidul, sest läksin pissile. Kui tagasi tulin, polnud mul enam käike!" Mure on igatahes hüdraulilise pumbaga.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström kinnitab: Jari-Matti Latvala peab ralli katkestama.

Sellesama pöörase katse teine läbimine algab tunni aja pärast.

Otsepildist näidatakse, kuidas Sordo kaardilugejaga koos katkise tuuleklaasi autolt eemaldab. Tal tuleb ülejäänud katsed ilma tuuleklaasita sõita - ilmselt panevad mehed autos prillid pähe.

Sordo auto ei näinud kohe üldse ilus välja. Mehed on finiši järel raja ääres ning üritavad midagi päästa.

Ja ralli üldseis kaks katset enne lõppu:

Pöörase 16. katse tulemused:

Tänak on samuti finišis, 8,6 sekundit kaotust Neuville'ile. "Rahulik sõit. Nägin kohe alguses, et sõidujooned olid sageli väga imelikud, raja peal oli kõike. Neuville on üks lucky f*cker."

Sordo on aga oma katkise autoga finišis, kaotust 1.37,5. "Tulin paremkurvis väga kiiresti ning sõitsin istandusse. Tegime autol midagi katki, me ei liigu nii kiiresti kui võiks."

Latvala oli raja ääres ukse lahti jätnud ning Tänak vaat et riivas seda!

Latvala jääbki enne finišit seisma ning ronib autost sootuks välja. Kahju, väga kahju. Tundub, et käigukast on üles öelnud.

Östberg on teinud avarii, auto on põllu peal. Sõitja ja kaardilugejaga on kõik korras.

Latvala liipab väga aeglaselt finišisse. Kas ta üldse saab päeva jätkata? Õnneks on tema taga Sordo, kes ehk teda kinni ei püüa.

Belglane tunnistab, et temagi tegi paar eksimust ning käis paar korda põllu peal.

Neuville edestabki finišis Ogier'd 5,4 sekundiga. Katse lõpuga andis ta isegi pisut ära!

Neuville'i tulek on aga splittide järgi väga võimas. Võimalik, et ta saab kuue-seitsme sekundiga katsevõidu.

Lappi on finišis ning kaotab Ogier'le täpselt sekundiga. Östberg samal ajal endiselt seisab.

Mikkelsen kaotab finišis Ogier'le lausa 14,3 sekundit ning langeb üldarvestuses prantslasest tahapoole, aga võimalik, et Sordo ja Latvala probleemid tõstavad ta kokkuvõttes kõrgemale kui ta üldarvestuses enne seda katset oli.

Sordo ja Latvala kaotavad neljandas splitis sisuliselt sama palju aega - mõlemad on 40 sekundi ringis ära andmas.

Sordo autot näidatakse nüüd ka otsepildis ning ta on tõepoolest auto eespoolse parema osaga midagi päris korralikult ramminud.

Ogier on finišis turvalise eduga, 3,6 sekundit edu Sunineni ees. Niimoodi jätkates võib Ogier taas esikolmiku veerele tõusta. Neuville on aga sellise asjade käigu kõige suurem võitja.

Sordo kaotus jätkab suurenemist. Räägitakse, et ta on millelegi otsa sõitnud!

Mads Östberg on katsel seisma jäänud! Mis toimub?

Suninen on liidrina finišis - 5,5 sekundit edu Breeni ees.

Tänaku kaotus teises splitis on Neuville'ile 2,8 sekundit.

Aga ka Sordoga on midagi lahti! Teises splitis on hispaanlase kaotust liidrile Neuville'ile 17,3 sekundit!

Tänaku esimene splitt on ka olemas - 1,9 sekundit kaotust Sordole, kes seal vahetult enne teda sekundiga Sunineni ees liidriks läks.

Teises splitis on Latvala kaotus juba 19,6 sekundit. Sellise tempoga jätkates võib ta katse lõpuks umbes kaheksandaks-üheksandaks kukkuda...

Ott Tänak on vahepeal samuti stardi saanud. Ootame huviga tema vaheaegu - kas Tänak hakkab rehvi säästma?

Craig Breen on samal ajal finišis ning ajaks 16.32,2.

Väidetavalt olevat Latvalal enne katse algust mingisugune mure mootoriga olnud. See on küll halb uudis!

Mis toimub Latvalaga? Esimeses splitis kaotab soomlane Suninenile koguni 8,4 sekundit!

Neuville'i esimene vaheaeg on Lappist 0,8 sekundit parem. Järgmistes splittides on liidriks tõusnud Ogier.

Neuville'i püüdev Lappi on avasplitis Suninenist 1,5 sekundit aeglasem. Belglane pole sinna veel jõudnud.

Mikkelsen kaotab juba esimeses splitis Suninenile 2,2 sekundit ning kukub juba selle katsega tõenäoliselt Ogier' seljataha.

Suninen tuleb seal veel 0,7 sekundit kiiremini. Ogier on samal ajal ka rajale pääsenud ning kaotab seal 0,6 sekundiga.

Esimeses splitis on Östberg Breenist täpselt üks sekund kiirem.

Serderidis on katsele stardi juba saanud. Tema järel on kolmeminutiline vahe, siis tuleb Breen ja ülejäänud juba iga kahe minuti tagant.

Grafschafti katset iseloomustavad viinamarjaistandused, kitsad teed ja paljud tagasipöörded. Käsipidur peab saama sõitjate sõbraks!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1031056242289127424

Esimese kahe katse stardijärjekord: Serderidis, Breen, Östberg, Suninen, Ogier, Mikkelsen, Lappi, Neuville, Latvala, Sordo, Tänak, Evans.

Ilm on sarnaselt eilsele kuiv, mis tähendab, et kõik sõitjad on rajal täpselt sama rehvivalikuga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1031049271301349376

Tere hommikust rallifännidele! Saksamaa ralli viimane päev on kohe algamas ning meid ootavad kolm viimast kiiruskatset, kogupikkusega 72 km. Kaks korda sõidetakse Grafschafti katset ning esimene läbimine algab juba loetud minutite pärast!

Sellega aga tänaseks ka lõpetame - olge tagasi juba homme hommikul, sest pühapäeval algab esimene katse juba kell 8.49!

Vahepeal sõideti hoolduspargi juures välja MM-tiitel WRC 7 videomängus - e-spordis tuli autoralli maailmameistriks britt Jon Armstrong, kes on muuhulgas osalenud ka päris autodel suurtel rallidel.

Need on keskmised kiirused.

Tiit: Mis tulemuste juures need koige parem poolsed numbrid tahendavad?

Ralli üldseis pärast laupäeva:

15. katse tulemused:

Tänak: "Sébiga oli täna megavõitlus. Esimese ringi ajal ei tundnud ma ennast väga mugavalt, aga see on ralli."Kas MM-sarja üldarvestuses on Tänakul veel võimalusi? "Vaatame pärast rallit!"

Tänak on samuti turvaliselt finišis - 2,0 sekundit kaotust, aga üldedu püsib kindel!

Ogier katsevõitu endale ei saa - 0,5 sekundit jääb ta siiski Latvalale alla.

Teises splitis on Ogier' edu pool sekundit. See tundub juba reaalsem. Tänak on samal ajal taas rahulikult tulnud ning avasplitis sekund-poolteist ära andnud.

Neuville tuleb neljanda ajaga, kaotust Latvalale 2,2 sekundit.

Ott Tänak on samuti rajale pääsenud.

