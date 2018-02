OTSEBLOGI | Tänak tegi punktikatsel korraliku esituse, Ogier vastas väga kavala tembuga

Ralli viimasel ehk punktikatsel pidi Tänak rajale tulema ühena esimestest, aga suutis sellest hoolimata teha hea sõidu ning viienda kohaga endale MM-sarjas ühe lisapunkti teenida. Ootamatuaga väga kavala võttega paistis silma aga Sébastien Ogier, kes otsustas strateegiliselt starti sihilikult hilineda, 50-sekundilise ajakaristuse saada, aga seevastu kõige viimase WRC autona punktikatsele lähte saada, et võimalikult heades teeoludes lisapunkte püüda. Ogier' jaoks läkski kaval võte hästi - ta sai punktikatsel teise koha ning võttis endale neli MM-sarja lisapunkti, esialgsetel andmetel jääb talle 50-sekundilise karistuse järel alles ka 10. koht.

Punktikatse võidu võttis Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi, kes tõusis võimsa sõiduga viimase katsega ka ralli kokkuvõttes Hayden Paddoni ees neljandale kohale. Ogier' järel sai punktikatse kolmanda koha Andreas Mikkelsen, kes edestas Neuville'i ja Tänakut.

Ralli lõpptulemused:

PÜHAPÄEV:

Tänak jätkas hoolimata kehvast olukorrast pühapäeva võimsalt, võttes 21-kilomeetrisel katsel kena katsevõidu. Teisel katsel - päeva esimese katse teisel läbimisel - säästis eestlane aga rehve ning lootis võimalikult head tulemust ralli viimaselt kiiruskatselt, mille parematele jagatakse ka MM-sarja üldarvestuses boonuspunkte.

LAUPÄEV:

Tänak alustas päeva kahe järjestikuse katsevõiduga ja jäi enne lõunapausi 11. katsel napilt teiseks. Hoolduspausilt tulles võttis Tänak tagasi veel väärtuslikke sekundeid võrdluses tiimikaaslase Jari-Matti Latvalaga, jäädes seitsmendast kohast maha vaid 0,5 sekundiga, kuid 13. katse rikkus saarlase tuju lõplikult. Tänak kaotas seal parematele üle kahe minuti, sest põrkas 5,1 km pärast starti kokku varem lumevalli põrutanud ja aeglaselt liikunud Kris Meeke'iga (Citroen). Finišis rääkis Tänak, et Meeke rammis ta teelt välja, britt aga süüdistas otsasõidus eestlast.

Päeva lõpetasid kaks lühikest katset, millest esimese Tänak Karlstadi hipodroomil võitis ja teisel sai viienda koha.

Rallit juhib täna neli katset võitnud Thierry Neuville (Hyundai) iirlase Craig Breeni (Citroen) ja norralase Andreas Mikkelseni (Hyundai) ees.

Üldseis laupäeva lõpuks:

REEDE:

Reedene võistluspäev algas Norra pinnal toimunud 21,26-kilomeetrise katsega, mille Tänak läbis võimsalt kõigist teistest kiiremini: lähimad jälitajad, norralased Andreas Mikkelsen ja Mads Östberg jäid eestlasele alla kuue sekundiga, kuus ja pool sekundit kaotas ka Thierry Neuville. Teepuhastaja rollis olnud Sébastien Ogier kaotas aga näiteks 12,5 sekundit.

Päeva teisel katsel Tänak enam katsevõitu kirja ei saanud - nii esimesena alustanud Ogier kui teisena rajale läinud Tänak kurtsid suure koguse lahtise lume üle, mis nende hoogu tublisti pidurdas. Katsevõidu võttis Thierry Neuville, kes läks mõnesekundilise eduga Tänaku ees ka ralli üldliidriks.

Ralli neljanda katse lõpukilomeetrid olid korraldajate poolt jäetud korralikult lumesahaga üle käimata ning see tõi suurt kasu hiljem startinud meestele. Sébastien Ogier ja Ott Tänak kaotasid teistega võrreldes ümmarguselt 20 sekundit, mis saatis Tänaku ka kokkuvõttes teiselt kohalt ühe ropsuga seitsmendaks - kaotust Neuville'ile enne hoolduspausi 19,4 sekundit.

Ka viiendal katsel olid esimesed kolm startijat - Ogier, Tänak ja Latvala - teepuhastajate rollis ning kõrgesse mängu ei sekkunud. Katsevõidu võttis uusmeremaalane Hayden Paddon, ralli liidritest jääb MM-sarja esikolmikuna esimestena startivad Ogier, Tänak ja Latvala üha kaugemale.

Kuuendal katsel nägid fännid ralli esimesi sõiduvigu - väiksed eksimused tegid nii Elfyn Evans kui Esapekka Lappi. Kui Evans oli eelneva rehvipurunemise tõttu niigi kehvas seisus, siis Lappi kukkus väikese väljasõidu ja paarikümnesekundilise ajakaotuse tõttu teiselt kohalt hoobilt viiendaks.

Seitsmendal katsel kaotas tavapärasega võrreldes veel 20 sekundit juurde Ogier, kes aga WRC TV-le oma võimalikku eksimust kommenteerimast keeldus.

NELJAPÄEV:

Tänak sõitis publikukatsel paaris Thierry Neuville´iga ja oli belglasest sekundi jagu kiirem. Kohe stardist sai paremini minema ning puhta sõiduga kasvatas edumaad veelgi. Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier tegi publikukatsel näpuka ja läheb homsele päevale vastu 9. kohalt. Aga vahed on mõistagi olematud. Ogier jääb Tänakule alla 2,5 sekundiga.

SS1 tulemused: 1. Tänak 1.32,7 ; 2. Latvala 1.33,0 ; 3. Östberg 1.33,3 ; 4.-5. Mikkelsen ja Meeke 1.33,6 ; 6. Neuville 1.33,7.

AJAKAVA

3. päev (18. veebruar)

SS17 Likenäs 1 (21,19 km) 08:50

SS18 Likenãs 2 (21,19 km) 10:51

SS19 Torsby 2 [Power Stage] (9,56 km) 13:18

Rootsi ralli

Rootsi ralli lõppseis:

Ogier kalkuleeris oma viieminutilise hilinemisega endale 50-sekundilise karistuse, millega jääb talle vaid kahe sekundiga alles ka kümnes koht.

Punktikatse tulemused:

Seega tuleb selle nädalavahetuse tõelisel ebaõnnesõduril Ogier'l tema kaval võte kasuks - neli lisapunkti talle siit tuleb.

