OTSEBLOGI | Teele sadanud lumekiht tõi Tänakule ajakaotuse, eestlane on püha viha täis

Reedene võistluspäev algas Norra pinnal toimunud 21,26-kilomeetrise katsega, mille Tänak läbis võimsalt kõigist teistest kiiremini: lähimad jälitajad, norralased Andreas Mikkelsen ja Mads Östberg jäid eestlasele alla kuue sekundiga, kuus ja pool sekundit kaotas ka Thierry Neuville. Teepuhastaja rollis olnud Sébastien Ogier kaotas aga näiteks 12,5 sekundit.

Päeva teisel katsel Tänak enam katsevõitu kirja ei saanud - nii esimesena alustanud Ogier kui teisena rajale läinud Tänak kurtsid suure koguse lahtise lume üle, mis nende hoogu tublisti pidurdas. Katsevõidu võttis Thierry Neuville, kes läks mõnesekundilise eduga Tänaku ees ka ralli üldliidriks.

Ralli neljanda katse lõpukilomeetrid olid korraldajate poolt jäetud korralikult lumesahaga üle käimata ning see tõi suurt kasu hiljem startinud meestele. Sébastien Ogier ja Ott Tänak kaotasid teistega võrreldes ümmarguselt 20 sekundit, mis saatis Tänaku ka kokkuvõttes teiselt kohalt ühe ropsuga seitsmendaks - kaotust Neuville'ile enne hoolduspausi 19,4 sekundit.

Üldseis pärast 4. katset:

NELJAPÄEV:

Tänak sõitis publikukatsel paaris Thierry Neuville´iga ja oli belglasest sekundi jagu kiirem. Kohe stardist sai paremini minema ning puhta sõiduga kasvatas edumaad veelgi. Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier tegi publikukatsel näpuka ja läheb homsele päevale vastu 9. kohalt. Aga vahed on mõistagi olematud. Ogier jääb Tänakule alla 2,5 sekundiga.

SS1 tulemused: 1. Tänak 1.32,7 ; 2. Latvala 1.33,0 ; 3. Östberg 1.33,3 ; 4.-5. Mikkelsen ja Meeke 1.33,6 ; 6. Neuville 1.33,7.

6,8-kilomeetrisel testikatse trassil näitas nelja läbimise peale parimat aega Thierry Neuville (Hyundai), kes edestas Mads Östbergi (Citroen) vaid 0,3 sekundiga. Tänak (Toyota) sai kirja neljanda aja, kaotades belglasele 1,4 sekundit.

Testikatse tulemused: 1. Neuville 4.17,3, 2. Östberg 4.17,6, 3. Ogier 4.18,1, 4. Meeke 4.18,3, 5. Tänak 4.18,7, 6. Mikkelsen 4.18,8, 7. Latvala 4.19,0, 8. Breen 4.19,1.

AJAKAVA:

SS1 SSS Karlstad 1 (1,9 km) 21:08

1. päev (16. veebruar)



SS2 Hof-Finnskog 1 (21,26 km) 08:55

SS3 Svullrya 1 (24,88 km) 10:07

SS4 Röjden 1 (19,13 km) 10:54

SS5 Hof-Finnskog 2 (21,26 km) 14:41

SS6 Svullrya 2 (24,88 km) 16:03

SS7 Röjden 2 (19,13 km) 16:50

SS8 Torsby 1 (9,56 km) 17:56

2. päev (17. veebruar)



SS9 Torntorp 1 (19,88 km) 08:54

SS10 Hagfors 1 (23,4 km) 10:12

SS11 Vargåsen 1 (14,21 km) 11:08

SS12 Torntorp 2 (19,88 km) 13:44

SS13 Hagfors 2 (23,4km) 15:12

SS14 Vargåsen 2 (14,21 km) 16:08 (Otseülekanne Delfi TV-s!)