Kas paneb ajavõtusüsteem taas villast või on Ogier tõesti nii võimas? Esimeses splitis näidatakse, et ta on 5,4 sekundiga kõigist kiirem. Seda vaid 100-sekundilise sõidu järel. Ootame huviga edasisi aegu.

Latvala finišis esimesena - 0,4 sekundit on tema edu Lappi ees. Üldarvestuses jääb ta Sordost nüüd vaid 0,8 sekundit maha!

Neuville on aga ka päris korralikult tulemas ning jääb Latvalast esimeses splitis vaid 0,3 sekundiga maha.

Samal ajal tuleb Latvala splittide järgi väga hästi ning võib katsevõidule pretendeerida.

Sordo on finišis alles kolmas-neljas - Mikkelseniga võrdne aeg, 3,1 sekundit kaotust Suninenile.

Sordo ei lähegi splittides harjumuspäraselt liidriks, vaid jääb veel teiseski splitis Suninenile 1,1 sekundiga alla.

Lappi läheb samal ajal liidriks - 0,9 sekundiga Sunineni ette.

Breen lonkab finišisse, aga kaotust tuleb palju. Suninenile jääb ta alla 1.26,1. See kukutab ta isegi Östbergist tahapoole.

Ogier võib kusjuures nüüd Breeni üldarvestuses kätte saada. Tagumine vasak ratas lihtsalt tolkneb auto küljes!

Mihkel: Breeni avarii on vesi Ogieri veskile kahjuks. Kurb

Otsepilt läks just Breeni peale, kui mees ühte paremkurvi liiga hoogsalt läks ning korraliku kokkupõrke järel pirueti tegi! Vasakpoolne tagaratas on päris-päris lahti, aga mees on õnneks juba peagi finišis. See oli sama kurv, mis sai saatuslikuks Elfyn Evansile!

Craig Breen tegi avarii!

Suninen tuleb norralasest 6,1 sekundit kiiremini.

Östberg on esimene tippsõitja, kes tänased katsed läbib. Viimase katse ajaks 6.13,0.

GoOgier Wrc: Paberil on lihtne ,et täna üks ja homme kolm katset ainult veel aga reaalselt piisab ühest väikesest eksimuset juba ja seis on hoopis teine

Suninen edestab avasplitis Östbergi 0,8 sekundiga. Otsepildist näidati, et norralane suretas hiljem korraks auto mootori välja.

To Võhik:: Üks kell on ajavõtuks ja teine on Tänakuga ajavõrdlus :D

Serderidise ja Östbergi vahel on neli minutit, järgmised tulevad kolmeminutiliste intervallidega - seega läheb midagi tähendavate vaheaegadeni veel omajagu aega.

Võhik: Kindlasti on ka olnud juttu aga küsin siiski miks kaardilugejatel kaks käekella on?

Päeva viimane katse on nüüd alanud - Serderidis on rajal!

Nii Ogier (Mehhiko-Korsika) kui Neuville (Portugal-Sardiinia) on seda tänavu suutnud.

Gert: Kas on üldse keegi kes see aasta kaks WRC etappi on järjest võitnud?!?

Tänane viimane katse algab juba ümmarguselt veerandtunni pärast. Püsige meie lainel!

Leho Ilves: Ogier võtab järgmisel katsel Mikkelseni!

Ralli üldseis pärast 14. katset:

14. katse tulemused:

Tänak: "Me ei vajuta enam, olin keerulistes kohtades ettevaatlikum. Auto tasakaal on parem kui enne, nii et saan nautida."

Tänak ongi finišis - ning kaotust Ogier'le tuleb 3,7 sekundit.

Tänak peaks tulema finišisse mõnesekundilise kaotusega.

Suninenist tõusis Ogier hoobilt mööda, peagi peaks selg ees vastu tulema ka Mikkelsen.

Nii suur see edu tõepoolest ei ole, aga liidriks ta läheb - 2,3 sekundiga Lappi ja Latvala ette.

Ei tea, kas Ogier' ajaga on mingi kala sees, aga kolmas splitt on tal ühtäkki 9,8 sekundit Breenist kiirem. Eelmises splitis olid nad veel sama sekundi sees.

Tundub, et Tänak võtab selgelt rahulikumalt. 1,8 sekundit on tema avaspliti kaotus Sordole.

Neuville on finišis alles kuues. 4,2 sekundit kaotust soomlastele.

Ogier virutab samal ajal avasplitis kiireima aja - 0,4 sekundit edu Sordo ees.

Latvala sõidab finišis välja täpselt sama aja mis Lappil. Toyota soomlaste kaksikjuhtimine!

Neuville kaotab esimeses splitis Sordole 1,7 sekundit.

Sordogi ei saa finišis Lappile vastu - 0,8 sekundit on hispaanlase kaotus.

Avasplitis on samal ajal liidriks läinud juba Sordo. 0,1 sekundit on tema edu Breeni ees. Latvala kaotab 0,7 sekundiga.

Lappi tuleb aga Breenist nobedamini - 1,2 sekundi võrra.

Breen on liider ka finišis - 2,6 sekundiga läheb ta Sunineni ette.

Avasplitis on Breen ja Lappi läinud kaheks esimeseks. Iirlane edestab soomlast 0,3 sekundiga, seni juhtinud Sunineni 1,1 sekundiga.

Mikkelsen on WRC ässadest viimane - 2,5 sekundit kaotust Suninenile.

Suninen edestab finišis Östbergi 1,2 sekundiga.

Östberg finišis - 8.39,1. 4,2 sekundit hommikusest läbimisest aeglasem!

Esimeses splitis on Suninen Östbergist 0,4 sekundit kiirem.

Kb24: Vaevalt m-sport soomet teeb, ogier on terve ralli sunninenist kiirem olnud, see 1.1 sekundit vahe tuleb tagasi ka meeskonnakorraldust andmata.

Serderidis on 14. katsele juba startinud, Östbergi ja teiste tulekuni on veel natuke aega.

Leho Ilves: M-Sport kordab soome rallit? Sunninen laseb Ogieri mööda.

Homme on tõesti kavas vaid kolm katset, aga kogupikkusega 72,18 kilomeetrit.

Huviline: Peale tänast veel 3 kiiruskatset ?

14. katse pole enam kaugel - see saab alguse juba viie minuti pärast!

WRC All Live'i pildis näitab, kuidas Tänak katse järel tee äärde seisma jäänud Ogier' juures peatub ning mehed paar sõna vahetavad ning kätt suruvad.

M-Spordi boss Malcolm Wilson: "Pole hea päev. Esmalt sõidab Elfyn välja, ja nüüd ei osanud me Sébastieni rehvipurunemist oodata. Uskumatu on see, et tema tempo pärast rehvivahetust oli Sordoga sama. Loodetavasti suudab ta veel Teemust ja Andreasest mööduda, aga asjad ei näe head välja."

Järgmise katse eel on taas rehvivahetuspunkt ning väike hingetõmbepaus. Oleme Freiseni teiseks läbimiseks tagasi juba umbes 40 minuti pärast!

Rallivõhik: Tänakul pole enam kuhugi kiiret ega mõtet suuri riske võtta! 40 sekundiline edumaa on piisav terve ralli võitmiseks!

Ralli üldseis pärast 13. katset: Tänaku järel tõusis teisele kohale hoopis Dani Sordo!

13. katse tulemused:

Tänak avaldab, et ka neil oli eelmisel katsel rehvipurunemine, aga õnneks see neile palju aega maksma ei läinud.

Tänak on finišis teisena - 0,2 sekundit kaotust Sordole!

Ogier kaotabki finišis Sordole täpselt 1.43,0. "Rehv läks katki."