Ogier on finišis ning seda lausa teise ajaga!

Samal ajal kui Ogier veel rajal on, autasustatakse juba ralli esikolmikut.

Ogier on esimeses vaheajapunktis kolmanda ajaga. Kaval võte tõotab prantslasele kasuks tulla.

Neuville on mõistagi finišis rallivõitjana. Nüüd tuleb oodata vaid Ogier' tulekut.

Samal ajal on Sébastien Ogier rajal!

Neuville finišis ja suurepärase ajaga - kaks sekundit Tänakust parem ja kolmas koht.

Neuville kaotab Lappile avasplitis 3,3 sekundit, aga Tänakust on ta 0,9 sekundiga ees. Kas belglane suudab Tänakust ettepoole tulla?

Ogier on endiselt stardialas, aga juba on rajale lastud ka WRC2 masinad. Väga huvitav, mis temast saab.

Seega hoiab Tänak enne Neuville'i ja Ogier' tulekut punktikatsel kolmandat kohta. Vähemalt üks lisapunkt on juba taskus.

Breen finišis - Tänakule kaotust 1,6 sekundit. Mees on aga ilmselgelt oma teise koha üle üliõnnelik.

Aga Breen ohustab ehk isegi Tänakut - teises splitis kaotab ta eestlasele vaid 0,9 sekundit, samas teame, et Tänak tuli katse lõpu väga hästi.

Craig Breen kaotab esimeses splitis 4,7 sekundit. Tema puhul on tähtis teise koha kindlustamine, mitte boonuspunktid.

Vahepeal on lumesadu kõvasti tugevnenud ning sajab laia lund.

Andreas Mikkelsen teeb väga ilusa sõidu, kaotab Lappile 1,9 sekundit ning lööb Tänaku punktikatse arvestuses kolmandaks.

Ogier pole siiski vahepeal rajale tulnud ning on endiselt stardialas.

Paddon suudab vahepeal ka väikese eksimuse teha ning kaotab finišis Lappile üle 10 sekundi. Viies koht uusmeremaalasele.

Paddon kaotab juba esimeses splitis Lappile 4,4 sekundit! Tundub, et neljanda koha heitlus on uusmeremaalasel juba kaotatud...

Lappi, kes on enda sõiduga harva rahul, jääb sedapuhku oma minekuga väga rahule, kuigi ühe korra oleks ta peaaegu kraavi sõitnud.

Lappi finišis - 5,2 sekundit Tänakust kiiremini ja see on nüüd väga tugev avaldus neljandale kohale. Hayden Paddon, teie etteaste!

Ogier on stardis ja seda minut pärast Paddonit! Prantslane on juba rajal.

Lappi paneb esimeses splitis täiesti uskumatu margi maha - edu Tänaku ees 4,3 sekundit!

Järgmine startija ongi Lappi - tuletame meelde, et ta on neljandast kohast ja Paddonist vaid 2,9 sekundi kaugusel.

Östberg finišis - 4,7 sekundit Tänakust maas, aga praegu kolmandale kohale. Lappi ja Paddon tulevad kindlasti veel täisgaasiga ning võivad kõrgeid punkte saada.

Järgmine mees Mads Östberg Tänakut ohustada ei tohiks. Vahe on teises splitis juba neli sekundit.

WRC+ GPS-süsteemist on näha, et Ogier liigub katse alguse poole.

Aga Latvala annab katse viimase osaga natuke aega ära - 1,1 sekundit kaotust Tänakule ja eestlane jääb katse liidriks!

Ka teises vaheajapunktis on vahe vaid 0,4 sekundit Latvala kasuks. Fifty-sixty olukord...

Latvala edestab esimeses splitis Tänakut 0,4 sekundiga! Siin läheb põnevaks!

Suninen finišis ja kaotust Tänakule 11 sekundit. Soomlane läks vist väga kindla peale sõitma.

Suninen kaotab esimeses splitis Tänakule juba 6,3 sekundit.

Tänak: "Ma ei tea, mis Ogier'ga lahti, ta vist peidab ennast. Me ei näinud teda ka teel katsele. Võib-olla üritab ta endale punktikatseks paremat stardipositsiooni saada. Ta mängib ilmselt siin mänge."

Tänak finišis - 6.06,4. Edu Meeke'i ees 6,1 sekundit.

Teises splitis on edu kasvanud juba 4,4 sekundile. Milline tuleb finišiaeg?

Tänak on esimeses splitis Meeke'ist 1,8 sekundit kiirem! Hea märk.

Spekuleeritaks, et Ogier jääb starti meelega hiljaks, et endale parem stardipositsioon saada. Vaatame-vaatame...https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/965188124811804673

Sébastien Ogier pole starti tulnud!

Ott Tänak on samuti rajal! Mees tunnistas ausalt: üritatakse endast sel katsel absoluutne maksimum anda.

Evans finišis - Meeke on temast 1,9 sekundit kiirem.

Evans kaotab juba esimeses splitis Meeke'ile 2,9 sekundit. Siit talle punkte ei tule.

Solberg selgitab naerulsui, et suutis selles olukorras auto mootori välja suretada. Meeke'ile kaotas ta lausa 34,1 sekundit.

Solberg sõitis korra valli sisse, aga publik aitas auto tagasi tee peale!

Teine startija Henning Solberg teadupoolest kõrgetele kohtadele ei pretendeeri ning tema ajad on Meeke'i omadest tunduvalt nigelamad. Juba on rajal ka Elfyn Evans - huvitav, kas tema suudab täna boonuspunktide kohti ohustada?

Kolmeminutiliste stardiintervallide tõttu läheb viimasel katsel teiste tulemisega natuke rohkem aega.

Meeke on finišis ning paneb esimese märgi maha - 6.12,5.

Kris Meeke on rajal!

Nõnda - punktikatse on algamas. Mida suudab Tänak? Kas Lappi suudab end Paddonist mööda suruda? Ees ootab ümmarguselt kümme kilomeetrit.

Tänak on seega järjekorras viies. Mitte just kõige parem koht, aga avapäeva tulemusi arvestades peaks see olema koht, kust on võimalik lisapunkte hankida küll.

Ametlik info: stardijärjekord punktikatsele:https://twitter.com/OfficialWRC/status/965177534743826432

Tänane Hendrik Osula fotogalerii kohapealt: https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=210053

Nüüd läheb veel poolteist tundi, enne kui ralliässad panevad asjad lõplikult paika punktikatsel. Esimene auto on rajal kell 13.18!