SS15 SSS Karstad 2 (1,9 km) 18:45

SS16 Torsby Sprint (3,43 km) 20:26

3. päev (18. veebruar)

SS17 Likenäs 1 (21,19 km) 08:50

SS18 Likenãs 2 (21,19 km) 10:51

SS19 Torsby 2 [Power Stage] (9,56 km) 13:18

Rootsi ralli 2018

JT: Loodetavasti suudavad Tänak ja Järveoja tõusta õhtu lõpuks vähemalt neljandaks või viiendaks, sel juhul peaks homne stardipositsioon korralik olema.

M-Sport on Ogier' teepuhastaja ameti kallal pisut nalja teinud:https://twitter.com/MSportLtd/status/964459296569397248

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-tanak-teine-ring-tuleb-esimesest-hullem?id=81140153

eid_153f2f2b7caa70: Kas 0-autodel pole kohustust teada anda, kui rajatingimused ei vasta ... ntx hea tava kommetele? Korraldaja jutt on maanteeameti ametniku laadne vabandus, mis paneb kannatajat ennast süüdlasena tundma. Hea, kui Ott vaheajal auru mõnusalt välja susistab ja siis edasi kõik hästi klapiks!

SiimP2rn: Kui keegi küsib nüüd pealelõunal, et kuhu kõik Eesti lipud katsete äärest kadunud on siis vastus on lihtne. Eestlased läksid juba homseid katseid lahti lükkama :)

Tom: Miks Pahvile labidat kätte ei anta? Võiks ju natuke lund lükata, et Ottil parem sõita oleks😀:)

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-korraldajad-tahtsid-et-me-aega-kaotaks?id=81138227

WRC TV otse-eetris on esindatud ka Peep Pahv! :)

Häid uudiseid Ken Torni rindelt: saarlane võitis oma klassis neljanda kiiruskatse ning püsib kokkuvõttes endiselt kahe rootslase järel kolmandal kohal.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-ralli-peakorraldaja-vastas-tanaku-teravatele-kommentaaridele?id=81138047

Tänaku auto on samuti pisut kahjustada saanud:

Fotod Elfyn Evansi purunenud rehvist ning Esapekka Lappi pisut kahjustada saanud rattast.https://twitter.com/voiceofrally/status/964437304604594177

Maamees: Tänak vähemalt on aus ja ei hoia emotsioone endasse, nagu tüüpiline eestlane :). Las Ott teeb oma asja ja laseb auru välja, kui katse finišisse jõuab :)!

Krs: Õige, Ott on ülikiire, selles ei saa keegi kahelda! Tänase päeva teine pool ja homne panevad jõuvahekorrad lõplikult paika!

eid_1542270c153f37: Pärast vaheaega hommikused katsed teist korda ja tingimused palju võrdsemad ja ilmselt õhtus seis hoopis teine. Rahu.

Fanatt: Sõbrad, selline ongi kord ralli olemus. Nõustun Kostjaga - oleks olukord meie kasuks, siis vast korgiksime juba shampust lahti. Mõelge tagasi, millega Breen Monte Carlo rallil laupäeva hommikul tegelema pidi... Küll kõik läheb nii nagu peab, muretseda ei ole mitte kui millegi üle. Kiirus on Otil mega!!!

Õnneks ootabki sõitjaid praegu ees hoolduspaus ning loodetavasti saab ka Tänak oma emotsioonid mõne poksikoti peal välja elada, enne kui järgmised aja peale katsed pihta hakkavad. Järgmine katse algab meie aja järgi kell 14.41, aga vahepeal loodame kindlasti kohapeal oleva Peep Pahvi abil ka Tänakult värsked kommentaarid saada!

lahutatude: Tuleb keskenduda järgmistele katsetele ja sõita targalt. 2 katset pole veel mingi näitaja ja nagu ikka, on tegu motospordiga. Loodame, et Ott ei lähe sõitma antud emotsioonide pealt.

Q.: Valus on vaadata seda langemist, -5 kohta. Aga ma tõsiselt loodan, et Tänak on nüüd sportlikku viha täis ja suudab head hoogu näidata. Selge on, et praegused vahed ei peegelda tegelikkust.