Tänak on neljandas splitis 0,4 sekundit Sordost eespool. Ogier' kaotus püsib 1.43 kandis.

Neuville arvab, et Ogier'l võis rehv katki minna. "Eks see ole osa mängust."

Neuville teeb vahelduseks hea sõidu - 5,4 sekundit tuleb Sordole küll kaotust, aga koht on teine. Üldarvestuses jääb ta aga endiselt 1,6 sekundiga Latvala seljataha.

Latvala läks teiseks, kaotust 5,7 sekundit.

Finišis on Sordo esimene, 6,9 sekundit Breeni ette.

Tänak on liider ka teises splitis, 1,4 sekundit edu Sordo ees.

Mis tal küll juhtuda võis? Rehvivahetuse kohta oleks seda justkui pisut liiga vähe. Auto tundub vähemalt seestpoolt vaadates terve olevat ning normaalsel kiirusel liikuvat.

AGA OGIER ONGI AEGA KAOTANUD! Teises splitis kaotab ta lausa üks minut ja 43 sekundit!

Lappi kaotab katse lõpus Breenile vaid 1,2 sekundiga.

Samal ajal on Tänaku esimene splitt lausa vaimustav - 1,5 sekundit edu Sordo ja Latvala ees!

Breen finišis liidrina - 3,4 sekundiga Sunineni ette. Splittide põhjal on aga Sordo taas väga võimsalt tulemas.

Ülekandes öeldakse, et Ogier seisab, aga GPS näitab, et ta liigub normaalselt edasi. Ehk suretas ta korraks mootori välja või juhtus midagi muud?

Mikkelsen on finišis teise ajaga, aga temagi jääb Suninenile 4,7 sekundiga alla. Norra sõitjate jaoks ei ole see edukas ralli olnud.

Ogier on esimeses splitis kiire - 0,2 sekundit kaotust Sordole-Latvalale.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Suninen lööb Östbergi koguni 7,1 sekundiga. Avasplitis on Neuville samal ajal viies, 1,8 sekundit kaotust Sordole ja Latvalale.

Mads Östberg on esimene tippsõitja Panzerplatte II finišis - 22.12,8 on ajaks. Hommikusest läbimisest 0,8 sekundit lausa aeglasem.

Tundub, et ka Latvala näitab võimu - avasplitt on tal Sordoga võrdne.

Sordo läheb ilmselt taas katsevõidu järele. Esimeses splitis on ta sekundiga Breeni ees liider, Lappi kaotab 2,1 sekundit.

Suure Panzerplatte esimesest splitist veel infot: Breen on seal liider, järgnevad Suninen (+0,5), Mikkelsen (+1,8) ja Östberg (+2,5).

kõlkajalg: Panzerplatte-2, pöidlad pihku! Selle katsega selgub võibolla nii mõndagi...

dr. house: Tegelikult kui mõelda, et Ott sõidab päris kindla peale enda jutu järgi, siis tegelikult on varu ikkagi sees ehk siis kui riske võtaks, siis oleks ilmselt vahe tunduvalt suurem, kuid oluline on tulla Ogieriga sarnases tempos ja kindla peale võtta esikoht.

Kuskile kaugele ei tasu aga minna - järgmine katse, kuulus 39-kilomeetrine Panzerplatte, on juba alanud! Suninen edestab esimeses splitis Östbergi juba 2,0 sekundiga.

Ralli üldseis pärast 12. katset:

12. katse tulemused:

Tänak: "Hea ja puhas sõit. Tunne autos oli parem. Riske ma ei võtnud, aga meel oli rõõmsam. Pikemale katsele on siit hea edasi minna."

Tänak finišis - kolmas koht, 0,7 sekundit kaotust Sordole, 0,5 Ogier'le. Ei midagi hullu - see on igati okei.

Esimeses splitis suudab Tänak enam-vähem sama tempot hoida - 0,3 sekundit on ta seal Ogier'st aeglasem.

Ogier' võimas vajutamine toob talle finišis teise koha - vahe Sordoga jäigi 0,2 sekundi peale. Mida suudab nüüd Tänak?

Ogier on splitis väga hea ajaga, jäädes 0,2 sekundiga alla vaid Sordole.

Neuville finišis - neljas koht, kaotust Sordole 3,1 sekundit. See kukutab Neuville'i Sordo seljataha. Samal ajal on Ott Tänak starti saamas.

Neuville on splitis neljas, aga kaotust Sordole on juba 2,2 sekundit.

Sordo ja Neuville'iga väga tihedas võitluses olev Latvala tuleb katse lõppu teisena - 1,3 sekundit Sordost aeglasemini. Üldarvestuses jääb ta hispaanlasest vaid 0,6 sekundiga ette!

Sordo läheb võimsalt liidriks ka finišis - suisa 2,4 sekundit on tema edu Breeni ees.

Samal ajal läheb esimeses splitis liidriks Sordo. Talle Planzerplatte rajad sobivad.

Lappi ei saa Breenile vastu - finišis on tema kaotus iirlasele 2,4 sekundit. Üldarvestuses ei ole Breen Lappist sealjuures üldse palju maas, vaid 8,6 sekundiga.

Breen lausa lendab üle finišijoone: edu Sunineni ees 1,1 sekundit.

Ainsas splitis on samal ajal selge liider Breen, kelle edu teiste ees algab 1,5 sekundist.

Mikkelsen läheb Sunineni järel teiseks, kaotust 2,1 sekundit.

Suninen on ka finišis Östbergist kiirem - seda 2,4 sekundi võrra.

Suninen edestab juba esimeses splitis Östbergi 1,6 sekundiga.

Östbergi lõpuajaks on 5.29,8, mis on tema hommikusest läbimisest 1,6 sekundit kiirem. "Tundus kiirem sõit kui aeg näitab."

Östberg saab esimeses splitis ajaks 3.05,9. Hommikuse läbimisega täpselt sama aeg.

Delfi TV ülekandel on geoblokk peal.

lauri: Miks soomes ylekannet ei näe? Ytleb, et pole hetkel kättesaadav

Kreeklane ongi juba paar minutit sõitnud. Tema vaheaegu pole mõtet erilise innuga jälgida, kuna hobisõitjana ta suurde mängu ei sekku.

See katse sõidetakse kolmeminutiliste stardiintervallidega. Serderidis läheb rajale kell 16.08.

Nõnda - õige pea on Saksamaa ralli 12. katse algamas ning seda saab sellesama artikli sees jälgida ka Delfi TV otsepildist!

Nõndaks - nüüd teeme väikese hoolduspausi meiegi, et juba kell 16 algavaks Delfi TV otseülekandeks tagasi olla!

Martin Sutt: Päeva esimesel ringil oli eespool startivatel autodel eelis, teisel läbimisel seda kindlasti niipalju pole enam.

Tänaku värsked kommentaarid!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/saksamaa-ralli-liidrikohta-hoidev-ott-tanak-meile-vaga-sobiks-kui-ogier-ule-pingutaks?id=83391635

Neuville: "Ma ei tea, mida me rohkem teha saaksime. Vajutame praegu kõvasti. Andsime endast parima ja peame sellega praegu rahule jääma."

Kinnitus selle kohta, et Elfyn Evans on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1030771906641833984

Nüüd ootab rallil ees hoolduspaus - enne seda peaksime aga veel Tänakult ja teistelt ka põhjalikumaid kommentaare saama.

ds: usutavasti on aja küsimus, mil ka Lappi Neuville'st mööda läheb

Kris: Kolmandast kohast tahapoole läheb võitlus väga põnevaks

11. katse tulemused:

Ralli üldseis pärast 11. katset. Evansi eeldatava katkestamise tõttu tõusevad paljud ühe koha võrra ülespoole.