Esapekka Lappi jaoks oli tegemist tema hooaja esimese katsevõiduga!https://twitter.com/Karlip1/status/965156608891383809

Kris Meeke tunnistab, et punktikatsel tal erilist šanssi ei ole, kuna peab rajale minema esimesena.

Üldseis enne viimast kiiruskatset. Neuville'i edu on kindel, Lappi on aga neljandat kohta ründamas!

18. katse tulemused:

Aga Neuville tuleb Breenist veel kiiremini - Lappi järel saab ta kiiruskatsel teise koha ning on enne punktikatset iirlasest 16,2 sekundit eespool.

Breen on finišis küllaltki hea ajaga - Lappist vaid 3,3 sekundit aeglasemini.

Nüüd tuleb vaadata, kas Breen suudab enne viimast katset vahet Neuville'iga veel vähendada või jääb belglase esikohaedu turvaliseks.

Paddon on finišis ja kaotust Lappile koguneb 4,5 sekundit - see tähendab, et enne viimast punktikatset on Lappi uusmeremaalasest vaid 2,9 sekundit tagapool! Kõik on võimalik!

Lappi finišis - 10,7 sekundit Latvalast kiiremini! Noor soomlane ründab neljandal kohal olevat Paddonit, kes on temast üldarvestuses vaid seitsme sekundi kaugusel.

Latvala lööb finišis Tänakut 8,5 sekundiga, aga splittide põhjal tuleb Lappi veel vaat et sama palju Latvalast kiiremini!

Tänak: "Üritame punktikatsel maksimumi võtta. Võtsime siin väga ettevaatlikult, et rehve säästa. Kõik sõltub aga oludest, nii lihtne see ongi."

Seekord sai Tänak finiši eel kätte ühe pügala võrra kiirema tippkiiruse - 198 km/h!

Tänak finišis - edu Ogier' ees 1,6 sekundit. Siin oli peaasi lihtsalt turvaliselt ja rehve säästes lõpuni jõuda.

Teemu Suninen tuleb hea hooga - esimeses splitis Tänakust 2,8 sekundit kiiremini. Usutavasti läheb ka rada järgmistele üha kiiremaks.

Tänak läheb esimeses splitis liidriks, edu Ogier' ees 0,9 sekundit. Võrreldes esimese läbimisega on aeg aga seitse sekundit aeglasem.

Tänak on samuti startinud!

Henning Solberg on katsele startinud!

Nõnda - Rootsi ralli eelviimane kiiruskatse on kohe algamas. Tuletame meelde, et tegu on sellesama Likenäsi katsega, mida täna juba korra läbiti. Kuna vahepeal on katset sõitnud ka teiste klasside autod, on teeolud ilmselt mõnevõrra kehvemad. Ott Tänakult ilmselt väga lennukat minekut seekord oodata ei ole - eestlane tunnistas, et läheb pigem rehve punktikatse tarbeks säästma.

Kuna järgmiseks katseks on sellesama Likenäsi teine läbimine, läheb selleni nüüd natuke aega - vahepeal sõidavad katset ka kõik teised võistlusklassid. WRC meesteni jõuame taas kell 10.51.

Üldseis pärast 17. katset:

Meeke on katse alguses spinni teinud ning tema suurde mängu sel katsel ei sekku. 17. katse tulemused:

Neuville finišis - kaotust kogunes Tänakule koguni 16,2 sekundit. See tähendab, et Breen lähenes talle sel katsel 7,9 sekundi võrra ning on üldarvestuses nüüd vaid 14,8 sekundi kaugusel. Belglane ise tõdeb, et teisel läbimisel on temalt kiiremat minekut oodata, esimene läbimine oli ettevaatlik.

Breen finišis, kaotust Tänakule 8,3 sekundit.

Neuville'i vaheajad on üllatavalt aeglased. Teises splitis jääb ta seal juhtivale Lappile alla juba 9,8 sekundiga! Võrdluses üldarvestuse teise mehe Craig Breeniga tuleb Neuville'il kaotust neli sekundit.

Ka Paddon kaotab Tänakule üle 11 sekundi. Lappi jaoks tähendab see aga seda, et neljandal kohal olev uusmeremaalane on nüüd vaid seitsme sekundi kaugusel!

Lappi läheb üldarvestuses Östbergist mööda ja võtab viienda koha! Norralane kaotas sel katsel üllatavalt palju, 15,8 sekundit.

Lappi sõidab välja igati korraliku aja, jäädes Tänakule alla vaid 1,3 sekundiga.

Üldarvestuses otse Tänaku ees olev Suninen kaotas eestlasele 15 sekundit, kuid jääb siiski kokkuvõttes minuti ja viie sekundiga ettepoole. Puhtalt sõiduga teda ei püüa.

Latvala läheb finišis teiseks - 5,9 sekundit kaotust Tänakule.

Kui kaheksa meest on esimesest splitist läbi läinud, suudab Tänaku tempo vastu võtta vaid Lappi, kes sõidab seal välja eestlasega identse aja.

Tänak: "Olud olid tegelikult päris okeid. Pidamist on, ei olnud midagi hullu."

Tänaku Toyota näitab enne finišit väga head kiirust! 9,7 sekundit on edu Ogier' ees finišis.

Ogier edestab tiimikaaslast 0,9 sekundiga. Nüüd on Tänaku kord. Milline tuleb katse lõppaeg?

Evans lööb norralase aega 25 sekundiga. 11.22,4.

Tänak läheb kindlalt liidriks ka teises splitis, 3,4 sekundiga Ogier' ees.

Solberg saab esimese märgi maha panna, kuid lisaks vanale autole segab teda täna kergest lumesajust maha kogunenud õrn ja libe lumekiht. 11.47,7.

Tänak on samuti rajal ning läbi tulnud ka esimesest vaheajapunktist, kus ta edestab teisi 2,5 sekundiga.

Henning Solberg on pühapäevased kiiruskatsed avanud!

Tuletame meelde, et täna on kavas vaid kolm katset, seega Tänakul puhta sõiduga midagi väga püüda ei ole.SS17 Likenäs 1 (21,19 km) 08:50SS18 Likenãs 2 (21,19 km) 10:51SS19 Torsby 2 [Punktikatse] (9,56 km) 13:18

Tänane stardijärjekord samuti midagi rõõmustavat ei paku - eilne katkestaja Meeke ei ole pandud esimeseks, vaid hoopis ülejäänud WRC meestest tahapoole koos Yazeed Al-Rajhiga. Tänak on seega järjekorras juba neljas mees, pärast Solbergi, Evansit ja Ogier'd.

Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Rootsi ralli saab täna viimase kolme katsega oma lõpplahenduse ning seisud meie jaoks kiita ei ole - Ott Tänak hoiab enne tänast alles üheksandat kohta ning mõtleb kindlasti juba ainult ja ainult punktikatsest.

Tänak rääkis WRC Live'ile veel meediaalas: "Olukord oli tegelikult päris lihtne. Krisil oli katse alguses autoga probleeme, ta sõitis väga aeglaselt. Tee oli kitsas, aga tundus, et ta laseb mu mööda. Ta sõitis kõrvale, ma kõhklesin korra... Aga siis ta läks peaaegu kraavi ja ma otsustasin minna. Ta hakkas autot teele tagasi keerama ja meil oli väike intsident."

Üldseis laupäeva lõpuks:

Nüüd on see kauaoodatud video olemas! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-skandaalne-hetk-ott-tanaku-ja-kris-meekei-kokkuporge-rootsi-ralli-13-kiiruskatsel?id=81153923

Neuville on finišis parima ajaga 2.32,7. Lappi teine (+0,5), Mikkelsen kolmas (+0,7), Östberg neljas (+0,8), Tänak viies (+1,0).

Suninen läheb kolmandaks. 1,5 sekundiga Tänaku taha (Lappile kaotust 2,0).

Lappi edestab Tänakut 0,5 sekundiga. Neljandat katsevõitu Otile siit ei tule. #rallysweden2018 #rallysweden #svenskarallyt #wrc A post shared by Danne Eje (@danneeje) on Feb 17, 2018 at 10:17am PST

Latvala kaotab Tänakule 2,6 sekundit ja läheb katse aegades kolmandaks.

Trampliinil korraliku hüppe teinud Tänak lõpetab Ogierist 1,8 sekundit kiirema ajaga!

Ogier juhib katset 0,8 sekundiga tiimikaaslase Evansi ja 4,8 sekundiga Solbergi ees.

Parima pildi Neuville'i närvikõdi pakkunud hüppest jäädvustas Jaanus Ree (Red Bull Content Pool)

Päeva viimane katse, mis samuti ilmselt paremusjärjestust ei muuda, algab kell 20.26.

Palju pilte fännidest läbi Delfi fotograafi Hendrik Osula kaamerasilma: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-fotod-vaata-millised-meeleolud-valitsevad-eestlaste-teisel-kodurallil-rootsis?id=81153263

Üldseisus suuri muutusi pole.

Tänak võitis täna juba kolmanda kiiruskatse. Ei saanud tema ajale enam keegi vastu.

Kui kuus autot on lõpetanud, on Tänak ikka liider. Latvala kaotab eestlasele 0,6 sekundit. Oti kommentaar: "Olud olid neljapäevaga võrreldes väga erinevad, suured rööpad ja libe. Lihtsalt väike katse."

WRC Live stuudios käis Kris Meeke, kelle sõidud tänaseks sõidetud on. Mootor kaotas jõu seetõttu, et lumi oli turbosse tunginud. Mehaanikud annavad endast parima, et ta Citroen homseks korda saada. Pikalt keerutati ümber palava pudru, räägiti publikust, reeglitest ja varsti tiimiga liituvast Sebastien Loebist, kuid Tänaku intsidendini ei jõutudki. Meenutas veidi intervjuud Kristina Šmigun-Vähiga vana-aastaõhtul, kui üheks intervjuu tingimuseks oli, et "dopingust ei räägi"

Tänak juhib katset 1.34,7-ga. Ogier teine (+0,8), Solberg kolmas (+2,9).

VIGADE PARANDUS! Õiendame siinkohal ära ka ühe varasema apsu, millele lugejaid tähelepanu on osutanud. Video, mis sotsiaalmeedias ringleb, pole siiski Tänaku ja Meeke'i kokkupõrkest. Avarii toimus katse alguses 5 km paiku, videos on tegu aga puhta möödumisega katse lõpuosas. Rammimise videot pole veel välja ilmunud.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-tanaku-sarkastiline-vastus-suurele-ajakaotusele-olen-vaga-onnelik?id=81152931

Autod on teel Karlstadi hipodroomile, kus on väike tankimine ja regrupeerimine. Kell 18.45 sõidetakse 1,9-kilomeetrine šõukatse, kell 20.26 veel Torsby Sprint (3,43).

Neuville'i moment: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rootsi-ralli-liider-neuville-oli-teist-aastat-jarjest-lahedal-katastroofile?id=81152727

Aga järjekordne katsevõit Neuville'ile tuleb! Tänak piirdub katsel üheksanda ajaga (+16,5). Neuville'i edu kokkuvõttes Breeni ees suureneb 18,8 sekundile. "Eelmisel aastal, kui ma rahulikult võtsin, sõitsin välja. Nüüd on võitlus käimas ja ma surun," ei kavatsegi Neuville hoogu maha võtta.

Neuville oli Colin's Crestil lähedal katastroofile! Vajus kahe ratta peale. Väljasõit oli lähedal.

Mikkelsen on Breenist veel 0,8 sekundit kiirem. Neuville'i splitid on võimsamad.

Paddon tuleb finišisse teise ajaga (+3,3 sek Breenile).

Breen parima ajaga finišis. 0,3 sekundit Östbergist kiirem. Tänak on katse aegades kuues (+11,7).

Östberg läheb katset juhima. 41 meetrit hüppas ja Lappit edestas finišis 0,7 sekundiga.

Suninen saab kolmanda aja, kaotades Lappile 6,1 sekundiga, Tänakust oli 1,2 sekundit kiirem.

Lappi sõidab katsele põhjad. Latvalat edestab 4,9, Tänakut 7,3 sekundiga.

Latvala sõidab finišis Tänaku aja 2,4 sekundiga üle. Splitide põhjal on Tänakust kiiremad ka Suninen ja Lappi. Jari-Matti kurdab, et auto käitub kummaliselt - ülejuhitavus, alajuhitavus, midagi on ka käiguvahetusega viga. "Sellega on kohutav sõita!"

Otilt väga sarkastiline kommentaar. Küsimus: kas sa oled pettunud ka? Vastus: "Tegelikult olen väga õnnelik."