Vamps: Peaasi on närv külmana hoida! Järgmine katse on päris tähtis näitaja! Hoiame pöidlad pihus!!! Go Ott ja Martin

Kostja: Klassikalised eestlased kohe tulemusi tühistama. Kui neuville peaks ees sahka mängima, siis ei arvaks keegi nii. Aga jah ilmselgelt ebavõrsed olud, aga see on ralli ja küll Ott veel oma vihaga sellest s*tast võitjana välja tuleb!

Ralli üldseis pärast neljandat katset. Tänak langes teiselt kohalt hoobilt seitsmendaks!

Östberg on finišis kolmanda ajaga ning tõuseb üldarvestuses neljandaks. Neljanda katse tulemused:

Paddon sõidab ennast üldarvestuses Tänakust vaid ühe kümnendiku kaugusele. Ka Teemu Suninen jääb eestlasest kokkuvõttes vaid sekundiga maha. Östberg on veel tulla, siis saab katse lukku lüüa.

Aivar: Neljas katse tuleks ebavõrdsuse tõttu tühistada!!!

Krs: No pole hullu midagi, need kolm katset nüüd läbi ja teisel läbimisel juba olud ka esimestele paremad. Ralli alles läheb põnevaks!

Õnneks ei ole 20-sekundiline vahe Rootsis veel mitte midagi liiga hullu. Sõiduga on seda täiesti võimalik tagasi teha, aga mõistagi oli Neuville'il täna hommikul näiteks Tänaku ja Ogier' ees selge eelis.

BeirutKristjan: Kuna konkurents on ebaaus, oleks mõistlik, et korraldajad teeksid sellest omad järeldused ja ennem järgmist katset, oleks kõigil võrdsed võimalused head sõitu teha.

Katsel neljanda aja välja sõitnud Breen läheb samuti Tänakust kokkuvõttes mööda. Siin on vist jäänud ära märkimata ka Ogier' aeg, mis oli Tänakust lõpuks neli sekundit aeglasem - aga tema olukord oli mõistagi ka eestlase omast veelgi keerulisem.

Tänak langeb üldarvestuses ka tiimikaaslastest Lappist ja Latvalast tahapoole.

Uus katseliider on Mikkelsen, kes edestab Neuville'i 1,9 sekundiga.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-on-rootsi-ralli-korraldajate-peale-marus-nad-voivad-kuradile-kaia-kas-nad-on-nuud-siis-onnelikud?id=81137339

Jaan: Ken Torn kolmanda katse finishis taaskord enda klassi kolmanda ajaga.

Evans kaotab finišis rehvipurunemise tõttu üle minuti.

Neuville kasvatab edu üldarvestuses nüüd Tänaku ees juba pea 20 sekundile.

Elfyn Evansil on rehv katki!

Neuville tuleb finišisse kiireima ajaga, edu Tänaku ees 16,7 sekundit. Olud on esimeste startijatega võrreldes praegu hoopis teised.

Vamps: Olgem ausad, Oti kommentaar oli oluliselt vürtsikam:)

Tänak kaotab finišis Latvalale 11,2 sekundit ning eestlane on finišis täiesti marus! "Organiseerijad võivad kuradile käia! Viimastel päevadel pole sahk rajast üldse üle käinud. Las nad siis olla nüüd õnnelikud, me ei saa üldse kiiresti sõita."

Latvala edestab viimases splitis Tänakut 5,8 sekundiga. Kas eestlasel juhtus midagi?

Ogier on katse finišis, aga aega praegu meile ei pakuta.

Aleksander L: Nael rehvi Ott/Martin :)

Neuville edestab Tänakut esimeses splitis 1,5 sekundiga.

WRC telepildist oli näha, et Ogier'l oli ühes väga kiires kurvis päris ärev moment. Sekund-poolteist võis seal kindlasti kaduma minna.

Sel katsel on Tänak nüüd splittide põhjal Latvalast ja Ogier'st õige pisut kiirem olnud.

See katse on oma olemuselt päris huvitav - algab Rootsis, suurem osa sellest leiab aset Norra teedel, aga finiš on taas Rootsis!

Ogier ja Tänak on juba taas rajal!

Ralli neljas katse algab juba nelja minuti pärast - lülitame end vaikselt juba sellele lainele ümber.