Tänak: "Tahtsin sel katsel pisut kiiremini sõita ja tunne oligi parem. Peame hoolduspausi ajal auto tasakaalu paremaks saama ja pärastlõunal taas kiiresti sõitma."

Tänak tuleb lõpuosa võimsalt ning saabki kolmanda koha - 0,5 sekundit kaotust Breenile, aga mis tähtsam, 1,6 sekundit Ogier'st kiiremini.

Ogier on finišis 2,1-sekundilise kaotusega Breenile. Tänak peaks prantslase ajast pisut kiiremini tulema, kui tal midagi katse lõpus ei juhtu.

Tänak on ka teises splitis kolmas, 0,8 sekundit vahet kiireimaga.

Neuville: "Surun tõesti kõvasti, aga nende kiiruse vastu ei ole mul midagi teha."

Neuville on samal ajal finišis - kaotust Breenile 4,5 sekundit ja Latvalale 2,9 sekundit, mis tähendab, et soomlane läheb 0,1 sekundiga Neuville'i ette! Meile see mõistagi väga sobib!

Tänak on avasplitis kolmas, jäädes Breenile 0,8 sekundiga alla. Ogier'd edestab ta 0,6 sekundiga.

Ott Tänak on vahepeal samuti rajale pääsenud. Neuville ja Ogier esimeses splitis väga head minekut näidanud ei ole.

Evans on telefoni teel inseneridega ühenduses ning alla pole nad igatahes veel andnud. Võimalik, et nad saavad veel ratta korda, aga suurest mängust on nad igatahes väljas.

Latvala samal ajal finišeerib - 1,6 sekundit kaotust Breenile.

Tundub, et esiratas on katki ning auto ei liigugi edasi, kuigi otseselt millegi vertikaalse vastu nad ei sõitnud. Mehed on autost väljas.

Evans sõitis teelt välja!

Sordo jääb Breenile finišis alla 3,9 sekundiga.

Lappi kaotab finišis Breenile vaid 0,3 sekundit ning jääb iirlasest üldarvestuses 11,0 sekundit ettepoole.

Breen on finišis napilt esimene - 0,5 sekundit on tema edu Östbergi ees.

Mikkelsen ei ole täna kiirust leidnud - ta kaotab finišis Östbergile 4,5 sekundit. Lappi ja Sordo on samal ajal esimesest splitist läbi tulnud ning mõlemad kaotavad Breenile sekundiga.

Esimeses splitis on liidriks läinud Breen, kes edestab Östbergi 0,2 sekundiga. Samal ajal on finišis Suninen, kes kaotab norralasele 2,1 sekundiga.

Östberg finišis - ajaks 6.03,8.

Suninen kaotab Östbergile avasplitis 0,9 sekundit.

Östberg on esimeses splitis kohal - 1.43,8 on ajaks. Serderidist edestab ta kusjuures "vaid" 7,8 sekundiga, üldjuhul on need vahed isegi pisut suuremad olnud.

Serderidis on 11. katsele startinud. Kuna tema ja Östbergi stardi vahel on neli minutit, läheb veel tükk aega, enne kui arvestatavaid vaheaegu saama hakkame.

Eelmine katse hilines neli minutit, mistõttu peaks kõigi eelduste kohaselt sama palju hilinema ka see katse.

paulus6: Kust selline info.et 13:10?wrc lehel jätkuvalt 13:06

Järgmise katse alguseni pole enam palju jäänud - see algab kell 13.10.

Ralli üldseis pärast 10. katset:

10. katse tulemused:

Huvitava lause ütles tegelikult katse lõpus ka Neuville - ta vajutas kõvasti, aga aeg oli ikka kehv. "Midagi on valesti."

Tänak: "Midagi ei juhtunud. Meie gravel crew'lt tuli valet informatsiooni, vahepeal on asjad muutunud. Tundub, et korraldajad ei saa oma tööga kõige paremini hakkama - osad heinapallid, mis recce ajal olid rajal, olid nüüd kadunud."

Tänak tuleb finišisse viiendana - 3,1 sekundit kaotust Lappile, 0,7 sekundit Ogier'le. Kõik okei!

Ogier finišis - kolmas koht, kaotust Lappile 2,4 sekundit.

Teises splitis on Tänak Ogier'st 0,4 sekundit maas, kolmandas splitis on vahe 0,6 sekundit.

Neuville kaotab finišis 7,4 sekundit ning teeb üldarvestuses olukorra huvitavaks - Sordo on temast vaid 2,4, Lappi 2,8 sekundi kaugusel!

Evans kaotab finišis Lappile lausa 7,9 sekundit ning langeb temast üldarvestuses tahapoole. Ott Tänak tuleb esimesest splitist läbi viiendana - 1,0 sekundit kaotust Lappile, 0,6 Ogier'le.

Latvala finišeerib kaasmaalase Lappi järel teisena, 1,3 sekundit kaotust. Sordolt võtab ta paar sekundit üldarvestuses tagasi.

Ogier näitab seevastu head minekut, avasplitis on ta Lappist vaid 0,4 sekundit maas.

Samal ajal on rajale saanud ka Ott Tänak. Neuville on esimeses splitis alles kaheksas, kaotades Lappile 2,8 sekundiga.

Sordo ei suuda eelmise katse võitu korrata - ta kaotab Lappile finišis 4,4 sekundiga. Hispaanlase auto vasak esiosa on pisut kannatada saanud.

Lappi lõpetab samuti võimsalt - koguni 3,1-sekundilise eduga Breeni ees!

Seisab tõesti, sest ta pole veel startinud. Katse algus viibis neli minutit.

1121 1121: neuville seisab?

Breen läheb aga finišis oodatult liidriks - 2,1 sekundit Sunineni ees.

Esimeses splitis on samal ajal head tempot näitamas Lappi, kes tuleb ka Breenist 0,2 sekundit kiiremini. Sordo kaotab seal Lappile 1,7 sekundit.

Mikkelsen kaotab Suninenile 3,8 sekundit, aga jääb temast ralli kokkuvõttes siiski 20,2 sekundit ettepoole.

Suninen lööb Östbergi 1,3 sekundiga.

Östberg on samal ajal esimese tippsõitjana finišis - ajaks 8.34,9.

Breen näitab head minekut, esimeses splitis on ta teistest kahe sekundiga eespool.

Suninen edestab teda seal 0,1 sekundiga. Stardijärjekord on samal ajal jõudnud Craig Breenini.

Nüüd on Östberg esimesest splitist läbi tulnud ning saanud seal ajaks 3.00,5.

Kuna Östberg läks rajale neli minutit pärast kreeklast, ei ole veel splitiaegu teatada.

Neli minutit on viibeks - kell 12.07 sai kreeklane rajale.

10. katse ei ole veel algust saanud. Esimene startija Serderidis pidi rajale saama kell 12.03, aga ta seisab endiselt paigal.

TK: Ogieri sõnavõtu kokkuvõtteks saab öelda ainult seda, et suuri kaubalaevu saadavadki kajakaparved. Psühholoogiliselt ebakindlana tunneb ennast hoopis tema ja talle antakse ka selleks põhjust.

Kalle Kaljula: Las kaklevad Ott läheb märkamatult mööda :)

Nüüd on järgmise katse eel pausi peaaegu tund aega - sõitjad saavad vahetada rehve, meie saame väikese hingetõmbepausi. 14-kilomeetrine Freiseni katse saab alguse kell 12.03.