Tänak läheb katsel liidriks. 3,8 sekundiga Ogieri ette.

Tänak võttis hüpet rahulikult

Latvala sõidab Tänaku esimese spliti 0,5 sekundiga üle.

Tänak läheb esimeses splitis 3,4 sekundiga Evansi ette liidriks.

41 meetrit hüpanud Ogier: "See on võibolla ainus hea osa sellest katsest. Meil pole enam palju teha."

33 meetrit hüpanud Solberg kurtis halva pidamise üle ja ütles, et oleks peaaegu üle katuse käinud.

Meeke 14. katsel enam rajale ei tule. https://twitter.com/mcsherry87/status/964866184112934914

Delfi TV otseülekanne alustas! Tasub refresh teha.

Ralli liider Neuville võidab 13. katse 6,6 sekundiga Mikkelseni ja 9,4 sekundiga Breen'i ees. Üldarvestuses suurendas belglane Breeni ees edu 14 sekundile. Tänak langes tagasi üheksandaks. Suninenist maas 1.23,8-ga, liidrist juba 3.24,6-ga. Ogier kaotab Tänakule 37,2 sekundit.

Meeke'i kommentaar: "Tegin lihtsa vea, sõitsin ninaga lumevalli ja kui ma tagasi sain, polnud mootoril enam jõudu. Ott üritas minust mööduda, ma tõmbasin kraavi äärde, aga ta sõitis meile otsa ja me käisime väljas." SÕNA SÕNA VASTU!

uudised: see pole enam rally

Endrik: Kas sellise asja eest ei peaks aega tagasi saama?

Katse aegades juhib Lappi 2 sekundiga Östbergi ees. Suninen on kolmas (+10,3), Latvala neljas (+14,5), Tänak alles kaheksas (+1.52,8).

"Saime Krisi kätte. Ta lasi meid kitsas kohas mööda ja sõitis teele tagasi pöörates meile otsa, rammides meid välja!" https://twitter.com/OfficialWRC/status/964856113358307328

Tänak kaotab finišis Ogierile tervelt 1.35,1-ga. Väga kahju!

Craig Breenil olevat ka katse alguses probleeme. Lumevall. Auto vasak tagumine ots kahjustatud.

Esimeses splitis kaotas Tänak Ogierile poolteist minutit, raporteeritakse WRC Live ülekandes.

Evans kaotab finišis Ogierile 14,8 sekundit.

Tänak olevat 5,1 km peal seisma jäänud aga sai uuesti liikuma! Meeke'ist möödumine oli ka just WRC Live eetris.

Tänaku esimest splitti pole mõtet maha hõigata, sest ajavõtusüsteem on veidi rikkis. 5.59,2 ta Latvalale kindlasti ei kaota.

Ogier on finišis ajaga 13.15,2 ja märgib taas, et isegi WRC2 masinad on neist kiiremad.

Tänak sai Meeke'ist mööda.

Nii... Graafiku järgi on Latvala ja Tänak Meeke'ile järele jõudmas. Mis nüüd saab?

Kris Meeke olevat lumevalli kinni jäänud. Auto vasak tagumine ots on kahjustada saanud. Liigub väga aeglaselt.

Evans tegi pirueti ja sõitis paar meetrit vales suunas. Siin läheb korralikult aega kaduma. Auto tagaosaga põrkas lumevalli.

Ogier enam nii väga ei naerata. Temagi on teel! Ootame esimesi vaheaegu.

Kostja: Eks ilmselgelt on vaja mingidki punktid ära võtta, kui Ogier juba räägib, et tal pole enam midagi võita, siis Ott see-eest peaks pingutama maksimaalsetele võimalikele punktidele, et aasta lõpuks oleks võimalik võidelda esikoha eest (isegi kui sel rallil see võimalik pole). Ilmselgelt oleks vaja punktikatselt häid punkte lisaks ja kui olud seda lubavad, siis usun, et Ott need ka ära toob! Nael kummi!

Rootsi rallil viibiv lugeja on meile saatnud pildi 11. katselt. Julgustame teisigi ohtralt klõpse tegema ja saatma! Eelkõige sellest, mis toimub raja ääres publiku seas.

Rootsi rallil viibiv lugeja Reigo (tervitused talle!) on meile saatnud pildi 11. katselt. Julgustame teisigi ohtralt klõpse tegema ja saatma! Eelkõige sellest, mis toimub raja ääres publiku seas.

heins: vahed on mitme võistluspaari vahel väga väikesed ja mehed annavad minna. usun, et keegi esikaheksast katkestab...

Mati Jaeski: Selge on see, et punktikatsel tuleb maksimumi püüda. Aga sellega ma küll nõus pole, et vall vs 7 koht ja pole vahet. Seitsmes koht annab kah mõne punkti, mis hooaja lõpus ehk vägagi ära kuluksid. Näitas seda ka ju eelmine hooaeg, et iga punkt on tegelikult tähtis!

Huviline: WRC2 Arai sõidab sellel katsel sama kiiresti kui Ogier! Sellised siis jälle teeolud.

Fänn: Lappit vist ei püüa enam puhta sõiduga, aga latvala tuleb seljatada jätta ja homme tuleb 300% punkti katsel anda, sest kaotada väga pole midagi saad seitsmenda või lõpetad vallis

Üldseis pärast 12. kiiruskatset:

Neuville tõmbab sellele katsele WRC klassis joone alla teise ajaga (+1,3 kaotab Breen'ile). Tänak saab siit kuuenda aja (+7,3).

Q.: Tundub siiski, et taganttulijatel on eelis, kuigi Ott paneb täiesti hullu.

Mikkelsen jääb kokkuvõttes kolmandale kohale, kuid Paddon hingab vaid 0,2 sekundiga kuklasse!

Mikkelsen võtab katsel sisse kolmanda koha (+3,9 sek Breenile) ja tõukab Tänaku hetkel viiendaks.

Raju! Breen sõitis vahepeal kahe ratta peal. "Jeesus kristus! Nii lõbus!" kommenteeris ta. Läks katset juhtima, Lappi kaotab talle 5,2, Tänak 7,3 sekundit. Kohe tuleb tagant Paddon, kes läheb katse aegades teiseks (+2,5).

Östberg on finišis kolmanda ajaga - Lappile kaotab 7,6, Tänakule 5,5 sekundit.

Lappi läheb katse aegades liidriks, Tänakut edestab 2,1 sekundiga.

