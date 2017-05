OTSEBLOGI: Tänak püüab Portugali MM-ralli viimaselt katselt lisapunkte

Pühapäeval sõidetakse kokku neli kiiruskatset kogupikkusega 42 kilomeetrit. Neist viimane katse on MM-sarja koondtabelisse lisapunkte andev powerstage. Päev algas Eesti aja järgi kell 11.08.

Puhta sõiduga Tänak vaevalt neljandalt kohalt kõrgemale tõuseb, aga teadupärast on tegemist tehnikaspordiga, kus alalõpmata juhtub. Pinge on üleval ja loodame parimat! Delfi vahendab sündmusi otseblogis.

Avapäev, reede:

Ralli avapäev kulges ülimalt tihedalt ja põnevalt: katseid võitsid väga mitmed erinevad sõitjad ning vahed on minimaalsed. Kuuenda katse järel tõusis üldliidriks just Tänak, kes edestas Jari-Matti Latvalat vaid 0,1 ning Hayden Paddonit 3,7 sekundiga.

Olulised sündmused hakkasid juhtuma aga seitsmendal katsel, kui nii Jari-Matti Latvala, Kris Meeke kui Hayden Paddon erinevatel põhjustel katkestasid ja/või aega kaotasid. Latvala autol ütlesid üles pidurid, Meeke'il purunes vedrustus ning Paddoni Hyundaid vaevavad mehaanilised probleemid.

Päeva lõpetanud kahel publikukatsel suuri intsidente ei juhtunud - Tänak suurendas oma edu Sordo ees sekundi võrra, Ogier tuli samal ajal eestlasele 1,2 sekundi võrra lähemale.

Teine päev, laupäev:

Kavas oli kolme kiiruskatse kahel korral läbimine. Kogupikkust oli kuuel katsel 155 kilomeetrit.

Kui avakatsel (17,43 km) sai Tänak neljanda aja ning säilitas liidrikoha, siis järgmisel kiiruskatsel (22,3 km) oli eestlane kiireim ning kasvatas oma edumaa Ogieri ees 6,3-le sekundile.

Tänaku kommentaar katsevõidule: "Kui tahad tipus olla, siis pole muud valikut, kui pedaal põhja suruda! See katse oli kõigi jaoks uus ja meil õnnestus teha hea puhas sõit."

Järgmisel katsel lõhkus Tänak masina tagaosa ning kaotas kiireimat aega näidanud Ogier`le minuti ja 23 sekundiga, langedes kokkuvõttes viiendaks.

Tänak tunnistas ralliraadiole, et ta sõitis masina tagumise osaga vastu raja serva ning vasak tagumine osa sai kannatada. Katkise autoga tuli sõita ligi 20 kilomeetrit.

Hooldusalas tehti eestlase masin korda ning 13. ja 14. kiiruskatsel näitas ta vastavalt kolmandat ja neljandat aega. Ogier kasvatas samal ajal edumaa Thierry Neuville'i ees juba 23 sekundile.

Päeva lõpetas 37-kilomeetrine katse, mille võitis Neuville 6,2-sekundilise eduga Ogier' ees. Kokkuvõttes kahanes Ogier' edu belglase ees 16,8 sekundile. Tänak oli katsel kolmas ja kerkis üldarvestuses mööda Craig Breene'ist.

Homme on kavas veel neli kiiruskatset kogupikkusega vaid 40 kilomeetrit. Päev algab kell 11.08.

Ralli üldseis enne viimast võistluspäeva:

Viie etapi järel juhib MM-sarja 102 punkti kogunud Ogier (M-Sport), kellele järgnevad Jari-Matti Latvala (Toyota) 86, Neuville (Hyundai) 84 ja Tänak 66 punktiga.

Ott Tänak Portugali rallil

Östbergi õhulend kandus 42 meetri kaugusele. Pole paha.

Hänninen viiendaks, 6,1 sekundit liidrist.

Östberg teeb ülipika hüppe, kuid teiseks, 1,5 sekundit Lappist maas.

Raske nädalavahetus, kurtis Latvala, hea, et läbi sai.

Latvala saab Lappilt 1,9 sekundiga tappa. Kes on maailma kiireim soomlane kruusal?

Sel tasemel on kiirused uskumatult suured, kiitis esmakordselt Toyota WRC autoga MM-il kaasa löönud Lappi.

Tohoh, Lappi pikalt, 5,5 sekundiga liidriks.

Al Quassimi maandub trampliinilt peaaegu teelt välja. Aeg on kesine.

Meeke ilus lõpuhüpe ja 0,8 sekundit kiirem kui Paddon.

6.46,3 Paddonile. Kolm sekundit kehvem, kui esimesel läbimisel.

Starditakse 3-minutiliste vahedega.

Paddon on startinud ehk siis viimane katse käib.

Sordo tunnistas, et päeva esimesel katsel ajas Tänak hullu. "Olin pisut hirmul ja suurendasin kiirust. Nüüd on vahe temaga OK."

"Kõik on OK, ei midagi erilist," kommenteeris Tänak viimase katse eel. "Hoidsin Breeniga turvalist vahet ja säästsin rehve, et viimasel katsel suruda. Mõni punkt oleks teretulnud."

Fafe 2, kus jagatakse viiele kiiremale punkte 5-4-3-2-1 peaks kirjade järgi algama kell 14.18.

Selline on siis seis enne viimast kiiruskatset. Ehk siis kohad vahetuvad vaid siis, kui midagi juhtub.