9. katse tulemused:

Ralli üldseis pärast 9. katset. Tänak kindlustas liidrikohta, Sordo tõusis kaks positsiooni.

Tänakul oli finiši eel üks väike moment, kui ta teelt pisut liiga välja kaldus, aga intervjuus eitab eestlane, et midagi oleks valesti olnud. "Pisut oli alajuhitavust, aga ei midagi hullu."

Tänak finišis - teine aeg, 0,6 sekundit kaotust Sordole, 2,6 sekundit edu Ogier' ees.

Tänaku kaotus Sordole viimases splitis 1,1 sekundit, edu Ogier' ees 2,3.

Ogier finišis - hea sõit tema poolt, vaid 3,2 sekundit kaotust Sordole.

Tänak on neljandas splitis nüüd esimest korda Sordole kaotamas, õnneks vaid 0,9 sekundiga.

Neuville finišis - 6,5 sekundit kaotust Sordole, üks sekund edu Latvala ees. Võrdlus käib siin põhiliselt siiski Latvalaga, nii et Neuville'ilt korralik sõit.

Ogier jätkab heas tempos ning läheb eelviimases splitis teiseks, 3,6 sekundiga Sordo taha. Tänak pole sinna veel jõudnud.

Pigem nii, jah.

dsad: tasub vist eeldada, et sordol ei lubata üldarvestuses neuville'st ees lõpetada?

Vahepeal lõpetab veel ka Evans, kes kaotab Sordole 8,7 sekundiga.

Latvala kaotab finišis Sordole 7,5 sekundit. Ootame huviga, mida suudab nüüd Neuville, kes on neljandas splitis 0,7 sekundit soomlasest aeglasem.

Kolmandas splitis on Tänak Sordoga täpselt võrdse aja välja sõitnud.

Sordo on finišis - ning edu Breeni ees 6,3 sekundit. Kõik ülejäänud jäävad juba enam kui kümne sekundi kaugusele.

Lappi jääb finišis Breenile 4,4 sekundiga alla ning on üldarvestuses iirlasest nüüd vaid 8,2 sekundiga eespool.

Tänak jätkab suurepäraselt - teises splitis on ta Sordo ees 0,4 sekundiga liider.

Craig Breen läheb vahepeal finišis võimsaks liidriks - 6,9 sekundit edu Sunineni ees.

Ogier teises splitis neljas - 3,4 sekundit kaotust Sordole. Nüüd ootame sinna Tänaku tulekut.

Neuville jätkab aja tagasi andmist - teises splitis on tema kaotus tiimikaaslasele Sordole 4,3 sekundit. Üldarvestuses on aga oluline jälgida tema võrdlust Latvalaga - seal on ta soomlasest 0,4 sekundit aeglasem.

Suninen lööb samal ajal finišis Östbergi 3,1 sekundiga.

Suurepärane uudis avasplitist: Tänak on seal liider, 0,1 sekundit on edu Sordo ees!

Viis splitti. Östberg jõuab samal ajal finišisse - 22.12,0 on ajaks.

Huviline: Mitut spliti katsel on?

Neuville kaotab avasplitis Sordole samuti juba 2,0 sekundit.

Ott Tänak on samuti rajale pääsenud.

Nii pikal katsel hakkavad vahed sisse tulema. Teises splitis jääb Lappi Sordole alla juba 5,8, Mikkelsen 6,2 sekundiga.

Sordo on esimeses splitis 1,1 sekundiga Latvala ees liider. Viimased neli startijat pole sinna veel jõudnud.

Breen, Suninen, Mikkelsen ja Östberg tulevad esimeses splitis kõik suhteliselt sarnases tempos, kõik on kahe sekundi sees. Lappi kaotab aga Breenile lausa 3,3 sekundit.

Rajal on juba WRC ässadest neli meest. Esimeses splitis on Suninen Östbergist täpselt sekundi võrra kiirem.

Kris: Nüüd algab siis tänase päeva tähtsaim kiiruskatse

88 erineval ristmikul tehakse selle suure Panzerplatte katse jooksul mahapööre. Jõhker!

Otsepildist näitab samal ajal, kuidas Tänak ja Järveoja ette vasakule värske rehvi alla panevad.

9. katse on sealjuures juba startinud - ning see on 38,6-kilomeetrine suur Panzerplatte!

Ralli üldseis pärast 8. katset:

8. katse tulemused:

Üldarvestuses 10,6 sekundiga juhtiv Tänak: "Tee on küll must, aga ma ei saanud korralikku rütmi sisse. Auto tundus pisut jäik."

Tänak on finišis - viies koht, kaotust Latvalale 3,2 sekundit. Ogier'le andis ta ära õnneks vaid 1,7 sekundit.

Ogier on hoolimata heast vaheajast finišis 1,5-sekundilise kaotusega. Tänak kaotab samal ajal avasplitis lausa 2,8 sekundit.

Neuville on finišis ning kaotust tuleb lausa 3,5 sekundit. "Juhitavusega oli pisut raskusega, polnud lihtne. Tee läheb üha mustemaks."

Neuville kaotab esimeses splitis sela juhtivale Sordole juba 2,0 sekundit. Ogier sõidab seal välja hea aja ning on hispaanlasest vaid kaks kümnendikku aeglasem.

Evans kaotab finišis lausa 4,8 sekundit ning langeb kokkuvõttes Latvalast tahapoole viiendaks. Tänak on samal ajal rajale pääsenud!

Mehed tulevad järjest kiiremini. Latvala lööb Sordot vaid 0,1 sekundiga.

Sordo läheb ise Breeni ees 0,7 sekundiga liidriks.

Lappi tuleb teisena - 2,6 sekundit on kaotus Breenile.

Breen teeb väga kiire sõidu ning edestab Mikkelseni lausa 3,6 sekundiga.

Sunineni aegadega oli väike probleem, aga tundub, et ta kaotas Östbergile 3,0 sekundit. Mikkelsen on finišis samal ajal liidrina, 0,6 sekundit kaasmaalasest Östbergist kiiremana.

Aga otsepildist näidatakse, et Suninen tegi väikese spinni!

Östberg on finišis - 5.31,4. Suninen on temast avasplitis samal ajal vaid 0,2 sekundit aeglasem.

Kui selgelt teistest aeglasema tempoga Serderidist mitte arvestada, siis esimese märgi paneb avasplitis maha Östberg. 3.05,9. Peagi näeme, kuidas tulevad Suninen ja teised.

Qp: Teie uus otseblogi ei tööta, tuleb eilselt akent jälgida.

Nüüd on kõik korras!

Serderidis on esimesele katsele startinud!

Stardijärjekord on täna selline, et alustab hobisõitja Serderidis, järgnevad Östberg, Suninen, Mikkelsen, Breen, Lappi, Sordo, Latvala, Evans, Neuville, Ogier ja Tänak.

Mõistagi soovime ka siit Martin Järveojale palju õnne sünnipäevaks!https://twitter.com/OttTanak/status/1030690904150106112

Ilm peaks täna olema suhteliselt stabiilne ja kuiv. Eilsele sarnast keerulist olukorda tulla ei tohiks.

Andrus: Millist ilma tänaseks ennustatakse?

Tänase päeva märksõnaks on kindlasti Panzerplatte. Seda kuulsat pikka katset sõidetakse läbi kahel korral, kusjuures enne seda läbitakse ka Arena Panzerplatte katse. Neid katseid iseloomustavad mõistagi maailmasõdade aegadest tee äärde jäänud betoonist tankitõkked, mis ei anna sõitjatele vähimatki eksimisruumi.