Imestunud Latvala kommentaar on lõbus: "Olete aegades kindel? Milline mu aeg Otiga võrdluses oli? Siis oli meil väga halb aeg! Ma ei tea, kuidas Ott saab nii kiire olla. Ma ei saa teda peatada, ta teeb väga head tööd."

Latvala kaotab Tänakule 7,5 sekundit. Seega temast Ott veel kokkuvõttes mööda ei saa.

Tänak finišis seni kiireima ajaga 10.02,6. Meeke'i edestab 15 sekundiga. ""Üritan, aga olud tunduvad olevat sama rasked nagu eile. Meil on küll kaks-kolm meest ees, kellest meile väga kasu on."

Teises splitis läheb Lappi samuti liidriks, 2,8 sekundiga Tänaku ette.

Teises splitis oli Tänaku edu Meeke'i ees 7,8, kolmandas aga juba 10 sekundit.

Lappi on esimeses splitis 2 sekundiga Tänaku ette juhtima läinud. Tänak juhib teises splitis 4 sekundiga Latvala ees.

Ogier sõidab Solbergi aja 37,3 sekundiga üle. "Kaotame nüüd jälle päris palju aega. Aga vähemalt oli hommikul vahva."

"Ogieril oli eile õigus. Sellisel teel pole lihtne esimesena sõita," ütles naerusuine Henning Solberg finišis.

Tänak sõidab Meeke'i spliti 3,3 sekundiga üle!

Meeke läheb esimeses splitis liidriks 0,9 sekundiga Evansi ette.

Huviline: Kruus on pigem halb, sest piik rehv on mõeldud jääle. Külmund kruusa sisse piik ilmselt kõige paremini peale ei hakka.

Evans tuleb esimesse vaheajapunkti Ogierist 1,3 sekundit kiiremini.

Q.: Iga Wrc auto läbimisega tuleb rohkem kruusa välja. Ei teagi, kas see on hiljem startijate jaoks hea või pigem halb.

Ogieri esimene split on Solbergist 8,1 sekundit kiirem.

Ralli liider Neuville rääkis hoolduspausil: "Käiguvahetuse probleem oli tegelikult väike elektrooniline rike, mille me saime autost ära parandada, seega sinna läks ainult viis või kuus sekundit kaduma, kui me üritasime aru saada, mis toimub. Teisel katsel tegi 360-kraadise pirueti, aga üldiselt oli hea hommik - suutsime vahet veidi suurendada. Breen üritab suruda, see on tema esimene võimalus proovida rallit võita, aga ma usun, et me suudame olukorda kontrollida." Foto: Hyundai

Väike valik Colin's Cresti hüpetest: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-uhkemaid-ohulende-rootsi-ralli-kuulsalt-colins-cresti-huppelt?id=81151535

SiimP2rn: Huttunen pani jälle hange ja +4min. Võtab ikka pisara silma, kui näen kes meie Karl Kruuda asemel Hyunday R5 rooli pandi. Pakun, et Karl näitaks kindlasti etemat minekut, küsimus oleks muidugi, kes talle teed juhataks, nüüd kui Martin istub Otti kõrval.

Martin Järveoja värsked kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-jarveoja-monda-kurvi-ei-suuda-maailmas-keegi-kiiremini-soita-kui-ott-seda-tegi?id=81151463

Tommi Mäkinen: "Eilsetest oludest ja ajakaotusest on ikka veel kahju. Oleme täna Oti esituses näinud täiesti uskumatut sõitu. Käisin ka ühte katset vaatamas ning see nägi ka kõrvalt imeline välja. Ta meenutab mulle ennast minu karjääri ajal. See on nüüd tõeline Rootsi ralli - suured vallid, väga nauditav."

Tänak WRC Live ülekandes: "Täna on hoopis teine ralli. Stardikoht on parem, oleme üsna keskel - mitte parim, aga ka mitte halvim. Meil on normaalne pidamine. Kordusläbimistel läheb raskemaks. Esimeste seas on raske olla, aga vähemalt pole me enam teised nagu eile ja loodetavasti nii kohutav pärastlõuna ei tule. Tunnen end autos hästi ja naudin. Mida kiirem oled, seda paremini auto töötab."

Ogier WRC Live ülekandes: "Naudime, kuidas saame, aga sõidame oma lõbuks, mitte enam tulemuse peale. Oleme punktidest kaugel. Olud on täna paremad, värsket lund nii palju pole."

Ootame sõitjaid meedia- ja hooldusalasse ja toome teieni esimesel võimalusel Tänaku värsked kommentaarid! 12. kiiruskatse stardib kell 13.44.

Tänak soovib Twitteris oma endisele bossile õnne. https://twitter.com/OttTanak/status/964790954019446785

Toomas: Uskumatu ralli. Hetkel pole tippudest veel keegi katkestanud. Aga lõpuni aravatavasti nii ei lähe.

Kokkuvõttes suureneb Neuville'i edu Breeni ees 5,9 sekundile. Tänak tõuseb kaheksandaks, Latvala on vaid 8 sekundi kaugusel, Lappi 34 sekundit ees.

Neuville röövib Tänakult katsevõidu. 0,9 sekundiga Oti ette.

Neuville juhib kolmandas splitis Tänaku ees 0,6 sekundiga.

Mikkelsen tõuseb poodiumikohale tagasi, aga Tänakule kaotab katse aegades 2,3 sekundiga.

Anders Avik: Palju Õnne Malcolm Wilsonile! ja eks kõik rallisõrad teavad, kes on kiireim mees Rootsis, Neuville jaoks võib see hetkel olla selline magusmõru sõit.

Paddon jääb finišis Tänakule 4,1 sekundiga alla.

Neuville on esimeses splitis kiireim - 0,3 sekundiga Tänaku ette.

Breen läheb katse aegades kolmandaks (+0,8 Tänakule). Ott juhib endiselt Ogieri ees 0,3 sekundiga.

Breen on heas hoos. Teises splitis kaotab Tänakule vaid 0,9 ja Ogierile 0,4 sekundiga. Kolmandas jääb Otist maha vaid 0,5-ga. https://twitter.com/TheDDuran/status/964795510560362496

Pikima hüppe rekordi võite jälle Mads Östbergi nimele kirjutada! Katse aegades läheb ta neljandaks, Tänakule kaotab 4 sekundit.

