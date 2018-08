OTSEBLOGI | Tänak on Saksamaa rallil jälle omaette klassist. Neljas katsevõit järjest!

Saksamaa MM-ralli

Neuville startis päeva viimasele katsele!

Jaapanis soovitakse juba homsele sünnipäevalapsele õnne. https://twitter.com/TOYOTA_GR/status/1030469308743380992

Üldseis pärast 6. katset:

6. katse ajad:

Evans platseerub katseaegades Latvala selja taha neljandaks, kuid hoiab üldarvestuses oma neljandat positsiooni. Soomlane jääb maha vaid 0,4 sekundiga.

Latvala rõõmustas, et kui ta hommikul kaotas Tänakule sel katsel 13 sekundit, siis nüüd on vahe alla kuue sekundit. "See on suur samm edasi!" Sellise ajaparanduse olevat andnud diferentsiaaliseadistuste muudatus.

Latvala sõitis sel katsel välja kolmanda aja, kaotades Tänakule 5,6 sekundit. Neljas on Mikkelsen (+7,6), viies Neuville. Splittide järgi peaks Neuville'ist jagu saama ka Craig Breen.

Splittide järgi Tänakule ohustajat ei paista, seega palju õnne neljanda järjestikuse katsevõidu puhul!

Tänakule meenutati, et hommikul oli ta siin katsel Ogierist 5 sekundit kiirem, nüüd vaid 1,1. "Aga ikkagi kiirem ju!" torkas Tänak. "Suund on õige. Olud on siin niivõrd keerulised. Me ei taha ühtegi viga teha."

Üldarvestuses tähendab see seda, et Tänak juhib Ogier ees 9,1 sekundiga ja Neuville jääb Ogierist omakorda maha 14 sekundiga.

Tänak finisis taas parima ajaga! Ogier kaotas talle 1,6 ja Neuville 8,8 sekundiga.

Neljandas ehk viimases splitis juhib Tänak Ogieri ees 1,1 sekundiga. Neuville jääb seal maha juba 6,8-ga.

Tänak edestab Ogieri kolmandas splitis 0,9 sekundiga.

Ogieri ja Neuville'i vahe on kolmandas splitis kärisenud juba viiele sekundile.

Teises splitis on Tänak Ogierist sekund ja Neuville'ist 3,5 sekundit kiirem.

Tänak edestab Ogieri esimeses splitis 0,4 ja Neuville'i 1,8 sekundiga.

Neuville startis kuuendale katsele!

Üldseis pärast 5. katset:

5. katse ajad:

Mads Östberg kaotab Tänakule tervelt 23,7 sekundit ja kurdab mootoriprobleemi üle.

Latvala saab kirja neljanda aja (+6,8 Tänakule), aga Evans (+4,8) sõidab selle kohe üle. "See on okei aeg. Tänak ja Ogier sõidavad kiiresti. Nende tempos ma kindlasti püsida ei suuda."

Latvala, Sordo ja Mikkelsen pole sel katsel esikolmikule ohtu kujutanud. Splittide järgi pole selleks teistelgi lootust.

Lappi raputas vaid pead. "Lahtine muda on mulle nagu mürk."

Lappi kaotab Tänakule finišis 10,5 sekundiga. Mis lahti?

Tänak on finišis Ogierist 0,3 sekundit kiirema ajaga! Neuville'i edestab 3,4-ga. "Hommikul oli pidamine ühtlaselt hea, nagu tavalisel asfaldil. Nüüd on see nagu tavaline Saksamaa väljakutse. Kohati uskumatult keeruline," ütles Tänak.

Ogier edestab finišis Neuville'i 3,1 sekundiga. Tänak kaotab prantslasele viimases splitis vaid 0,3 sekundit! Läheb rebimiseks.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Ogierile 0,7 sekundit. Neuville'i kaotus on 3 sekundit.

Teises splitis on Ogier olnud Tänakust sekundi nobedam, Neuville kaotab seal prantslasele 3 sekundit.

Tänak jääb esimeses splitis (3,7 km) Ogierile alla 0,2 sekundiga, Neuville 1,2-ga.