Tere hommikust! Pikk rallipäev on meid taas ees ootamas ning hea on tõdeda, et Ott Tänak läheb sellele vastu liidrikohalt.

Aleksander Mägi: Taolist asjade seisu lugeda on lausa lust- eesti mehed muude ala maailma kõvade tegijate eesotsas. Ja veenvalt! Ehkki- tehnikasport, mine tea ... Aga isegi sellises varases staadiumis tundub Ott olema teistest tiba etemas olukorras. Lootus kustub peale eluküünalt!!!

Üldseis pärast 7. katset:

7. katse ajad:

"Oleme pidanud Evansiga head võitlust. Olen väga kõvasti surunud ning seetõttu ka mõned väiksed vead teinud," ütles Latvala, kes jääb päeva lõpuks Evansi selja taha täpselt ühe sekundiga.

Latvala võttis katsel sisse viienda koha, kaotades Tänakule 4 sekundit.

Üldarvestuses edestab Tänak Ogieri 12,3 ja Neuville'i 27,4 sekundiga.

Lappi sõidab välja teise aja (+2,1), Sordo kolmanda (+2,3). Ogier ja Neuville on katseaegades hetkel neljas-viies.

Lappi on hoo üles leidnud! Tänakule kaotust splitis vaid 1 seund, Ogieri edestab 0,7-ga.

Tänak finišis kiireima ajaga. Ogierist nii lühikesel katsel tervelt 3,2 sekundit kiirem! "Ei saa kurta. Hommikul ei tundunud auto perfekte, aga ajad olid head, mis tähendab, et autol on kiirust ning asi oli vaid selles, et ma pean selle endale lihtsalt mugavamaks saama. Praegu ausalt öeldes juba naudin."

Tänak edestab selle katse ainsas splitis Ogieri 1,7 ja Neuville'i 2,7 sekundiga.

Neuville startis päeva viimasele katsele!

Üldseis pärast 6. katset:

6. katse ajad:

Evans platseerub katseaegades Latvala selja taha neljandaks, kuid hoiab üldarvestuses oma neljandat positsiooni. Soomlane jääb maha vaid 0,4 sekundiga.

Latvala rõõmustas, et kui ta hommikul kaotas Tänakule sel katsel 13 sekundit, siis nüüd on vahe alla kuue sekundit. "See on suur samm edasi!" Sellise ajaparanduse olevat andnud diferentsiaaliseadistuste muudatus.

Latvala sõitis sel katsel välja kolmanda aja, kaotades Tänakule 5,6 sekundit. Neljas on Mikkelsen (+7,6), viies Neuville. Splittide järgi peaks Neuville'ist jagu saama ka Craig Breen.

Splittide järgi Tänakule ohustajat ei paista, seega palju õnne neljanda järjestikuse katsevõidu puhul!

Tänakule meenutati, et hommikul oli ta siin katsel Ogierist 5 sekundit kiirem, nüüd vaid 1,1. "Aga ikkagi kiirem ju!" torkas Tänak. "Suund on õige. Olud on siin niivõrd keerulised. Me ei taha ühtegi viga teha."

Üldarvestuses tähendab see seda, et Tänak juhib Ogier ees 9,1 sekundiga ja Neuville jääb Ogierist omakorda maha 14 sekundiga.

Tänak finisis taas parima ajaga! Ogier kaotas talle 1,6 ja Neuville 8,8 sekundiga.

Neljandas ehk viimases splitis juhib Tänak Ogieri ees 1,1 sekundiga. Neuville jääb seal maha juba 6,8-ga.

Tänak edestab Ogieri kolmandas splitis 0,9 sekundiga.

Ogieri ja Neuville'i vahe on kolmandas splitis kärisenud juba viiele sekundile.

Teises splitis on Tänak Ogierist sekund ja Neuville'ist 3,5 sekundit kiirem.

Tänak edestab Ogieri esimeses splitis 0,4 ja Neuville'i 1,8 sekundiga.

Neuville startis kuuendale katsele!

Üldseis pärast 5. katset:

5. katse ajad:

Mads Östberg kaotab Tänakule tervelt 23,7 sekundit ja kurdab mootoriprobleemi üle.

Latvala saab kirja neljanda aja (+6,8 Tänakule), aga Evans (+4,8) sõidab selle kohe üle. "See on okei aeg. Tänak ja Ogier sõidavad kiiresti. Nende tempos ma kindlasti püsida ei suuda."

Latvala, Sordo ja Mikkelsen pole sel katsel esikolmikule ohtu kujutanud. Splittide järgi pole selleks teistelgi lootust.

Lappi raputas vaid pead. "Lahtine muda on mulle nagu mürk."

Lappi kaotab Tänakule finišis 10,5 sekundiga. Mis lahti?

Tänak on finišis Ogierist 0,3 sekundit kiirema ajaga! Neuville'i edestab 3,4-ga. "Hommikul oli pidamine ühtlaselt hea, nagu tavalisel asfaldil. Nüüd on see nagu tavaline Saksamaa väljakutse. Kohati uskumatult keeruline," ütles Tänak.

Ogier edestab finišis Neuville'i 3,1 sekundiga. Tänak kaotab prantslasele viimases splitis vaid 0,3 sekundit! Läheb rebimiseks.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Ogierile 0,7 sekundit. Neuville'i kaotus on 3 sekundit.

Teises splitis on Ogier olnud Tänakust sekundi nobedam, Neuville kaotab seal prantslasele 3 sekundit.

Tänak jääb esimeses splitis (3,7 km) Ogierile alla 0,2 sekundiga, Neuville 1,2-ga.

Fänn: Nüüd peabki suruma, homme stardivad tagant, siis on teepeal juba palju rohkem sodi ja pidamine ei ole enam see.. seega hea, kui saavad Täna suurema vahe.. et homme juba vähekene rahulikumalt söita..

Katse on alanud! Hetkel on ilm kuiv, aga tumedad pilved kogunevad selle katse ümber.

Eesti ajakirjanikega rääkides võttis Tänak hommikupooliku kokku järgmiselt: "Esimesel katsel ei käinunud auto nii, nagu arvasin. Oli üllatusi. Iga katse vahel muutsin pisut seadistusi ja asjad läksid paremaks. Rütm on hea ja kui fookus püsib õige ja autoga sina peale saame, on kõik korras."

Ott Tänak: "Surusime tõesti kõvasti. Oleme esimest korda selle autoga Saksamaal ja saame üldse esimest korda selliseid olusid kogeda, seega meil on veel kõvasti õppida. Päeva esimesel katsel polnud auto nii stabiilne, nagu ma ootasin. Olin isegi natuke hirmul, mis võib juhtuda. Tegime mõned väiksemad muudatused. Me pole teistest kilomeetritega maas, seega balanss tundub hea. Tundub, et auto töötab kenasti. Naudime protsessi."

Ogierilt küsiti meediaalas, kas Tänakut on sel nädalavahetusel võimatu püüda. "Ott on väga kiire. Vara veel öelda, aga mõnes olukorras tundub tõesti, et vastust on raske leida," vastas prantslane.

Üldseis pärast 4. katset:

4. katse ajad:

Evansil pole samuti midagi hõisata. Tema on Latvalast veel omakorda 1,4 sekundit ning Tänakust 4,7 sekundit aeglasem. Suurt draamat ta sellest ei tee: "Ristmikud on päris kruusased. Kurvist väljudes pead kasutama käsipidurit. Muidu on kõik okei."

"Asi pole hea. Nii lihtne ongi," ütles Latvala pettunult. Lisaküsimusele, kas sina või auto, vastas ta: "Eks me näe. Oleme pärast hoolduspausi targemad."