Suninenil ripub pärast hüpet autotükk esiklaasil. Katse aegades alles seitsmes, kaotust Tänakule 11,6 sekundit. Seega Tänak tõuseb vähemalt kaheksandaks. Suninen kaotab talle juba 10 sekundit. "Tabasime lumevalli natuke. Ei olnud just kõige parem katse."

Raul Kukk: Tänak on minu arust selgelt näidanud kes on sellel rallil kiirem mees maailmas. Kui olud on võrdsed siis pole talle vastast.

Latvala on väga rahulolematu ja raputab pead. "Tegin suure vea. Esimesene korralik kurv - tulin sealt liiga kiiresti, mäletan, et mul oli sees viies käik. Sõitsime lume sisse ja kiirus kadus täiesti. Kaotasime seal palju aega."Tänak kaotab Latvalale kokkuvõttes nüüd vaid 8 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule finišis 5,9 sekundit ja läheb hetkel katse aegades neljandaks. Ogier teine, Meeke kolmas, Evans viies, Solberg kuues.

Tänak on finišis parima ajaga! Ogieri võitis 0,3 sekundiga. "Hea katse. Väga aeglane ja väga tehniline. Iga auto toob endaga rohkem lund rajale, lõpu poole võib päris libedaks minna."

Tänak edestab teises splitis Ogieri 0,5 sekundiga.

Evans kaotab Ogierile finišis 8,7 sekundit, Meeke Ogierile vaid 3,3 sekundit.

Ogier (8.37,1) edestab finišis Solbergi 22,2 sekundiga. "Vähemalt oli meil autos lõbus."Samal ajal on olemas ka Tänaku esimene split, mis on Ogieriga täpselt sama.

Kalle Kaljula: Rootsi rallil viibivale lugejale, kes kirjutas mureliku kirja. Eesti rahvas pole Otti maha kandnud. Nii mõistlikke kommentaare pole ma ammu lugenud, kõik teavad, et Ott oli eile maailma kiireim lumesahk

Aimar: Tegelikult ei ole ju midagi hullu, arvestades MMi üldseisu. Vaja jõuda punktidele ja Latvalast ette.

Evans kaotab esimeses splitis Ogierile 4,3 sekundiga.

Ogier edestab Solbergi esimese splitis 8,1 sekundiga. Ei midagi hullu.

Solberg ja Ogier saavad mõlemad lumevallilt paraja litaka. Näis, kuidas see maailmameistri aegadele mõjub...

Rootsi rallil viibiv lugeja Markus on meile saatnud järgmise kirja: "Võtan vaevaks kirjutada Otist, kui väga neutraalne rallifänn. Olles väga kaua rallisporti jälginud võin selgelt öelda, et Sebastieni ning Otti ütlused ei olnud valed, mis puudutasid raja puhastamist. Kahjuks pilti pole võtta kuigi olin raja ääres, kuid selgelt oli näha, et lund oli olulised rohkem, kui need kaks meest raja läbisid. Ootasime väga palju, kuid saame tänaseks selgelt öelda, et Ott on kõrgete kohtade jagamiselt väljas. Esimene päev oli kriitilise tähtsusega ning selle all ma pean silmas reedet. Täiesti arusaadav on meie mehe pahameel ning süüdistused korraldajate suunas sest sellist ebaõiglust raja käsitlemisel pole mina 10 aasta taguse ralli jälgimisel veel näinud. Arvestades eestlasliku kritiseerimist siis toon Otti asemel näiteks pigem Ogieri, kes on valitsenud rallimaailma pikalt, kuid sellel rallil on viimaste seas. Raja ääres oli selgelt näha, kuidas Ogier ja Tänak rada paksust lumest puhastasid. Lihtsalt minu mõttetera enne, kui Eesti inimesed Otti jälle maha kannavad."

Henning Solberg on rajal ja vaatemänguline 11. katse on alanud!

Järgmine katse koos vägeva Colins Cresti hüppega algab juba kell 11.08!

Üldseis pärast 10. katset: 1. Neuville 1:39.30,4, 2. Breen +4,2, 3. Paddon +14,2, 4. Mikkelsen +14,4, 5. Östberg +16,6, 6. Lappi +32,9, 7. Latvala +58,0, 8. Suninen +1.10,3, 9. Tänak +1.11,9, 10. Meeke +1.49,9, 11. Ogier +3.01,9, 12. Evans +3.04,7.

Neuville tegi katsel pirueti. Käigukast on parandatud. Jääb Breeni ette 4,2 sekundiga liidriks. Katse aegades belglasele seitsmes koht (+9,3 sekundit Tänakule). Ott on nüüd ka ametlikult 10. katse võitnud!

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 18,5 sekundit ja langeb esikolmikust välja. Breen võib tõusta liidriks.

Paddon kaotab finišis Tänakule 9,4 sekundit. Meie meest enam keegi ei ohusta.

Breen läheb katse aegades neljandaks Tänaku, Latvala ja Lappi järele (+4,7 sekundit Tänakule).

Mikkelsen on splittides samuti aega kaotanud. Teises splitis juba Tänakust 11,7 sekundit maas. Neuville'i kolmas split on Tänakust 9,4 sekundit aeglasem. Seega palju õnne järjekordse katsevõidu puhul!

Tänaku selja taha ei kuku, Latvala selja taha küll. Tänak on tal vaid 1,6 sekundiga kukil. Katse aegades läheb Suninen seitsmendaks (+36 sek Tänakule).

Suninenil oli katse alguses moment (piruett), kuhu läks mitukümmend sekundit kaduma. Neljandas splitis kaotab Tänakule juba 36 sekundit. Võib üldarvestuses Tänaku selja taha kukkuda, aga ei pruugi.

Lappi võtab katse aegades sisse kolmanda koha (+4,4 Tänakule, +0,1 Latvalale). "Olen liiga ettevaatlik. Üritan lumevallidest eemale hoida. Ma pole enam piisavalt julge."

Kokkuvõttes väheneb Tänaku ja Latvala vahe 13,9 sekundile (oli 18,2).

Latvala jääb finišis Tänakule 4,3 sekundiga alla. "Ott sõidab väga kiiresti praegu. Ma ei saa kiiremini. Tal on midagi lisaks varuks."

Kolmandas splitis edestab Tänak Latvalat 2,3 sekundiga. Ott finišis parima ajaga 12.58,2, Meeke'ist 7,8 ja Ogierist 11,6 sekundiga kiirem! "Olud ei olnud võibolla nii head kui eelmisel katsel, aga mõistlikult okeid. Katse keskosa oli kena. Kokkuvõttes on täna päris nauditav."