Ralli üldseis pärast kolmandat katset. Neuville tõusis liidriks, Tänak jätkab teisena. Vahed on väikesed.

Kolmanda katse tulemused. Neuville'ile kena katsevõit, teepuhastajad Ogier ja Tänak kaotasid lahtise lume tõttu aega:

Östberg tuleb samuti Tänakust mõni sekund kiiremini ning saame WRC meeste osas kolmanda katse lukku lüüa.

Breen kaotab finišis Neuville'ile 7 sekundiga ning on hetkel neljas.

Mikkelsen finišis, kaotust Neuville'ile 6,1 sekundit. Norralane vähendab üldarvestuses oma vahet ka Tänakuga, jäädes eestlasest nüüd 2,9 sekundi kaugusele.

Lappi jõuabki finišisse teise ajaga, kaotades Neuville'ile vaid 1,6 sekundiga.

Taganttulijad näitavad splittides head minekut. Teises splitis on lisaks Latvalale ja Neuville'ile näiteks Tänakust kiiremad veel ka Lappi, Breen ja Mikkelsen.

Q.: Kui lund juurde ei saja, peaks katsete teinekordne läbimine eespool alustavatele meestele palju parem olema. Tuleb veel järgmine katse ära kannatada, siis ei tohiks Neuville enam nii kiire olla.

Neuville finišis ja aeg on tõeliselt võimas: edu Latvala ees 9,2, Tänaku ees 10,2 sekundit! Belglane läheb Tänaku ees 2,7 sekundiga ka ralli üldliidriks!

Neuville tuleb väga võimsalt - edu Tänaku ees kasvab juba kümnele sekundile! Millise ajaga jõuab belglane finišisse?

Latvala finišis kiireima ajaga - edu Tänaku ees täpselt üks sekund.

Nii Ogier kui Tänak kurtsid selle üle, et lahtist lund oli tunduvalt rohkem kui esimesel katsel. Sellest võivad tulla ka esimeste meeste aeglasemad ajad.

Tänak räägib, et rada oli väga kitsas ning sõita polnud sugugi lihtne.

Neuville'i edu on samal ajal katse keskel Tänaku ees juba üle viie sekundi.

Tänak on samuti katse lõpus - ta on Ogier'st 9,9 sekundit kiirem.

Ogier on katse finišis - 13.36,5.

Esimeses splitis on väga head tempot näidanud Neuville, kes on seal Tänakust 2,9 sekundit nobedam!

Kolmandas splitis on Latvala Tänakust juba 0,3 sekundit kiirem.

Samas kohas on nüüd Latvala Tänakuga täpselt võrdse aja välja sõitnud.

11 kilomeetri peal on Ogier Tänakust 6,1 sekundit aeglasem.

BeirutKristjan: Suurepärane, tänane päev on kõige olulisem.

Latvala tuleb Tänakuga võrreldes enam-vähem samas tempos, kaotades seal, kuue kilomeetri peal, 0,6 sekundit.

Nüüd tuleb ka Ogier' aeg samast kohast - ning vahe on juba 4,9 sekundit eestlase kasuks!

Ogier' vaheaegadega on sarnaselt tänasele esimesele katsele väikesed probleemid, nii et esimese vaheaja saame hoopis Tänakult - tema esimene splitt on 3.23,3.

Lembit: Go ott !!

Kolmas katse on vahepeal alanud ning hakkame Tänaku tegemisi taas teraselt jälgima!

Marko: Loodame, et see edu kestab Eesti poistel edasi!

Tõepoolest - Torn kaotab oma klassis vaid kahele rootslasele ning sedagi vaid kolme sekundiga. Hea algus teise eestlase poolt!

Jaan: Ken Torn enda klassi kolmas aeg!

Mikkelseni auto: https://twitter.com/OfficialWRC/status/964405527311601665

Järgmine katse, 24.8-kilomeetrine Svullrya 1, algab juba kell 10.07, nii et arvutite-telefonide juurest kaugele pole mõtet minna!

Priit: Hea näha, et Mads Östberg on tagasi. Loodetavasti saab rohkem võimalusi selle aasta WRC karussellist osa võtta.