Ogier 0,2 sekundiga Tänaku ette. Ehk siis kõik kenasti üle lõpujoone. Ei mingit draamat. Kuid jääb veel punktikatse. Seal võib juhtuda.

Finišis Neuville siiski Tänakust pisut kiirem, hetkel neljas.

Neuville ja Ogier säästavas samuti rehve, splitis Tänakus aeglasemad.

Sordo kah finišis, 0,8 sekundit Tänakust kiirem.

Tänak on finišis viienda ajaga, Evansist 2,7 maas.

Tänak võtab asja maru rahulikult ja kaotab splitis Evansile 1,1 sekundit.

Lappi seni kiireimana finišis, aeg 5.55,3 ehk siis napilt saab käe soojaks.

8,66 kilomeetrit ehk kahekordne mikihiire katse, kus võita pole midagi, kaotada palju.

18. kiiruskatse käib, ässad veer rajal ei ole.

Uus esimese auto stardiaeg: 12.55.

18. kiiruskatse start viibib.

Tänakul on soov säästa enne viimast kiiruskatset rehve.

Sellised siis 17. kiiruskatse tulemused.

Ogier teatab, et edumaa Neuville'i ees on mugav, kuid ralli lõpeb siis, kui auto finišis.

Kümnekonna minuti pärast stardib 17. kiiruskatse.

Hetkeseis siis selline.

Pilti kah Tänakust.

Tundub, et poodium on paigas niikaua, kui draamat ei juhtu. Tänak läheb ilmselt punktikatselt maksimumi võtma.

Ogier katsel kiireim, võidab 3,3 sekundiga Sordot ja Neuville'i. Tänak hetkel neljas.

Tänak pole sooritusega rahul. "Arvasin, et võtan asja rahulikult. Olin aga pikalt liiga kiire. Meil on täna teised eesmärgid."

Ogier splitis kiireim.

Sordo lõi 17. katsel Tänakut 0,3 sekundiga.

Tänak 16. katsel võitu ei saanud Paddon edestas teda 2,6 sekundiga.

Neuville kaotab splitis Tänakule täpselt sekundiga.

Tänak finišis liider, 2,6 sekundit Östbergist ees.

Sordo lisab pisut kiirust ja jääb splitis Tänakust maha vaid 1,1 sekundiga.

Kõik kurdavad, et 17. katse on veelgi libedam. Evans kuulutab, et sõitis katse lihtsalt läbi.

Tänak vaheajapunktis taas kiirem, edestab Latvalat 1,4 sekundiga.

Tänak tõdes, et tee oli üllatavalt libe ja hüppelt maandumine kõva.

Samal ajal käib juba 17. kiiruskatse. Latvala sõidab põhjad.

Ogier kaotab 0,9 sekundit. Katsevõit käes, aga kahjuks selle eest lisapunkte ei saa, alles teisel läbimisel. Aga tore ikkagi.

Neuville kaotab Tänakule finišis 0,1 sekundit.

Ogier ja Neuville splitis Tänakust aeglasemad. Lõhnab meite mehe katsevõidu järele.

31,3 sekundit Tänakul veel tagasi taha. Palju.

Sordo finišis, 7 sekundit Tänakust aeglasem.

Tänak finišis. Liider. 2,6 sekundit Latvalast kiirem.

Sordo kaotab splitis Tänakule 4 sekundit.

Evans jääb finišis Latvalale alla 0,8 sekundit.

M-Sport on vaheajapunktis asjad enda kätte võtnud. 1. Tänak, 2. Evans +1,9.

Latvala teatas, et sõitis ühe kurvi pisut pikaks, aga juhib ikkagi. Esialgu.

Latvala kiireim, Östberg teine.

Tänak on samuti startinud.

Juhtimise võtab omakorda üle Lappi 5,4 sekundiga.

Lefebvre sõidab ootuspäraselt põhjad.

Kõik WRC tipud on valinud tänaseks pehme rehvisegu.

Neli esimest autot on rajal. Kohe läheb teele vastne Toyota noormees Esapekka Lappi, kes püsib 11. kohal ja ihkaks kindlasti kasvõi punktikest.

Samas huvitav, kas Neuville hakkab 16,8 sekundiga juhtivat Ogieri taga ajama?

Kokku sõidetakse 40 kilomeetrit ja Tänakul pole kihutamisega ilmselt võimalik teha Sordoga tagasi vahet 38,3 sekundit, millega pääseks ta podiumile. Kellelgi peaks ees mingi jama juhtuma.

Täna on kavas neli kiiruskatset. Neist esimene, legendaarne Fafe esimene läbimine alga kell 11.08 ehk siis kohe.

Blogiga jätkame homme hommikul. Päeva esimene katse on kavas kell 11.08.

Seis enne viimast võistluspäeva:

Päeva viimase kiiruskatse ajad:

Tänak kerkib Breenist päeva lõpuks paari sekundiga mööda, neljandaks!

Tänak kaotab lõpuks Neuville'ile ikkagi 10,3 sekundit.

Sordo kaotab Neuville'ile 22 sekundit! Tänaku jaoks pole homme ehk ka kolmas koht võimatu...

Ogier: "Olen edumaaga rahul ja lähen homme esikohta kindlustama."

Tänak liigub Ogier'ga sarnases tempos, Neuville'ile jääb eestlane viimases vaheajapunktis paari sekundiga alla.

Ogier kaotab Neuville'ile lõpuks suisa 6,2 sekundit. Esikohaheitlus pole veel sugugi läbi.

