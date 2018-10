OTSEBLOGI | Thierry Neuville keeras testikatsel auto katusele, Tänak näitab korralikku hoogu

Nagu Kataloonias ikka, saab otsustavaks reedene päev, mil kihutatakse kruusal. Hispaania väga siledal ja kiirel asfaldil on esimesel päeval saadud kaotust üsna keeruline tagasi sõita. „Poole minutiga allajäämine reede õhtuks on palju,” selgitas Tänak. „Pluss-miinus kümme sekundit on okei.”

Ühes on ennustusportaalid ja asjatundjad ühel meelel – ralli MM-sarja liider Thierry Neuville Kataloonias esikohaheitlusse ei sekku, küll aga Sébastienid Ogier ja Loeb ning Ott Tänak.

Huvitaval kombel on üheksakordne maailmameister Loeb kihlveokontorite soosik. Rallikrossile pühendunud prantslane stardib tänavu MM-rallil kõigest kolmandat korda ning seni pole tal eriti hästi läinud – Mehhikos lõhkus ta rehvi, Korsikal kihutas võpsikusse. Ju arvatakse, et kolmas kord õnnestub, saati on Loebil reedesel kruusapäeval suurepärane stardipositsioon.

Kummaliseks peetakse aga seda, et Ogier’ edusse suurt ei usuta – teda pannakse ennustustes Tänakuga ühele pulgale või suisa tahapoole.

MM-sarja üldseis enne Kataloonia rallit: 1. Thierry Neuville 189 punkti, 2. Sebastien Ogier 182, 3. Ott Tänak 168, 4. Esapekka Lappi 104, 5. Jari-Matti Latvala 98, 6. Andreas Mikkelsen 83, 7. Dani Sordo 60, 8. Craig Breen 59, 9. Hayden Paddon 55, 10. Teemu Suninen 54.

Kataloonia ralli testikatsega tehakse algust Eesti aja järgi kell 9.00.

Kataloonia ralli Ogier on kerkinud liidriks. Suninen on teine ja Loeb kolmas. Tänak hoiab neljandat positsiooni. Neuville'i väljasõidust on levimas veel üks video. https://www.youtube.com/watch?v=DzHhB_w6mK0&=&feature=youtu.be Neuville'i auto on Hyundai boksis tagasi. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1055358481950298112 Ott Tänaku stiilinäide testikatse kolmandalt läbimiselt. https://twitter.com/OttTanak/status/1055357412100714496 Testikatse on läinud taas käima. Suninen on kerkinud liidriks. Tänak on teine. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ja-fotod-mm-sarja-thierry-neuville-eksis-ja-auto-maandus-katusel?id=84112636 Praegu testikatse endiselt seisab. Ühtegi aega ei ole seni juurde tulnud. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-latvala-paneks-panused-ogier-mitte-tanaku-peale?id=84112354 Ott Tänak: “Tee on veidike muutunud. Peame silmad lahti hoidma. Võime oodata väga keerulist reedet. Ees ootavad mõned uued teed. Kruus on siin alati väga nõudlik. Laupäeval ja pühapäeval ootavad ees head asfaltteed.“ Ogier räägib, et paljudel oli selles kurvis probleeme ja usutavasti saab Neuville'i auto korda. Nüüd kinnitab ka WRC koduleht, et Neuville käis üle katuse. Testikatse on peatatud. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1055348332032335878 Tundub, et Thierry Neuville on keeranud testikatsel auto katusele. Vähemalt säärane pilt on internetis levimas. https://twitter.com/FRST_CH/status/1055346795541336064 Breen on tõusnud liidriks. Katse esimesena teist korda läbinud Tänak hoiab viiendat positsiooni. Üheksa meest on praeguseks aja kirja saanud. Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier on valmis kuuma andma. https://twitter.com/SebOgier/status/1055341712372056064 Kuus meest on aja kirja saanud. Esimene on Lappi 1.38,2-ga. Teine Tänak 1.38,4-ga ja kolmas Neuville 1.39,5-ga. Mehed on valmis. Nüüd tuleb oodata, millal saabuvad esimesed ajad. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1055338098517794817 Kes kroonitakse tänavu parimaks? https://twitter.com/RallyRACC/status/1055337485818097666 Meeskonnad on testikatseks valmis. https://twitter.com/RallyRACC/status/1055332352191315969 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/markko-martin-oli-kataloonias-viimane-voitja-valjaspool-nuudseks-kinnistunud-mustrit-kas-ott-tanak-murrab-nuud-selle-traditsiooni?id=84111716 Ott Tänaku sõnul tundub Kataloonia ralli nagu vormel-1 metsas. https://twitter.com/OttTanak/status/1055118995110723586 Toyota meeskond on ralliks valmis. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1055142517463752707 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-kui-riskida-on-vaja-siis-moistagi-riskin?id=84109088 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-ott-tanak-siin-on-mul-esmane-eesmark-edestada-kahte-meest?id=84109302 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tuntud-ralliajakirjanik-tanak-voidab-kaks-viimast-mm-rallit?id=84107690

Kataloonia ralli ajakava



NELJAPÄEV