Kõik WRC masinad on pärastlõunaks kaasa võtnud ainult kõva seguga rehvid. Ju siis ütleb nende ilmateade, et vihma eriti oodata pole. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1030447874348343297

Katse on alanud! Hetkel on ilm kuiv, aga tumedad pilved kogunevad selle katse ümber.

Eesti ajakirjanikega rääkides võttis Tänak hommikupooliku kokku järgmiselt: "Esimesel katsel ei käinunud auto nii, nagu arvasin. Oli üllatusi. Iga katse vahel muutsin pisut seadistusi ja asjad läksid paremaks. Rütm on hea ja kui fookus püsib õige ja autoga sina peale saame, on kõik korras."

Ott Tänak: "Surusime tõesti kõvasti. Oleme esimest korda selle autoga Saksamaal ja saame üldse esimest korda selliseid olusid kogeda, seega meil on veel kõvasti õppida. Päeva esimesel katsel polnud auto nii stabiilne, nagu ma ootasin. Olin isegi natuke hirmul, mis võib juhtuda. Tegime mõned väiksemad muudatused. Me pole teistest kilomeetritega maas, seega balanss tundub hea. Tundub, et auto töötab kenasti. Naudime protsessi."

Ogierilt küsiti meediaalas, kas Tänakut on sel nädalavahetusel võimatu püüda. "Ott on väga kiire. Vara veel öelda, aga mõnes olukorras tundub tõesti, et vastust on raske leida," vastas prantslane.

Üldseis pärast 4. katset:

4. katse ajad:

Evansil pole samuti midagi hõisata. Tema on Latvalast veel omakorda 1,4 sekundit ning Tänakust 4,7 sekundit aeglasem. Suurt draamat ta sellest ei tee: "Ristmikud on päris kruusased. Kurvist väljudes pead kasutama käsipidurit. Muidu on kõik okei."

"Asi pole hea. Nii lihtne ongi," ütles Latvala pettunult. Lisaküsimusele, kas sina või auto, vastas ta: "Eks me näe. Oleme pärast hoolduspausi targemad."

Latvala läheb katseaegades Mikkelseni ette kuuendale kohale, kaotust Tänakule 3,3 sekundit.

Mikkelsen kaotab Tänakule tervelt 7 sekundit ning viiendale mehele Sordole 4,7 sekundit. "Üritan oma sõidustiili kallal töötada. See auto nõuab teistsugust stiili."

"Sel katsel oli tunne hea. Eelmise katse lõpp oli lihtaslt nii mudane ning mul pole sellistes oludes erilist julgust. See ei meeldi mulle ja ma muutun närviliseks, kui muda tuleb. Ma ei taha viga teha," rääkis Lappi katse finišis.

Sordo sõidab välja sama aja Ogieriga ehk kaotab Tänakule 3 sekundit.

Lappi võtabki katsel sisse teise koha Tänaku jäel (+1,8).

Tänaku edu üldarvestuses Ogieri ees kasvas 7,2 sekundile."Stabiilsus läheb iga katsega paremaks. Tegime siin puhta sõidu."

Tänak läheb katsel liidriks! 2,3 sekundiga edestab Neuville'i ja 3 sekundiga Ogieri. Splitis on Lappi Tänakust maas vaid 0,8 sekundit.

Üks splitt meil siin ongi. Siis kohe finiš, kus Neuville edestab Ogieri 0,7 sekundiga.

Tänak edestab 1. splitis Ogieri 1,5 sekundiga!

Ogier on Neuville'ist esimeses splitis vaid 0,1 sekundit kiirem.

Neuville startis neljandale katsele, mis on vaid 9,27 km pikk. Tegu on veidi vähem kui 5-kilomeetrise ringiga, mida läbitakse kaks korda.

Hyundai esindaja ütles WRC otseülekandes, et Neuville'i käigukastis oli üks voolik pisut lahti läinud, aga nüüd on kõik jälle korras.

Järgmine katse algab kell 13.53. Vabandame, artiklis oli ennist väike viga sees.

Üldseis pärast 3. katset:

3. katse ajad:

Kolmanda katse 16. kilomeetril olevat kõvasti vihma sadanud, räägib Breen.

Neuville sai ülesõidul uuesti liikuma. Tundub, et ralli siin pooleli ikka veel ei jää.