Neuville'ilt põhjad - 24.33,8.

Tänak on teises vaheajapunktis langenud teiseks, napilt Ogier' seljataha.

Evans kaotab 15,4 sekundit Latvalale.

Lappi veeretab auto katse lõpuni, kuid kaotab parematele viis minutit.

Viimastel katsetel head kiirust näidanud Lappi jäi raja äärde.

Latvalalt põhjad - 24.45,1.

Tänak on esimeses vaheajapunktis kiirem kui keegi teine, seejuures Breeniga on vahe juba seitse sekundit!

Latvala on taas kõigist varem startinutest selgelt üle, isegi Östbergist.

Latvala läks rajale, ülejäänud põhimeeste stardini on veel omajagu aega.

Päeva viimane kiiruskatse on alanud.

Päeva viimane kiiruskatse algab poole tunni pärast, kell 19.04.

Üldseis 14. kiiruskatse järel:

14. kiiruskatse tulemused:

Ka Tänak ei saa kuidagi Ogier'le vastu sel kiiruskatsel - kaotust 6,2 sekundit. Neljas aeg.

Sordo kaotab Ogier'le 7,9 sekundit.

Ogier sõidab liidrile vääriliselt - siit tuleb küll kiiruskatse võit! Edu Neuville'i ees 4,5 sekundit.

Neuville on Latvalast napilt kiirem - 13.35,5.

Breen kaotab Latvalale samuti palju - 7,5 sekundit. Tänakul on seega hea võimalus Breeniga vahet oluliselt vähendada.

Evans kaotab Latvalale suisa 17,1 sekundit.

Kõik põhimehed, ka Tänak, on esimeses vaheajapunktis ajaliselt ühes augus.

Lappi jätkab hästi, kaotust kaasmaalasele vaid 1,3 sekundit.

Östberg kaotab Latvalale suisa 9,8 sekundit.

Latvalalt oodatult põhjad 14. kiiruskatsele - 13.36,6.

Samal ajal on alanud päeva eelviimane katse.

Üldseis 13. kiiruskatse järel:

13. kiiruskatse tulemused:

Tänak: "Me pole väga pettunud, see kõik käib ralli juurde. Olime sel katsel võib-olla veidi ettevaatlikud, aga tulime puhtalt läbi - see on tähtsaim."

Tänak läheb kolmandaks, kaotust Neuville'ile 3,5 sekundit.

Tänak kaotab teises vaheajapunktis Neuville'ile neli sekundit.

Ogier kaotab Neuville'ile vaid sekundiga.

Tänak kaotab Neuville'ile esimeses puntkis viis sekundit.

Neuville'ilt võimsad põhjad - 10.43,4! Latvalast 3,6 sekundit kiirem.

Breen kaotab Latvalale finišis 2,8 ja Evans 4,1 sekundit.

Neuville on ka teises vaheajapunktis kindlalt teistest üle. Meie ootame aga Otti esimesse punkti.

Neuville on esimeses vaheajapunktis selgelt kiireim. Saab näha, kas hoog vaibub või mitte.

Tänaku stardini on veel omajagu aega.

Lappi teeb enda kohta väga tubli kiiruskatse - kaotust Latvalale vaid 3,1 sekundit.

Östberg kaotab Latvalale 3,2 sekundit.

Latvala sõidab parima aja - 10.47,0.

Lefebvrelt põhjad - 10.56,9.

Gorban lõpetab katse esimesena, tema aeg 11.47,1. Paremad saavad sellest umbes minutiga jagu.

Latvala läheb rajale. Hetkel kedagi teist tugevatest rajal veel pole.

Paddonil on mingisugused probleemid roolivõimuga ning ta jääb tee äärde.

Tänase päeva esimese katse kordusläbimine on alanud. Pikkust sel 17,43 kilomeetrit.

Ralliraadio katse eel: "Ott oli tegemas nii-nii head rallit, kuid lõhkus siis oma vedrustuse. Kahju, ta oli tõesti väga heas hoos!"

Päeva neljas kiiruskatse algab viie minuti pärast.

Tänak kirjutab sotsiaalmeedias, et loodab auto korda saada ja õhtul juba taas kõrgete kohtade eest sõita. https://www.facebook.com/otttanakfanpage/posts/1288480727917660:0&width=500

Sellel fotol ei tundu Tänaku masinal suurt viga olevat:

Üldseis 12. katse järel:

12. katse tulemused midagi rõõmustavad meile ei paku:

Tänak tunnistas ralliraadiole, et neil purunes raja perve pihta sõitmise järel masina vasakus tagaosas midagi ning viimased 20 km tuli sõita katkise masinaga!

Tänak on finišis ning kaotab Ogier`le koguni 1.23! Eestlane langes kokkuvõttes viiendaks!

Tundub, et Tänaku masin on päris kõvasti kannatada saanud...

Ogier edestab Neuville`i 6,9 ja Sordot 8,6 sekundiga.

Ogier`lt liidriaeg 24.41,5.

Tänak kaotab viimases vaheajas Ogier`le juba 28 sekundiga!

WRC teatab, et Tänak kaotab aega masina vasaku tagumise osa tõttu, mis on kannatada saanud. https://twitter.com/OfficialWRC/status/865882225761562626

12. katse finišis püsib endiselt liidrina Latvala aeg.

Ka Neuville ja Sordo edestavad eestlast mõne sekundiga.