Ja siin on üldseis pärast teist katset. Tänaku edu norralaste ees on sisuliselt seitse sekundit.

Kõik olulised autod on nüüd finišis - siin on teise katse tulemused:

Östberg on finišis kolmanda ajaga, kaotust Tänakule 6,2 sekundit.

https://twitter.com/OttTanak/status/964399335227076612

Aga ka Östberg on hakanud vaikselt Tänakust maha jääma. Neljandas splitis on vahe 2,7 sekundit.

Ka Breen, kes vahepeal oli Tänakust vaid mõne sekundi kaugusel, kaotab finišis eestlasele 11,1 sekundit. Iirlane rammis enda sõnul ühte lumevalli ning sõitis ühe mahapöörde pisut pikaks.

Mads Östberg tuleb esimesest kahest splitist läbi Tänakuga võrdsete aegadega. Kas mõni viimastest WRC autodest suudab eestlaste katsevõitu väärata?

Mikkelsen on oma auto tagumise põrkeraua ära lõhkunud. Ei midagi väga pöördelist, aga märgiline siiski.

Mikkelsen on finišis, aga temagi on lõpuga Tänakule pisut ära andnud - kaotust kogunes norralasel 6,1 sekundit.

Craig Breen suudab samuti Tänakuga enam-vähem sammu hoida. Kuue minuti peal kaotavad nii Breen kui Mikkelsen alla kolme sekundi.

Neuville kaotab finišis Tänakule 6,5 sekundit.

Vaheaegade järgi tuleb Tänakuga peaaegu samas tempos Mikkelsen, kes on ainsana suutnud eestlasega enam-vähem sammu pidada.

Meeke kaotab finišis Tänakule 17,5 sekundit. Midagi on tema autoga vist lahti.

Latvala nuriseb, et ei suutnud libedal teel lahtise lumega autot usaldada ja ei saanud kindlust kätte.

Latvala kaotab Tänakule finišis 9,5 sekundit.

Tänak on splittide järgi tulnud väga heas tempos - ka Neuville kaotab talle iga vaheajaga mõned kümnendikud juurde.

Tänak: "Auto tundub hea, aga palju on lahtist lund. See on suur ja raske töö. Sõidujoone järgi tundub, et Ogier vajutab palju kõvemini kui mina."

Tänak on finišis ning edu Ogier' ees on lausa 12,5 sekundit!

Ogier: "Ott paneb võimsalt. Ma teen kõik, mida suudan, aga minu olukord on keeruline."

Ogier on finišis - 10.45,2 on "teepuhastaja Sébi" esimene maha pandud märk.

Esimeses splitis edestab Tänak ka Neuville'i 1,8 sekundiga - see on väga hea märk.

Kolmandas splitis on Tänaku ja Ogier' vahe juba 6,8 sekundit. Teises splitist on samal ajal läbi tulnud Latvala, kes kaotab Tänakule seal 2,9 sekundit.

Aga Latvala tuleb hoopis Tänakust aeglasemalt - koguni 2,4 sekundit. Tundub, et Eesti mees on hästi alustanud!

Tänak tulebki kiiremini - koguni 3,8 sekundit. Teepuhastaja Ogier kaotab väga lühikese vahemaa peale juba küllaltki arvestatava aja. Suur küsimus on meie jaoks nüüd see, kui palju suudavad järgmised omakorda kiiremini tulla.

Ogier on kirja saanud esimese vaheaja: 1.39,8. Vaatame, kui palju kiiremini tuleb Tänak - kõigi eelduste kohaselt peaksid ajad üha paranema.

Tänak on samuti startinud!

Ogier on rajal ja esimene katse on alanud!

Tere hommikust! Rootsi rallil on öösel sadanud juurde umbes viis sentimeetrit lund ning olud on küllaltki keerulised. Esimese katse alguseni on jäänud veel kümme minutit ning esimesena startiv Sébastien Ogier on seetõttu kindlasti teistest pisut kehvemas seisus, olles sunnitud teepuhastajat mängima. Meie loodame, et Ogier teeb tee teisena startiva Tänaku jaoks piisavalt puhaks, et eestlased liialt aega ei kaotaks.