Evansile öeldi finišis, et ta oli Tänakust 8 sekundit aeglasem. Britt ei uskunud oma kõrvu ja küsis üle: "Kaheksa!?"

Splittide järgi Tänakule ohustajat ei paista. Tagumistest meestest on nobedaimat minekut näitamas Evans, kes on neljandas splitis neljandal kohal (+7,6 kaotust Tänakule).

Kaardi järgi on näha, et Neuville seisab ülesõidul ja on konkurendid mööda lasknud.

Lappi jääb Tänakule alla tervelt 13,1 sekundiga, hetkel kõige aeglasem. "Ma ei oodanud, et nii palju kaotan. Kaotasin katse lõpus enesekindlust, sest tee oli libe."

Tänak finišis! 5 sekundit kiirem kui Ogier, 7,3 sekundit kiirem kui Neuville. "Ausalt öeldes ei tunne ma end veel väga hästi. Stabiilsusega on veel probleeme. Õpime iga katsega. Me pole selle autoga seda rallit varem teinud. Aga polnud väga paha. Hoiame head rütmi."

Finišis on kuulda, et Neuville'i käigukast ajab õli välja.

Neuville (12.32,5): "Mul oli tunne, et tegin hea katse, aga võib-olla on liiga palju tolmu rajal, sest pidamine on väga kehv."

Viimases splitis edestab Tänak Ogieri 4,4 ja Neuville'i 6,2 sekundiga.

Järjest paremaks läheb! Kolmandas splitis Tänaku edu Ogieri ees 4 ja Neuville'i ees 4,7 sekundit.

Tänak sõidab nüüd juba omas rütmis! Teises splitis Neuville'ist ja Ogierist 3,4 sekundit kiirem!

Tänak läheb esimeses splitis katset juhtima, Neuville kaotab talle 1,9, Ogier 2,2 sekundit.

Palju on täna küsitud rehvivaliku kohta. Toyotad on kõik rajal 5 kõva rehvigaNeuville'il ja Mikkelsenil on 4 kõva, 2 pehmetOgieril, Evansil ja Sordol 4 kõva, 1 pehme

Katse on alanud, Neuville on rajal!

Kolmas katse algab kell 12.05. https://twitter.com/motor_box/status/1030375775026008064

Üldseis pärast 2. kiiruskatset:

Kõik 11 WRC masinat on finišis. SS2 katseajad on siin:

Üldarvestuses tõusis Ogier liidriks 0,8 sekundiga Tänaku ette. Neuvile kaotab Tänakule 1,3 sekundit.

Latvala kurdab, et esimesed autod on juba omajagu mulda rajale toonud. Katse teine läbimine võib hiljem põnev tulla.

Mikkelsen kaotab Ogierile 9,5 sekundit. Latvala võtab katsel sisse neljanda koha (+4,8).

Sordo aeg pole ka kiita, kaotust Ogierile koguneb 7,4 sekundit. Hispaanlane tunnistas, et ei tunne end veel autos väga mugavalt. Parandamisruumi olevat kõvasti.

Lappi on finišis tervelt 5 sekundit kehvema ajaga kui Ogier ja võtab Tänaku järel sisse neljanda koha. Vahe eestlasega jääb 3,3 sekundit.

Tänak kaotab finišis Ogierile 1,7 ja Neuville'ile 0,7 sekundit. "Meil oli väga puhas sõit. Suurtel kiirustel ei tundnud ennast nii mugavalt. Stabiilsus pole just kiita."

Viimases splitis kaotab Tänak Ogierile 1,9 ja Neuville'ile 1,1 sekundiga.

Tänak jääb kolmandas splitis Ogierile alla 0,4 sekundiga. Väga võrdselt sõidavad kolm esimest meest!

Kolmandas splitis on Ogier Neuville'ist vaid 0,1 sekundit kiirem olnud.

Tänak kaotab teises splitis Ogierile 0,5 sekundit.

Ogier on ka teises splitis Neuville'ist nobedam, siin juba 1,6 sekundi võrra.

Tänak jääb esimeses splitis Ogierile 0,9 sekundiga alla.

Ogier on esimeses splitis Neuville'ist täpselt sekundi võrra nobedam. Tänak startis samuti!