Kolmandas vaheajas on Tänaku edu tiimikaaslase Ogier ees kokku kuivanud ning prantslane on juba 10 sekundiga kiirem!

Ralli kolmas ja neljas mees ehk Neuville ja Sordo kaotavad Tänakule hetkel 8-9 sekundiga.

Tänak ka teises vaheajas (15 km) liider - Ogier kaotab talle 3,2 sekundiga!

Tänak edestab 7,7 km vaheajas teise koha meest Ogieri 3,3 sekundiga!

Tänak on esimeses vaheajas taas kiireim!

Latvala sõidab uue liidriaja - 24.56,1.

Prantslane Stéphane Lefebvre saab kirja teise aja, kaotades Paddonile 10,8 sekundiga. Üldarvestuses kumbki mees aga kõrges konkurentsis enam kaasa ei löö.

Paddon saab ajaks 25.14,2.

Peagi on oodata 12. kiiruskatse esimesi lõpuaegu.

Eelmine katse kukutas favoriitide hulgast ka Evansi, kes kihutas kivile otsasõidu vältimiseks rajalt välja. Kaotust Tänakule kogunes lõpuks 1.25 ning britt on nüüd seitsmes (+1.39). https://twitter.com/RallysupportNL/status/865861925330182144

12. kiiruskatse, millel pikkust 37,55 km, on alanud. Tänak saab rajale 15nda mehena.

Järgmine kiiruskatse algab juba kell 13.04.

Tänaku kommentaar katsevõidule: "Kui tahad tipus olla, siis pole muud valikut, kui pedaal põhja suruda! See katse oli kõigi jaoks uus ning meil õnnestus teha hea ja puhas sõit." https://twitter.com/OttTanak/status/865862925357125632

Üldseis 11. kiiruskatse järel:

11. kiiruskatse tulemused:

Tänaku üldedu Ogier ees kasvas 6,2-le sekundile. Kolmandaks kerkis Neuville, kes jääb eestlasest maha 18,9 sekundiga.

Tänakult kiireim aeg! 5,2 sekundit nobedamalt kui Ogier.

Ogier sõidab Neuville`i liidriaja 4,7 sekundiga üle!

Breen läheb teiseks, Latvala jätkuvalt liider. Vahe üks sekund.

Otilt võimas aeg esimeses vaheajapunktis - edu järgnevate ees üle kolme sekundi!

Lappi teeb sõiduvea ja kaotab katse lõpus Latvalale 50,1 sekundit.

Evans kaotab esialgsetel andmetel teises vaheajapunktis mitukümmend sekundit parematele. Veel esimeses vaheajapunktis oli ta teistega võrdne.

Östberg kaotab Latvalale 5,6 sekundit.

Latvala ja Östberg on vaheajapunktides sama kiired kui Paddon.

Latvala edestab katse lõpus Paddonit 3,1 sekundiga.

Paddon sõidab taas teistele tippudele aja ette - 13.49,9.

Järgmine katse on juba alanud.

Palju põnevam ei saaks üldseis olla!

10. kiiruskatse tulemused:

Tänak: "Ogier sõidab väga hästi, kuid ma pole selle katsega tuttav ja ei suutnud endast kõike anda. Me ei plaani Ogier'le esikohta loovutada, vaid võitleme edasi."

Sordo kaotab finišis Ogier'le suisa 7,3 sekundit...

Tänak lõpetab, kuid kaotab Ogier'le 3,5 sekundit. Ott jätkab siiski ralli liidrina.

Teises vaheajapunktis on Ogier ja Tänak täpselt sama ajaga.

Ogier: "Olen autoga rahul!"

Ogier läheb napilt, aga kindlalt juhtima: 10.46,4!

Neuville kaotab Evansile 1,6 sekundit.

Tänak esimeses vaheajapunktis kiireim! Vahe järgmistega sekund.

Neuville ja Ogier tulevad esimesest vaheajapunktist läbi Evansiga samas tempos. Tänak läheb kohe rajale.

Evans sõidab võimsad põhjad - 10.46,6!

Hänninen, kes kiidab ralliraadios rada ja oma noort meeskonnakaaslast Lappit, kaotab Paddonile ja Latvalale 3,5 sekundit.

Lappil koguneb kaotust kahele paremale 3,8 sekundit.

Östberg kolmandaks, kaotust liidritele 2 sekundit.

Latvala: "Võitlen kõrge palavikuga. Tunnen end väga nõrgana, sest sain öösel vaid mõned tunnid magada."

Latvala sõidabki välja täpselt sama aja nagu Paddon - 10.56,6.

Gorban, Al Qassimi ja Prokop kaotavad Paddonile minuti ringis.

Latvala ja Östberg liiguvad vaheajapunktide põhjal Paddoniga täpselt samas tempos.

Raskekahurväe ehk Sordo, Ogier, Neuville'i ja Tänaku stardini on veel omajagu aega.

Paddon: "Naudin sõitmist, auto on tõeliselt hea!"

Paddon on tugevatest esimesena kiiruskatse finišis: aeg 10.56,6.

Ott läheb täna rajale 15. mehena.

17,43-kilomeetrine päeva avakatse on alanud!

Veel loetud minutid ning rallipäev algabki.

Ogier on päevaks valmis. https://twitter.com/SebOgier/status/865837383568285696

Õige üldseis Neuville`i aja korrigeerimise järel:

Öösel on tehtud üldarvestuses väike parandus: Neuville tõusis neljandaks: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuville-tosteti-portugali-rallil-kuuendalt-kohalt-neljandaks?id=78278384

Mads Östberg võtab viimase katse võidu hoopis endale - 1.46,5. Ka Paddon tuli väledalt - 1.46,9.