Teises splitis jääb Latvala Tänakule 0,2 sekundiga alla. Tihe rebimine Toyotade vahel.

Latvala on Tänaku esimese spliti aja 1,1 sekundiga üle sõitnud. Teises splitis edestab Tänak Meeke'i 3,4 sekundiga, kolmandas juba 5-ga.

Ogierilt (aeg 13.09,8) küsitakse finišis, mida ta saab täna veel teha, et ettepoole tõusta. Prantslane vastas: "Öelge teie mulle!"

Tänak esimeses splitis kiireim! Meeke'i edestab vaid 0,8 sekundiga, Ogieri 1,7-ga, Evansit 4,0-ga ja Solbergi 10,5-ga.

Henning Solberg on rajal ehk 10. katse on alanud!

Teine eestlane Ken Torn katkestas. Sõitis teelt välja. https://twitter.com/Karlip1/status/964773353822310400

Veelkord Tänaku kommentaar peale 9. katset: https://twitter.com/OttTanak/status/964763695892107264?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11291%3Farticle_id%3D4409999

Järgmine katse - SS10 Hagfors (23,4 km) - stardib kell 10.12.

WRC Live raporteeris otse Hyundai boksist, et ka nemad ei tea, mis Neuville'i autol viga on. Fakt on aga see, et belglane pidi aga kangist käiku vahetama. Kommentaatorid kahtlustavad hüdraulikaprobleemi.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Neuville, 2. Mikkelsen +5,2, 3. Breen +8,8, 4. Paddon +14,1, 5. Östberg +17,2, 6. Lappi +37,8, 7. Suninen +43,6, 8. Latvala +1.03,0, 9. Tänak +1.21,2, 10. Meeke +1.51,4, 11. Evans +2.56,1, 12. Ogier +2.59,6

Neuville finišis viienda ajaga (+7,8 sekundit Tänakule), aga belglasel on käigukastiga mingid probleemid, kuigi ta seda intervjuus ise ei tunnista.

Mikkelsen jääb Tänakule alla 8,1 sekundiga. Läheb hetkel viiendaks. Kokkuvõttes edestab Breeni 3,6 ja Paddonilt 8,9 sekundiga.

Paddon võtab katsel sisse viienda koha, kaotades Tänakule 9,8 sekundit. Breen möödub kokkuvõttes Paddonist (5,3 sekundiga ette).

Breen läheb katse aegades teiseks Tänaku ja Latvala vahele. Eestlasele kaotab vaid 4 sekundit.

Suninenil pole Tänaku lähedale asjagi - 21,8 sekundit kaotust. Östberg võtab katse finišis sisse viienda koha (+15,6 Tänakule).

Kolmas Toyota Lappi on finišis kolmanda ajaga, kaotades Tänakule 7,1 ja Latvalale 2,5 sekundiga.

Splittide põhjal pole keegi Tänakust kiirem olnud.

Latvala kaotab finišis Tänakule 4,6 sekundiga. Meeke 15,6-ga, Ogier 18,6-ga, Evans 22,6-ga, Solberg juba 43,4-ga.

Oligi viga sees. Latvala kaotab kolmandas splitis Tänakule vaid 2,3 sekundiga. Neljandas splitis juhib Tänak Meeke'i ees 13,6 sekundiga. Ott vajutab!

Tänak on finišis parima ajaga 10.02,0. 15 sekundit Meeke'ist kiirem! "Olud on palju paremad kui eile. Pidamine on parem. Katse lõpp oli lumisem, aga kokkuvõttes oli hea." https://twitter.com/Karlip1/status/964762041096527872

Teises splitis ka Latvala 1.02,8-ga maas. Kolmandas splitis on Tänak Meeke'ist 10,5 sekundit kiirem. Samas on ka Ogierile kuvatud imelik kolmas split (+1.54,0 Tänakule). See ei saa tõsi olla, sest Ogier on finišis korraliku ajaga.

Latvala esimene split on kummaline: kaotab Tänakule juba minutiga. Käis võsas või keerab ajavõtusüsteem käru?

Teine split: Tänak esimene, Meeke teine (+9,3), Ogier kolmas (+9,5), Evans neljas (+13,1).

Henning Solberg on esimesena finišis ajaga 10.45,4. Ogier sõidab selle kohe 24,8 sekundiga üle.

Tänaku esimene vaheaeg on parim kõigist! Ogieri edestab 4,3, Meeke'i 5,4 sekundiga.

Meeke kaotab esimeses splitis Ogierile 1,1 sekundit, Evans 2,1, ootame Tänakut...

Esimene splitt on meil praegu vaid Ogieri ja Solbergi võrdluses. Ogier on seal 6 sekundit kiirem.

Henning Solberg on rajal ja tänane võistluspäev alanud!

Mati Jaeski: Vaadates stardijärjekorda, on Otil kindlasti võimalik tõusta. Eilset vaadates just umbes viiendast kohast alates hakkasid tulemused paranema.

Heix: Pole hullu, küll Ott paar kohta ikka sõiduga ka tagasi võtab...

WRC koduleht annab ka teada, et kõik katsed on lumised, aga värsket lund pole öösel peale sadanud. Terve päev peaks olema selge taevas. Temperatuurid kõiguvad -2 ja -5 vahel.

Rallivõidu koefitsiente vaadates on selge, et Hyundai on väga heas olukorras, Tänak, Latvala ja Ogier päris nigelas.

mar: ees läheb nagunii rebimiseks ja keegi ehk eksib :)

Q.: Võib arvata, et tänased ajad on palju ühtlasemad, mis tähendab kahjuks ka seda, et Ottil on väga raske ettepoole tõusta. Tõusta tundub olevat võimalik üksnes kellegi ebaõnne tõttu. Kahju.

Tänane stardijärjekord: 1. Solberg, 2. Ogier, 3. Evans, 4. Meeke, 5. Tänak, 6. Latvala, 7. Lappi, 8. Suninen, 9. Östberg, 10. Breen, 11. Paddon, 12. Mikkelsen, 13. Neuville.

Tundub, et öösel uut lund juurde pole sadanud, mis peaks olusid võrreldes eilsega sõitjatele täna võrdsemaks tegema.https://twitter.com/voiceofrally/status/964744516065529857

Eilse päeva sündmustest loe pikemalt siit: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-hyundai-haaras-rootsi-rallil-reede-jarel-kolmikjuhtimise-tanaku-kaed-on-seotud?id=81123379