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/964382678190473222

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/964234339449008128

https://twitter.com/TGR_WRC/status/964229140906901504

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/964231103535083521

https://twitter.com/MSportLtd/status/964226716506914816

https://twitter.com/Karlip1/status/964224808945946625

Mikkelsen jäi jagama 4. kohta, ajaga 1.33,6. Tänakule katsevõit ja liidrina magama. Juhhei!

Ogier tegi sõiduvea ja Mikkelsen võitis duelli.

Ja rajal Sebastien Ogier ning Andreas Mikkelsen.

Latvala aeg 1.33,0. Ehk Tänak on enne viimast paari kõige parema ajaga.

Latvala jääb peale, aga milline on aeg?

Rajal Mads Östberg ja Jari-Matti Latvala.

Neuville läheb kolmandaks - 1.33,7.

Täna sõidab võimsa liidertulemuse - 1.32,7!

Tänak tegi Neuville´iga kindlalt asjad klaariks! Uhke algus, uhke algus!!!!!!!

Neuville oli hommikuse testikatse kiireim, aga kuidas nüüd?

Ja nüüd Ott Tänaku kord, vastaseks Thierry Neuville.

Meeke sõidab uue liidertulemuse - 1.33,6.

Kris Meeke seljatas järgmises paaris Elfyn Evansi.

https://twitter.com/Lesinskis_arnis/status/964220737023303681

Ja Paddon on 0,1 sekundit nobedam.

Ja tulevad kiireimad ajad - Lappi 1.34,9.

Hyundai mees Hayden Paddon on napilt Lappist kiirem, kohe tulevad ka ajad.

Esimene Toyota tehasemeeskonna sõitja Esapekka Lappi on rajal.

Citroeni mees Craig Breen sõidab välja kiireima aja - 1.35,6. Nüüd hakkavad ässad tasapisi tulema.

Aeg 1.49,5 ja lähevad hetkel absoluutarvestuses eelviimasele 11. kohale.

Ken Torn ja Kuldar Sikk tegid oma etteaste publikukatsel ära. Kohe peaks tulema ka ajad.

https://twitter.com/skodafabiar5/status/964216961746993152

:D: https://twitter.com/rallyparadise/status/964202711595016192

https://twitter.com/OfficialWRC/status/964196117893255168

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/964124311790514177

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/964193388227694593

Tänaku kommentaarid testikatse järel: Üldiselt sujus. Proovisime mõnda asja, mille osas me testidel täit selgust ei saanud. Rütm oli hea, olud suurepärased. Endiselt tuleb täpsemalt aimu saada ilmaoludest, mis ralli ajal ees ootavad. Siis saame lõplikult paika ka auto seadistuse.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/964126877593022464

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/964126078003503106

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/964186761416052736

Loeb jagab Tänaku aadressil kiidusõnu: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uheksakordne-maailmameister-kiidab-tanakut-ta-on-uha-muljetavaldavam?id=81128287

Rõõm on näha, et meie üleskutsele on juba reageeritud ehk esimene Eesti rallifännide pilt Rootsist on teie ees! Edu teile ja tehke ikka lärmi!

Tänak on langenud viiendaks.

Ogier on tõusnud kolmandaks ja Tänaku neljandaks lükanud.

Tänakule tundub jäävat kolmas aeg. https://twitter.com/RallySweden/status/964073839956254720

Neljanda läbimise järel Tänak kolmas.

Östberg ja Breen on käinud ka neljandat korda rajal. Östberg parandas aega 4.17,6-le, kaotades Neuville'ile vaid 0,3 sekundiga. Breen endiselt üheksas. Tänak on kolmas teise läbimise ajaga 4.18,7.