Viimase katse tulemused. Evans ja Ogier kiireimad, Tänak kolmas:

Üldseis pärast ralli reedest võistluspäeva. Tänaku edu Sordo ees on 4,6 ja Ogieri ees täpselt viis sekundit. Samas võib Neuville kohtunike otsusega samuti esikolmiku kannule tõusta.

Breen - 1,48,1. Ühtlasi saame suures mängus olevate sõitjate mõttes katse ja tänase päeva kokku võtta.

Evansilt suurepärane aeg - 1.47,1.

Sordo - 1.47,6. Hispaanlane jääb homse päeva eel napilt Ogieri ette.

Tänak: "Andsin tänavakatsel endast parima, kuigi see oli päris raske. Olen tänasega rahul, auto on küllaltki hästi esinenud. Nüüd saame ka probleemid ära parandada."

Tänak lõpetab reedese võistluspäeva ajaga 1.47,3. Väga ilus!

Neuville - 1.47,4. "Jari tuules tolmu sees sõitmine maksis meile 20 sekundit. Kui kohtunikud oma tööd hästi teevad, oleme õhtuks esikolmikus."

Latvala: "Põhiline on see, et teame, et Toyotaga on võimalik võidu peale sõita."

Tänavasõidurežiimis Latvala - 1.51,8.

Valitseva maailmameistri aeg on 1.47,1. Ogier võib päevale küllaltki rahulolevalt tagasi vaadata.

Ogier alustab sama katse teist läbimist...nüüd!

Sama katse teine läbimine peaks algama üsna pea, seega ärge meie otseblogist kaugele minge!

Üldseis pärast 8. katset. Tänaku edu Sordo ees kasvas 4,3 sekundile, aga Ogier tuli sekundi võrra lähemale ning jääb nüüd meeskonnakaaslasest 5,2 sekundit maha.

Kui tipud on publikukatse esimest korda läbi sõitnud, on katse seis selline:

Breen - 1.51,1.

Evans - 1.50,2.

Üldarvestuses Tänakule kõige lähemal olev Sordo kaotab Tänakule 0,7 sekundit juurde - 1.50,5.

Tänak riivas kitsal teel küll barjääri, aga saab kirja arvestatava aja - 1.49,8, Ogier saab eestlaselt ühe sekundi tagasi.

Neuville - 1.49,0, Ogierist 0,2 sekundit aeglasem. Tuletame meelde - tõenäoliselt antakse talle Latvala intsidendi eest 10-15 sekundit aega tagasi, mis kergitab temagi võidukonkurentsi.

Teisena tuleb oma katkise autoga Latvala - 1.53,9, kaotust 5,1 sekundit.

Ogieri aeg on esimesel läbimisel 1.48,8.

Tänavakatsed imelises Braga linnas on alanud.

Järgmisena ootavad meid ees kaks tänavakatsed Braga linnas. Nendele antakse start kell 21.03 ehk täpselt poole tunni pärast.

Ralli üldarvestus: Tänak endiselt esimene, Sordo, Ogier ja Breen tema kannul.

7. katse tulemused: Sordo kiireim, Tänak kolmas, Latvala-Meeke-Paddon kõrgest mängust väljas.

Igatahes on selle katse järel Tänaku edu üldarvestuses teiseks tõusnud Sordo ees 3,6 ning kolmandaks kerkinud Ogieri ees 6,2 sekundit.

Latvala, Meeke ja Paddon on igatahes suurest mängust väljas. Kahju - see ralli oli seni olnud uskumatult paljude sõitjate vahel uskumatult võrdne. Samas suurendab see Tänaku võiduvõimalusi...

Paddonil on mehaaniline probleem - autot üritatakse taas käima saada.

Meie jaoks oluline finiš - Breen saab kirja 19.30,8, mis on meie jaoks väga hea uudis - vahe Tänakuga on kuus sekundit. Üldarvestus lüüakse selle katsega aga totaalselt segamini ning veel on ebaselge, mis saab Neuville'ist - kui ralli kohtunikud leiavad, et Latvala hoidis teda kinni, võib ta selle eest ajalist kompensatsiooni saada.

Evans - 19.27,3. Tänakust 2,5 sekundit aeglasem.

Kris Meeke'i autol läks rehv katki. Paddoni kohta uudiseid veel pole.

Sordo on finišis kiireim - edu Tänaku ees 4,6, Ogieri ees 2,6 sekundit.

Latvala: "Katse alguses läksid pidurid katki ning sõitsime seejärel välja. Sõitsime seejärel tänavasõidurežiimis."

Tänak: "Meil oli auto pisut kahjustada saanud ning oli tõesti raske, aga vähemalt tulime lõpuni."

Nüüd on ka Paddon seisma jäänud! Mis toimub?

Tänak - 19,24,8 on Ogierist täpselt kaks sekundit aeglasem.

Nüüd on Kris Meeke seisma jäänud!

Neuville'i sõnul kaotas ta Latvala taga kinni olles vähemalt 20 sekundit.

Neuville võtab Ogierilt katse viimase osaga natuke tagasi, kuid kaotab siiski 16,5 sekundit.

Tänak on nüüd Latvala kinni püüdnud ning läheb soomlasest mööda. Latvala lasi eestlasel mugavalt mööduda ning tundub, et Tänak õnneks väga palju aega ei kaotanud.