Latvala läheb katseaegades Mikkelseni ette kuuendale kohale, kaotust Tänakule 3,3 sekundit.

Mikkelsen kaotab Tänakule tervelt 7 sekundit ning viiendale mehele Sordole 4,7 sekundit. "Üritan oma sõidustiili kallal töötada. See auto nõuab teistsugust stiili."

"Sel katsel oli tunne hea. Eelmise katse lõpp oli lihtaslt nii mudane ning mul pole sellistes oludes erilist julgust. See ei meeldi mulle ja ma muutun närviliseks, kui muda tuleb. Ma ei taha viga teha," rääkis Lappi katse finišis.

Sordo sõidab välja sama aja Ogieriga ehk kaotab Tänakule 3 sekundit.

Lappi võtabki katsel sisse teise koha Tänaku jäel (+1,8).

Tänaku edu üldarvestuses Ogieri ees kasvas 7,2 sekundile."Stabiilsus läheb iga katsega paremaks. Tegime siin puhta sõidu."

Tänak läheb katsel liidriks! 2,3 sekundiga edestab Neuville'i ja 3 sekundiga Ogieri. Splitis on Lappi Tänakust maas vaid 0,8 sekundit.

Üks splitt meil siin ongi. Siis kohe finiš, kus Neuville edestab Ogieri 0,7 sekundiga.

Tänak edestab 1. splitis Ogieri 1,5 sekundiga!

Ogier on Neuville'ist esimeses splitis vaid 0,1 sekundit kiirem.

Neuville startis neljandale katsele, mis on vaid 9,27 km pikk. Tegu on veidi vähem kui 5-kilomeetrise ringiga, mida läbitakse kaks korda.

Kris: Vara veel rallivõidust rääkida, sest ralli lõpeb pühapäevase punktikatsega, aga über kiire on Ott küll:)

Hyundai esindaja ütles WRC otseülekandes, et Neuville'i käigukastis oli üks voolik pisut lahti läinud, aga nüüd on kõik jälle korras.

Järgmine katse algab kell 13.53. Vabandame, artiklis oli ennist väike viga sees.

Üldseis pärast 3. katset:

3. katse ajad:

Kolmanda katse 16. kilomeetril olevat kõvasti vihma sadanud, räägib Breen.

Martin Provornikov: Jube hea et Ott oma kiire tempo ülesse leidis peaks auto ka vastu siis võit jälle olemas . GOGO OTT.

Neuville sai ülesõidul uuesti liikuma. Tundub, et ralli siin pooleli ikka veel ei jää.

Evansile öeldi finišis, et ta oli Tänakust 8 sekundit aeglasem. Britt ei uskunud oma kõrvu ja küsis üle: "Kaheksa!?"

Splittide järgi Tänakule ohustajat ei paista. Tagumistest meestest on nobedaimat minekut näitamas Evans, kes on neljandas splitis neljandal kohal (+7,6 kaotust Tänakule).

Kaardi järgi on näha, et Neuville seisab ülesõidul ja on konkurendid mööda lasknud.

Lappi jääb Tänakule alla tervelt 13,1 sekundiga, hetkel kõige aeglasem. "Ma ei oodanud, et nii palju kaotan. Kaotasin katse lõpus enesekindlust, sest tee oli libe."

Ken: Lausa rõõm, et Tänak on taas leidnud ona kiiruse ja hoiab meie lippu kõrgel!

Tänak finišis! 5 sekundit kiirem kui Ogier, 7,3 sekundit kiirem kui Neuville. "Ausalt öeldes ei tunne ma end veel väga hästi. Stabiilsusega on veel probleeme. Õpime iga katsega. Me pole selle autoga seda rallit varem teinud. Aga polnud väga paha. Hoiame head rütmi."

Finišis on kuulda, et Neuville'i käigukast ajab õli välja.

Neuville (12.32,5): "Mul oli tunne, et tegin hea katse, aga võib-olla on liiga palju tolmu rajal, sest pidamine on väga kehv."

Viimases splitis edestab Tänak Ogieri 4,4 ja Neuville'i 6,2 sekundiga.

Järjest paremaks läheb! Kolmandas splitis Tänaku edu Ogieri ees 4 ja Neuville'i ees 4,7 sekundit.

Tänak sõidab nüüd juba omas rütmis! Teises splitis Neuville'ist ja Ogierist 3,4 sekundit kiirem!

Tänak läheb esimeses splitis katset juhtima, Neuville kaotab talle 1,9, Ogier 2,2 sekundit.

lahutatude: Vaadates millised vahed sõidetakse sisse juba esimese 2 katsega ~20km järel viimaste meeste ja esimeste vahel, on seis ikka nukker. Pole ju mingeid draamasidki veel olnud.. Volkswageni ajal oli ju seis veel hullem isegi.

Palju on täna küsitud rehvivaliku kohta. Toyotad on kõik rajal 5 kõva rehvigaNeuville'il ja Mikkelsenil on 4 kõva, 2 pehmetOgieril, Evansil ja Sordol 4 kõva, 1 pehme

Katse on alanud, Neuville on rajal!

Üldseis pärast 2. kiiruskatset:

Kõik 11 WRC masinat on finišis. SS2 katseajad on siin:

Üldarvestuses tõusis Ogier liidriks 0,8 sekundiga Tänaku ette. Neuvile kaotab Tänakule 1,3 sekundit.

Latvala kurdab, et esimesed autod on juba omajagu mulda rajale toonud. Katse teine läbimine võib hiljem põnev tulla.

Mikkelsen kaotab Ogierile 9,5 sekundit. Latvala võtab katsel sisse neljanda koha (+4,8).

Sordo aeg pole ka kiita, kaotust Ogierile koguneb 7,4 sekundit. Hispaanlane tunnistas, et ei tunne end veel autos väga mugavalt. Parandamisruumi olevat kõvasti.

Lappi on finišis tervelt 5 sekundit kehvema ajaga kui Ogier ja võtab Tänaku järel sisse neljanda koha. Vahe eestlasega jääb 3,3 sekundit.

Tänak kaotab finišis Ogierile 1,7 ja Neuville'ile 0,7 sekundit. "Meil oli väga puhas sõit. Suurtel kiirustel ei tundnud ennast nii mugavalt. Stabiilsus pole just kiita."

Viimases splitis kaotab Tänak Ogierile 1,9 ja Neuville'ile 1,1 sekundiga.

Tänak jääb kolmandas splitis Ogierile alla 0,4 sekundiga. Väga võrdselt sõidavad kolm esimest meest!

Kolmandas splitis on Ogier Neuville'ist vaid 0,1 sekundit kiirem olnud.

Tänak kaotab teises splitis Ogierile 0,5 sekundit.

Ogier on ka teises splitis Neuville'ist nobedam, siin juba 1,6 sekundi võrra.

Tänak jääb esimeses splitis Ogierile 0,9 sekundiga alla.

Aims: On ka teada mis ilm kohapeal on

Ogier on esimeses splitis Neuville'ist täpselt sekundi võrra nobedam. Tänak startis samuti!

Ilm on hetkel ilus. Tänaku pardakaamerast on näha, et päike särab aknast sisse.

Katse on alanud! Neuville on rajal!

Peame tegema ikkagi tulemustesse muudatuse: päris paljud WRC2 autod tulid kitsal teel väga hästi ning Kalle Rovanperä jäi Tänakule vaid 0,1 sekundiga alla!

Saksamaa ralli avakatse tulemused:

Viimase WRC mehena finišeerib Neuville - 2,0 sekundit kaotust Tänakule. Eesti mehele taas katsevõit!