Tänaku teise läbimise aeg oli 4.18,7, mis viis ta teiseks! Top 5: 1. Neuville 4.17,3, 2. Tänak 4.18,7, 3. Östberg 4.20,2, 4. Paddon 4.20,3, 5. Latvala 4.20,3. https://twitter.com/PPRallying/status/964064655537790977?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11291%3Farticle_id%3D4409999

Väga dramaatiline sissejuhatus Rootsi rallile Toyota pilootide esituses: https://twitter.com/TGR_WRC/status/963846069842010112

Hetkeseis testikatsel (foto: ewrc-results.com):

Latvala on kolmanda läbimise teinud. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/964061852601847808

Mads Östberg naudib... https://twitter.com/jaizkibel1/status/964060602158190592

Tablool on juba Neuville'i kolmanda läbimise aeg 4.17,3 (seni parim), aga Tänaku teist tulemust endiselt mitte. Tänak hoiab 4.25,5-ga kümnendat kohta.

Veel on puude otsas vaba ruumi ka Eesti lippude jaoks! https://twitter.com/SebOgier/status/964057043010310145

Publik metsa vahel ja Thierry Neuville: @thierryneuville @nicolasgilsoul #WRC #RallySweden #Shakedown #HyundaiMotorsport #i20wrc #Video #Day #Repost @fanclubtnng A post shared by @Htusoli (@rv_motorsport) on Feb 15, 2018 at 12:23am PST

Tänaku teise läbimise aega veel ei kuvata. Juhib endiselt Östberg. Nagu näha, siis ajad on palju paremad kui esimesel läbimisel. https://twitter.com/Media_Racing/status/964054708812906496

Tänak testikatse teisel läbimisel: https://twitter.com/OttTanak/status/964046750360141824?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11291%3Farticle_id%3D4409999

Testikatsel näeb ka hüppeid! https://twitter.com/MagnusSafstrom/status/964052723590139904

2017. aasta Rootsi rallit veel mäletate? Latvala võitis 29,2 sekundiga Tänaku ja 59,5 sekundiga Ogieri ees. Foto: Reuters/Scanpix

Põnevaid fakte: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/10-fakti-mida-sa-toenaoliselt-wrc-autorallist-varem-ei-teadnud?id=81123793

Kas tõesti on Rootsis praegu nii pime? @rallysweden Shakedown is on! 🚗💨 — #RallySweden #YarisWRC #TOYOTA A post shared by Ott Tänak (@otttanak) on Feb 14, 2018 at 11:30pm PST

Osadel meestel on ka juba teine läbimine tehtud. Tänakul veel mitte:

Arrro: Nagu Tänak ka ise ütles, siis esimeste seas startida ei ole just kõige parem. Ju on sama nagu kruusal, et tagumistele on rööpad ette sõidetud ja tullakse järjest kiiremini ja paremates oludes?

12 meest on esimese läbimise teinud:

Nagu lugeda võib, siis testikatse algus viibis veidi: https://twitter.com/rallytravel/status/964036318450929664

Neuville on Tänaku aja üle sõitnud:

Tänak on sõitnud kiireima aja 4.25,5! Mikkelsen teine 4.25,7-ga, Ogier kolmas 4.25,9-ga. Testikatse paremusjärjestus muidugi midagi ei näita, aga ilus vaadata ikka!

Ogieri stiilinäide testikatselt. Aeg ka kirjas - 4.25,9. https://twitter.com/F_Gustavsson/status/964037824164098048

Niimoodi läksid testikatsele vastu M-Spordi masinad: https://twitter.com/MSportLtd/status/964028573941149696

Jari-Matti Latvala Twitteri postitusel on näha kõik kolm Toyota masinat: 10 minutit tagasi istusid kõik veel boksis. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/964032665497358336

Rootsi rallilt algab ka Ken Torni ja Kuldar Siku (OT Racing Ford Fiesta R2T) teekond MM-sarjas. Osalevad nad JWRC ja WRC3 arvestuses. Loe nende plaanidest pikemalt Eesti Päevalehest! http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/torn-laheb-voistlema-ja-otsib-uhtlasi-raha?id=80867301

Valik pilte eilselt rajaga tutvumiselt: https://twitter.com/TorsteinEriksen/status/963518864469512192

Testikatse on ametlikel andmetel 7,23 km pikk. https://twitter.com/planetemarcus/status/964024994341773312