Tänaku kolmas vaheaeg on Ogierist 3,7 sekundit aeglasem.

Tänak on Latvalast füüsiliselt nüüd vaid viie-kuue kurvi kaugusel.

Ogier on finišis ning esimene märk on maha pandud: 19.22,8. Samal ajal on Neuville kolmandas splitis prantslasest 19,4 sekundit aeglasem.

Tänaku teine vaheaeg on Ogierist 1,2 sekundit aeglasem. Paari minuti jooksul peaks Latvala selg ees vastu tulema.

Hyundai sõnul kaotaski Neuville seetõttu aega, et pidi Latvalast mööduma. Tänak nihkub Latvalale üha lähemale - loodetavasti läheb meie mehel lihtsamalt.

Latvala tundub päris mõistlikul tempol liikuvat. Tänakul on temani veel tükk maad minna.

Neuville kaotab Ogierile teises splitis 14,7 sekundit. Kas belglane jäi Latvala taha kinni?

Loodetavasti suudab Latvala katse sellise tempoga lõpuni sõita, et ta Tänakule jalgu ei jää. Praegu soomlane igatahes taas liigub, kuid Neuville on temast juba omajagu eespool.

Tänak on samas splitis Neuville'ist 2,7 sekundit aeglasem. Eestlasest on kiirem ka Ogier.

Jari-Matti Latvalal on probleeme! Soomlane kaotab esimeses vaheajapunktis Ogierile peaaegu kaks minutit ning Neuville on ta kinni püüdnud!

Portugali ralli on olnud täiesti uskumatu: liidrikoht on vahetunud juba kuuel korral! Samal ajal on seitsmendale katsele ka start antud.

Seitsmes katse algab juba loetud minutite pärast - kas Tänak sai oma auto kõverast detailist jagu ja suudab liidrikohta kaitsta?

Üldarvestus: Tänak tõusis esimeseks, edu Latvala ees on aga nii minimaalne kui veel olla saab!

Kuuenda katse tulemused. Neuville kiireim, Tänak kolmas:

Meeke on finišis, kaotust Neuville'ile 9,5 sekundit ning Ott Tänak on ralli üldliider!

Meeke on raskustes! Teises splitis jääb ta Tänakule juba 5,5 sekundit alla ning eestlane on tõusmas ralli üldliidriks!

Enne seda katset Tänaku kandade peal tallunud Breen annab nüüd natuke tagasi, kaotades eestlasele 4,2 ning katsevõidu poole nihkuvale Neuville'ile 6,2 sekundit.

Meeke on avasplitis Tänakust 4,3 sekundit aeglasem, aga tuletame meelde, et eestlane andis katse teises osas natuke tagasi.

Sordo on Tänakust 0,2 sekundit aeglasem, aga tõuseb üldarvestuses Ogieriga täpselt samale pulgale. Selle ralli pingelisus on muljetavaldav!

Ralliraadiole tunnistab Tänak, et midagi oli autol kõveraks läinud ning see tuleks enne järgmist katset kiirelt üle vaadata.

Tänak edestab finišis Latvalat 1,2 sekundiga, aga jääb Neuville'ile täpselt kahe sekundiga alla. Üldarvestuses läheb meie mees aga teiseks.

Tänak teises vaheajapunktis enam nii nobe ei ole - Neuville on temast juba kiirem, aga Latvalat edestab eestlane 1,3 sekundiga. Neuville on samal ajal finišis seni kiireima ajaga: 10.25,0.

Tänak on esimeses splitis kolme minuti peal imeline: 3,7 sekundit Latvalast kiirem!

Kuues katse on alguse saanud ning esimesed autod on juba rajal.

Järgmine katse leiab aset juba 15 minuti pärast - ärge kaugele minge!

Üldkokkuvõttes tõusis liidriks Meeke, Tänak on endiselt kolmas. Vahed on ülimalt väikesed - esimese üheksa seast ei saa veel kedagi suurest mängust välja arvata!

5. katse tulemused: Paddon võimsalt esimene, Tänak neljas.

Östberg ongi keset katset seisma jäänud. Ootame veel ka Esa-Pekka Lappi tuleku ära ning võtame katse kokku.

Meeke'i edu on Latvala ees üldarvestuses 0,2, Tänaku ees 1,3 sekundit. Breen on 1,9-sekundilise kaotusega neljas, Paddon (+4,6) tõusis viiendaks.

Meeke on finišis ning tõuseb üldarvestuses liidriks - 15.40,7.

Östbergil tundub olevat probleeme - teises splitis jääb ta parimatele juba üle 15 sekundi alla.

15.35,6 on Paddoni uus liidriaeg, mis toob ta esikohaheitlusesse tagasi.

Splittide põhjal tuleb sama katse hommikul võitnud Paddon taas väga hästi, Meeke jääb seni aga poole maa peal Tänakule alla.

Tänak: "Sõitsin alguses paar kurvi laiaks, aga muidu oli okei."

Sordo tuleb väga hea ajaga - 15.39,8 viib ta katse liidriks ning üldarvestuses Ogierist vaid 0,2 sekundi kaugusele.

Tänaku finišiaeg on seni kiireim, aga seda Latvala ees vaid 0,1 sekundiga - 15.41,3. Eestlane andis katse lõpuosas natuke tagasi.

Neuville - 15,43,1.