Ilm on hetkel ilus. Tänaku pardakaamerast on näha, et päike särab aknast sisse.

Katse on alanud! Neuville on rajal!

Peame tegema ikkagi tulemustesse muudatuse: päris paljud WRC2 autod tulid kitsal teel väga hästi ning Kalle Rovanperä jäi Tänakule vaid 0,1 sekundiga alla!

Saksamaa ralli avakatse tulemused:

Viimase WRC mehena finišeerib Neuville - 2,0 sekundit kaotust Tänakule. Eesti mehele taas katsevõit!

Ogier tuleb pigem turvaliselt ning kaotab Tänakule 0,9 sekundiga.

Tänak: "Kohutav! Nii halba publikukatset pole kunagi olnud. Katse on nii kitsas ja mitte nendele autodele mõeldud. Palju oli alajuhitavust, aga nii on kõigi jaoks. Õnneks pole sellel katsel päris ralliga midagi pistmist. Homme algab õige asi."

Ott Tänak finišis esimesena - 0,4 sekundit edu Sordo ees!

Lappi on nii väikesest kaotusest üllatunud. "Päriselt ka? Tundus, et sõitsin kohutavalt!"

Lappi kaotab Sordole 1,1 sekundiga.

Dani Sordo on lõpuks mees, kes Kopecky troonilt tõukab - 0,2 sekundiga läheb hispaanlane tšehhi ette!

Isegi Mikkelsen jääb Kopeckyle alla - 0,4 sekundiga, aga siiski!

Latvala suudab ühe sõõriku juures heinapalli koha pealt minema lüüa ning auto tagatipuks välja suretada. Kaotust tuleb aga selle kohta "vaid" 2,0 sekundit.

Nüüd on stardis esimene Toyota - Jari-Matti Latvala.

WRC ässad ei jõua Kopeckyle isegi lähedale. 3,2 sekundit on ka Evansi kaotus.

Östberg kaotab Kopeckyle lausa 3,2 sekundit. Tuletame veelkord meelde: eelmisel aastal suutiski Kopecky lõpuks Saksamaal avakatse võita! Kusjuures toona sõideti hoopis teist trassi.

Ka Breen ei löö Kopecky aega üle: 0,5 sekundit tuleb tema kaotuseks.

Suninen ei suuda WRC2 mehele Kopeckyle ära teha! Kaotust tuleb koguni 2,7 sekundit.

Nüüd on kord aga WRC käes - esimesena on juba rajal Teemu Suninen!

Marijan Griebel läheb WRC2 meestest neljandaks. 2.16,5.

Eelmisel aastal Saksamaa ralli avakatse suurüllatusena võitnud Jan Kopecky läheb ka seekord liidriks - 2.11,8.

Kogenum Gus Greensmith ei suuda sakslast alistada - 0,6 sekundit tuleb kaotust Kreimile.

WRC2 esimene pääsuke Fabian Kreim saab kirja 2.15,5.

Serderidis tõmbab ühe "sõõriku" ajal tagarehvi velje pealt maha ning kaotab omajagu aega. 2.38,6 on lõppajaks.

Stardijärjekord on avakatsel suhteliselt huvitav - esimene WRC auto tuleb rajale alles kuuendana. Esmalt on platsis Ott Tänaku eelmise aasta masinaga sõitev kreeklane Serderidis, seejärel WRC2 mehed.

Nagu ikka, algavad MM-rallid neljapäeva õhtul lühikese publikukatsega. Erand ei ole ka Saksamaa etapp - avakatse on kõigest kahe kilomeetri pikkune. Delfi TV ülekanne ongi nüüd ka alanud!

Enam ei ole kaua jäänud - ning peagi algab otseülekanne ka Delfi TV-s!

Kiiruskatse eel tegelevad sõitjad veel muude kohustustega.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1030129090551062534

Michelin on testikatsest väikese video kokku pannud:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1030093855918456833

Neuville käis sõitmas ka viiendat korda - 2.54,4. Tema parimaks tulemuseks jääb 2.53,6, mis andis talle neljanda koha.

Selline on testikatse lõplik tulemus. Eeldusel, et keegi sõitjatest rohkem starti ei tule. Tänak on testikatse kiireim mees ajaga 2.52,9.