Ogier tuleb pigem turvaliselt ning kaotab Tänakule 0,9 sekundiga.

Tänak: "Kohutav! Nii halba publikukatset pole kunagi olnud. Katse on nii kitsas ja mitte nendele autodele mõeldud. Palju oli alajuhitavust, aga nii on kõigi jaoks. Õnneks pole sellel katsel päris ralliga midagi pistmist. Homme algab õige asi."

Ott Tänak finišis esimesena - 0,4 sekundit edu Sordo ees!

Lappi on nii väikesest kaotusest üllatunud. "Päriselt ka? Tundus, et sõitsin kohutavalt!"

Lappi kaotab Sordole 1,1 sekundiga.

Dani Sordo on lõpuks mees, kes Kopecky troonilt tõukab - 0,2 sekundiga läheb hispaanlane tšehhi ette!

Isegi Mikkelsen jääb Kopeckyle alla - 0,4 sekundiga, aga siiski!

Latvala suudab ühe sõõriku juures heinapalli koha pealt minema lüüa ning auto tagatipuks välja suretada. Kaotust tuleb aga selle kohta "vaid" 2,0 sekundit.

Nüüd on stardis esimene Toyota - Jari-Matti Latvala.

WRC ässad ei jõua Kopeckyle isegi lähedale. 3,2 sekundit on ka Evansi kaotus.

Östberg kaotab Kopeckyle lausa 3,2 sekundit. Tuletame veelkord meelde: eelmisel aastal suutiski Kopecky lõpuks Saksamaal avakatse võita! Kusjuures toona sõideti hoopis teist trassi.

Ka Breen ei löö Kopecky aega üle: 0,5 sekundit tuleb tema kaotuseks.

Suninen ei suuda WRC2 mehele Kopeckyle ära teha! Kaotust tuleb koguni 2,7 sekundit.

Nüüd on kord aga WRC käes - esimesena on juba rajal Teemu Suninen!

Marijan Griebel läheb WRC2 meestest neljandaks. 2.16,5.

Eelmisel aastal Saksamaa ralli avakatse suurüllatusena võitnud Jan Kopecky läheb ka seekord liidriks - 2.11,8.

Kogenum Gus Greensmith ei suuda sakslast alistada - 0,6 sekundit tuleb kaotust Kreimile.

WRC2 esimene pääsuke Fabian Kreim saab kirja 2.15,5.

Serderidis tõmbab ühe "sõõriku" ajal tagarehvi velje pealt maha ning kaotab omajagu aega. 2.38,6 on lõppajaks.

Stardijärjekord on avakatsel suhteliselt huvitav - esimene WRC auto tuleb rajale alles kuuendana. Esmalt on platsis Ott Tänaku eelmise aasta masinaga sõitev kreeklane Serderidis, seejärel WRC2 mehed.

Nagu ikka, algavad MM-rallid neljapäeva õhtul lühikese publikukatsega. Erand ei ole ka Saksamaa etapp - avakatse on kõigest kahe kilomeetri pikkune. Delfi TV ülekanne ongi nüüd ka alanud!

Enam ei ole kaua jäänud - ning peagi algab otseülekanne ka Delfi TV-s!

Kiiruskatse eel tegelevad sõitjad veel muude kohustustega.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1030129090551062534

Neuville käis sõitmas ka viiendat korda - 2.54,4. Tema parimaks tulemuseks jääb 2.53,6, mis andis talle neljanda koha.

Selline on testikatse lõplik tulemus. Eeldusel, et keegi sõitjatest rohkem starti ei tule. Tänak on testikatse kiireim mees ajaga 2.52,9.

Latvala parandab taas aega ning tõuseb teiseks! Latvala uus aeg on 2.53,1, millega kaotab Tänakule vaid 0,2 sekundiga.

Sordo sõitis välja neljanda aja (2.53,8). Ta edestab Latvalat, tema ees on omakorda Tänak, Ogier ja Neuville.

Östberg jagas muljeid testikatsest: "Esimesel läbimisel tegime spinni. Teisel katsel jäi meile plastik ette rajal. Pärast seda on igal läbimisel aeg paranenud."https://twitter.com/MadsOstberg/status/1030015247699116033

Latvala parandab oma aega kõvasti. 2.53,9 on hetkel neljas kiireim aeg.

Latvala ja Anttila plaanivad veel testikatsel sõitahttps://twitter.com/MiikkaAnttila/status/1030007954794336256

Hetkeseis:

Neuville ja Evans teevad ka neljanda läbimise. Neuville'i uus parim aeg on 2.53,6 millega asub kolmandal real. Evans sõitis 2.54,5.

Tänak sõidab välja uue kiireima aja! 2.52,9-ga edestab ta 0,6 sekundiga Ogieriga.

Pärast esimest testikatse läbimist oli Tänaku auto ümber jõulist sebimist.

Kolmandal läbimisel sõidavad Breen ja Sordo mõlemad 2.54,8, millega nad edestavad Tänakut.

Neuville parandab kolmandal läbimisel oma aega ja saab kirja 2.55,3, mis on täpselt sama aeg võrreldes Tänakuga.

Hetkeseis testikatsel:

Ott Tänak on läbinud testikatse teist korda ja parandas oma aega. 2.55,3 annab talle neljanda koha.

Lappi sõidab välja aja 2.54,7, mis annab talle teise koha.

Neuville parandab samuti oma aega: 2.55,3, mis on hetkel Evansi ja Ogieri järel kolmas tulemus.

Esimesena tegi kolmanda läbimise Elfyn Evans, kes sõidab välja uue kiireima aja 2.54,3.

Tundub, et Tänak, Latvala ja Sordo ei tulnud ainsate WRC sõitjatena teisel läbimisel starti.

Hetkeajad testikatse teise läbimise ajal:

Mads Östberg on raja äärest lisa võtnud, teisel läbimisel tuli ajaks 3.18,5, mis on 8 sekundit aeglasem esimesest.https://twitter.com/ma_ipp/status/1029983058030678021

Ogier sõidab uue kiireima aja. 2.55,0.

Teistkorda on juba katse jõudnud läbida Lappi ja Mikkelsen. Mõlemad parandavad jõuliselt oma aega. Lappi 2:55,7. Mikkelsen 2.57,4.

12 meest on hetkel aja kirja saanud.

Citröeni meeste ajakaotuse põhjused teada. Östberg tegi rajal spinni ja Breen sõitis heinakuhjale otsa.https://twitter.com/rallytravel/status/1029977376430673921

Citröeni mehed Mads Östberg ja Craig Breen kaotavad Ogierile 13 sekundit.

Testikats on läbinud ka teised Toyota sõitjad. Jari-Matti Latvala ajaks on 2.59,1 ja Esapekka Lappi sai kirja 3.01,7.

Andreas Mikkelseni esimese läbimise aeg on 3.03,1, mis on hetkel sõitjatest selgelt kõige aeglasem.

Dani Sordo saab kirja ajaks 3.00,3.

Ajad on juba kirja saanud ka Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Ogier on hetkel kiireim ajaga 2.57,1. Tänaku aeg on 2.58,3.

Thierry Neuvillel esimesena aeg kirjas: 2.58,6.

Testikatse on alanud! Esimesena on stardis Thierry Neuville.

Ükski masin veel testikatsel starti pole tulnud.

Hommikust rallisõbrad! Täna kell 9.00 hommikul on algamas Saksamaa ralli testikatse St. Wendeler Land, mille pikkuseks 5,52 kilomeetrit.