Tänaku viimane vaheaeg on Latvalast 1,4 ja Ogierist 3,9 sekundit kiirem.

Latvala finišis - 15.41,4.

Ogieri märk maas - 15,45,5. Hommikusest sõidust 4,4 sekundit kiirem.

Dani Sordo tuleb teises vaheajapunktis aga veel nobedamini, edestades Tänakut 0,7 sekundiga.

Tänaku hea tempo jätkub ka teises splitis - seal on tema edu Latvala ees juba 2,2 sekundit. Ogier jääb eestlasest juba 4,5 sekundiga maha.

Tänak on seni esimeses vaheajapunktis parima ajaga - Latvalat edestab ta 1,3 sekundiga, Ogieri 2,6 sekundiga. Hea märk!

Ogieri vaheaeg esimeses splitis on kaks sekundit parem kui esimesel läbimisel - 3.40,4.

Tere taas! Portugalli ralli jätkub juba mõne minuti pärast Viana do Castelo katse teise läbimisega. 26,7 kilomeetrit põnevust algab nüüd - Sebastien Ogier on rajale läinud!

Ott Tänaku värsked muljed on siin: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-portugalis-ott-tanak-katset-voita-on-vaga-keeruline-tase-on-vaga-kova?id=78274906

Nüüd ootab rallimehi ja -fänne väike paus - reedene võistluspäev jätkub kell 18.09, kui alustatakse samade katsete teise läbimisega.

Üldarvestuses on Tänak kolmandana Latvalast vaid 1,2 sekundi kaugusel. Esinelik on vaid 1,4 sekundi sees, esiviisik viie sekundi sees.

Neljanda katse tulemused: Tänak sai koos Meeke'i ja Breeniga katsevõidu.

Östberg kaotab samuti üle kümne sekundi aega ning suurde mängu vähemalt esialgu ei sekku.

See tähendab ühtlasi, et Tänak jääb hoolimata katsevõidust üldarvestuses endiselt kolmandaks, kuid vahed on äärmiselt väikesed - Latvala jääb liidriks vaid 0,5-sekundilise eduga Meeke'i ees. Ootame veel ka Östbergi ja Lappi ära ning saamegi tänase võistluspäeva esimese poole kokku võtta.

Ka Meeke tuleb täpselt sama ajaga nagu Tänak ja Breen! See katse saab kõigi eelduste kohaselt kolmikvõidu.

Paddon kaotab Tänakule veel 7,4 sekundit juurde. Uusmeremaalane alustas tänast päeva võimsalt, aga on nüüd kõvasti langenud.

Elfyn Evans on katse viimases osas oma 15 sekundit aega kaotanud, Craig Breen tuleb aga finišisse Tänakuga täpselt sama ajaga. Iirlane on meie ekipaažist ka üldarvestuses vaid 0,2 sekundit maas.

Tänak: "Olen rohkem rahul kui enne. Väike muudatus seadistuses on auto tasakaalu parandanud."

Tänak finišis seni parima ajaga: 19.14,0 edestab Ogieri 1,2, Neuville'i 2,0 ja Latvalat 4,5 sekundiga.

Ogier edestab finišis Latvalat 3,3 sekundiga. Soomlase hoog on pisut raugenud.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak seni kiireim - edu Neuville'i ees 0,8, Latvala ees 3,7 sekundit.

Teises splitis on Tänak Neuville'ist 1,5 sekundit aeglasem. Latvala on aga veel pool sekundit kehvemini tulnud.

Tänak ei ole neljandat katset väga hästi alustanud - esimeses vaheajapunktis on tema kaotus kõige kiiremalt tulnud Ogierile 2,4 sekundit.

Samal ajal on start juba antud ka ralli neljandale kiiruskatsele, milleks on 27,46 kilomeetri pikkune Ponte de Lima.

Lefebvre'i kehva aja põhjuseks on avarii, mille tõttu mees ilmselt ka tänaseks katkestama peab. Prantslase auto käis ühe korra üle katuse.

Üldseis pärast 3. katset - Tänak tõusis kolmandaks, Latvala liidriks.

3. katse tulemused. Latvala esimene, Tänak kolmas.

Östberg, kes samuti Tänakust üldarvestuses eespool oli, jääb eestlasele alla ning Ott tõuseb üldkokkuvõttes kolmandaks!

Meeke jääb Tänakule küll 2,4 sekundiga alla, kuid jääb üldarvestuses napilt ettepoole.

Craig Breen tuleb Tänakust 0,6 sekundit aeglasemini. Samal ajal kaotab Paddon aga viimases osas korralikult aega - Latvalast on ta lausa 9,7 sekundit kehvem!

Evans tuleb Tänakust 0,6 sekundit väledamalt. kuid jääb üldarvestuses ikkagi eestlase seljataha.

Sordo jääb Tänakule 3,3 sekundiga alla.

Tänak finišis teise ajaga - kaotus Latvalale 1,9 sekundit, edu Neuville'i ees 0,6 ning Ogieri ees 2,4 sekundit.

Teises splitis on Latvala taas Tänakust 0,3 sekundiga mööda läinud. Soomlane on ka finišis kiireim - 10.25,2, edu Ogieri ees 4,3 sekundit.

Tänak on esimeses vaheajapunktis seni kiireim, edestades Neuville'i kolme minuti peale juba 1,1 sekundiga.

Kolmas kiiruskatse (Caminha) on 18 kilomeetri pikkune ning sisaldab endas vaateid Atlandi ookeanile. Esimesena on rajal taas Ogier.