Latvala parandab taas aega ning tõuseb teiseks! Latvala uus aeg on 2.53,1, millega kaotab Tänakule vaid 0,2 sekundiga.

Sordo sõitis välja neljanda aja (2.53,8). Ta edestab Latvalat, tema ees on omakorda Tänak, Ogier ja Neuville.

Östberg jagas muljeid testikatsest: "Esimesel läbimisel tegime spinni. Teisel katsel jäi meile plastik ette rajal. Pärast seda on igal läbimisel aeg paranenud."https://twitter.com/MadsOstberg/status/1030015247699116033

Latvala parandab oma aega kõvasti. 2.53,9 on hetkel neljas kiireim aeg.

Latvala ja Anttila plaanivad veel testikatsel sõitahttps://twitter.com/MiikkaAnttila/status/1030007954794336256

Hetkeseis:

Neuville ja Evans teevad ka neljanda läbimise. Neuville'i uus parim aeg on 2.53,6 millega asub kolmandal real. Evans sõitis 2.54,5.

WRC2 klassi tulemused:https://twitter.com/eWRCresults/status/1030002112032329728

Tänak sõidab välja uue kiireima aja! 2.52,9-ga edestab ta 0,6 sekundiga Ogieriga.

Pärast esimest testikatse läbimist oli Tänaku auto ümber jõulist sebimist.

Kolmandal läbimisel sõidavad Breen ja Sordo mõlemad 2.54,8, millega nad edestavad Tänakut.

Neuville parandab kolmandal läbimisel oma aega ja saab kirja 2.55,3, mis on täpselt sama aeg võrreldes Tänakuga.

Hetkeseis testikatsel:

Ott Tänak on läbinud testikatse teist korda ja parandas oma aega. 2.55,3 annab talle neljanda koha.

Thierry Neuville on tagasi hooldusalas pärast kolme läbimist.https://twitter.com/thierryneuville/status/1029992798861320194

Lappi sõidab välja aja 2.54,7, mis annab talle teise koha.

Neuville parandab samuti oma aega: 2.55,3, mis on hetkel Evansi ja Ogieri järel kolmas tulemus.

Esimesena tegi kolmanda läbimise Elfyn Evans, kes sõidab välja uue kiireima aja 2.54,3.

Tundub, et Tänak, Latvala ja Sordo ei tulnud ainsate WRC sõitjatena teisel läbimisel starti.

Hetkeajad testikatse teise läbimise ajal:

Mads Östberg on raja äärest lisa võtnud, teisel läbimisel tuli ajaks 3.18,5, mis on 8 sekundit aeglasem esimesest.https://twitter.com/ma_ipp/status/1029983058030678021

Ogier sõidab uue kiireima aja. 2.55,0.

Teistkorda on juba katse jõudnud läbida Lappi ja Mikkelsen. Mõlemad parandavad jõuliselt oma aega. Lappi 2:55,7. Mikkelsen 2.57,4.

12 meest on hetkel aja kirja saanud.

Citröeni meeste ajakaotuse põhjused teada. Östberg tegi rajal spinni ja Breen sõitis heinakuhjale otsa.https://twitter.com/rallytravel/status/1029977376430673921

Citröeni mehed Mads Östberg ja Craig Breen kaotavad Ogierile 13 sekundit.

Testikats on läbinud ka teised Toyota sõitjad. Jari-Matti Latvala ajaks on 2.59,1 ja Esapekka Lappi sai kirja 3.01,7.

Andreas Mikkelseni esimese läbimise aeg on 3.03,1, mis on hetkel sõitjatest selgelt kõige aeglasem.

Dani Sordo saab kirja ajaks 3.00,3.

Ajad on juba kirja saanud ka Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Ogier on hetkel kiireim ajaga 2.57,1. Tänaku aeg on 2.58,3.

Thierry Neuvillel esimesena aeg kirjas: 2.58,6.

Testikatse on alanud! Esimesena on stardis Thierry Neuville.

Ükski masin veel testikatsel starti pole tulnud.

Hommikust rallisõbrad! Täna kell 9.00 hommikul on algamas Saksamaa ralli testikatse St. Wendeler Land, mille pikkuseks 5,52 kilomeetrit.