Ärge oma arvutitest või nutiseadmetest kaugele minge - järgmine katse algab juba kümne minuti pärast!

Üldkokkuvõttes tõusis Tänak seitsmendaks - kaotus Paddonile 6,2 sekundit.

Teise katse tulemused: Paddon esimene, Tänak neljas-viies:

Esimene katse on WRC meeste jaoks lõppenud ning olukord on tõesti vapustavalt põnev - suures mängus on sees vaat et kümme sõitjat!

Meeke tuleb samuti Tänakust kiiremini, kaotades Paddonile 1,2 sekundit.

Hayden Paddon läheb katset juhtima - edu Latvala ees täpselt sekund, Tänaku ja Breeni ees 3,9.

Craig Breen tuleb finišisse Tänakuga täpselt sama ajaga.

Evans jääb soomlasele finišis alla täpselt seitsme sekundiga. Võib juba praegu öelda, et Tänak on tänast päeva kenasti alustanud.

Vahepeal on teises vaheajapunktis suurepärast minekut näidanud Paddon, kes edestab seal Latvalat 2,3 sekundiga. Mitmed sõitjad on aga katse teises pooles aega kaotanud.

Sordo jääb Latvalast maha 7,3 sekundit.

Tänak: "Üsna hea tunne. Metsa sees olid mõned raskemad kohad, aga üldiselt läks hästi."

Tänak finišis - 2,9 sekundit Latvalast aeglasemalt, 1,7 Ogierist kiiremalt.

Neuville ongi katse lõpus omajagu aega kaotanud - Latvalale jääb ta finišis alla 11,8 sekundiga. "Ma ei tea, mis juhtus. Pole õrna aimugi."

Tänak on kolmandas vaheajapunktis Latvalast 1,2 sekundit aeglasem, kuid nii Ogierist kui Neuville'ist nobedam.

Latvala finišis - edu Ogieri ees 4,6 sekundit.

Neuville on kolmandas splitis aega kaotanud - ta jääb seal Latvalast juba kaheksa sekundit maha.

15.49,9 - Ogier paneb finišis esimese märgi maha.

Tänak tuleb teises splitis Latvalast 0,1 sekundi võrra kiiremini. Eestlane näitab head hoogu. Samal ajal on esimesest vaheajapunktist läbi tulnud ka Sordo ja Evans, kes liiguvad sisuliselt samas tempos Tänakuga.

Neuville edestab teises splitis Ogieri ees on 0,7 sekundit, nii et Latvala näib tõesti olevat lihtsalt head sõitu tegemas. Vaatame, kuhu paigutab ennast Tänak.

Tänak tuleb esimesest vaheajapunktist läbi seni kiireimana - edu Ogier' ees 1,8 sekundit. Samas tundub, et prantslasel on midagi juhtunud - järgmises splitis kaotab ta Latvalale 5,8 sekundit. (Või siis on soomlane elu sõitu tegemas. Ootame.)

Teisel katsel minnakse rajale MM-sarja üldarvestuse järgi: "teepuhastajaks" saab seetõttu olla Ogier, Tänak on järjekorras neljas.

Täna on kavas kokku kaheksa katset, millest kuus on küllaltki pikad - päev saab alguse Viana do Castelo 26,7-kilomeetrise katsega.

Tere hommikust (või juba pärastlõunat?) kõigile rallisõpradele! Tänase päeva esimese kiiruskatse alguseni on jäänud vaid napilt alla kümne minuti.

Avakatse tulemused:

Tänak langes 12. kohale (+2,4).

Ogier edestab Latvalat ning saab avakatse kuuenda aja 0,7-sekundilise kaotusega Neuville`ile ja Östbergile.

Tänaku kommentaar: "Oli päris libe, kuid see on suurepärane koht, kus rallit alustada. Homme leiame oma õige kiiruse ja anname endast maksimumi." https://twitter.com/OttTanak/status/865278529910472704

Neuville`ilt täpselt sama aeg, mis Östbergil. https://twitter.com/EspanaEsRally/status/865278546884927488

Nüüd Neuville ja Meeke.

Liider Östberg edestab Tänakut 2,4 sekundiga.

Tänak kaotab Breenile napilt ning saab ajaks 2.39,0. Hetkel kaheksas aeg.

Tänak ja Breen stardis.

Sordo aeg neljas - 2.37,1. Kohe on oodata Ott Tänaku aega.

Hetkeseis: 1. Östberg 2.36,6, 2. Paddon +0,1, 3. Evans +0,4.

Evans on Östbergist napilt aeglasem - 2.37,0.

Östberg edestab Paddoni vaid 0,1 sekundiga. https://twitter.com/RallySolo/status/865274028281483265

Östberg uus liider - aeg 2.36,6.

WRC masinal Esapekka Lappi kihutab liidriaja 2.39,2.

Škoda WRC2 masinal kihutav Mikkelsen saab kiireima aja 2.40,0.

WRC2 klassi mees Campos on saanud seni kiireima aja 2.45,8.

Avakatse on alanud!

Tänak on üldises stardijärjekorras 17. mees ehk üheksas võistluspaar.

Tere kõigile rallisõpradele. Juba õhtul 21.03 stardib Portugali ralli! Pöidlad pihku! Alustuseks selline uudis M-Spordi meeskonna kohta. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-hakkab-tootama-ogier-heaks-m-spordi-boss-on-valmis-kasutama-tiimikorraldusi?id=78261730